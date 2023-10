Tata Communications completa la adquisición de Kaleyra, líder mundial en plataformas CPaaS (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK y MUMBAI, India, 5 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un facilitador global de ecosistemas digitales, anuncia hoy la finalización de la adquisición de Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR).

El 28 de junio de 2023, Tata Communications firmó un acuerdo definitivo con Kaleyra, Inc. para adquirirla a través de Tata Communications Limited. La transacción se ha completado una vez recibida la aprobación de los accionistas de Kaleyra, las autorizaciones reglamentarias necesarias y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales. Según los términos del acuerdo, Tata Communications Limited ha pagado una contraprestación total de aproximadamente 100 millones de dólares en efectivo y ha asumido toda la deuda pendiente de Kaleyra. Con ello, Kaleyra, Inc. y sus filiales se han convertido en filiales al 100% de Tata Communications Limited.

La combinación de las soluciones de atención al cliente de Tata Communications y la fortaleza de Kaleyra en tecnología, ingeniería e investigación y desarrollo impulsará el crecimiento de las empresas mundiales, impulsado por interacciones con los clientes inteligentes e hiperpersonalizadas.

"En el mundo hiperconectado de hoy en día, el éxito y la fidelidad de los clientes son fundamentales para el crecimiento de las empresas en todos los sectores y zonas geográficas", ha declarado A.S. Lakshminarayanan, director general y consejero delegado de Tata Communications. "En Tata Communications estamos comprometidos a revolucionar la forma en que las empresas se relacionan con los clientes, impulsando un tejido digital para aprovechar los conocimientos de los datos para ofrecer interacciones con los clientes sin fisuras, seguras, inteligentes e impactantes. Estamos encantados de dar la bienvenida a Kaleyra en este viaje, ya que juntos allanamos el camino para el futuro de la experiencia del cliente."

Mysore Madhusudhan, vicepresidente ejecutivo, Colaboración y soluciones conectadas,Tata Communications añadió, "En esta era digital, las empresas necesitan soluciones multicanal de captación de clientes diseñadas para interacciones intuitivas, inteligentes y automatizadas. Juntos, Tata Communications y Kaleyra forman una poderosa combinación, preparada para dar forma a las plataformas de captación de clientes del mañana."

Mauro Carobeneresponsable de Customer Interaction Suite, Tata Communications, comentó, "Juntos Kaleyra y Tata Communications estamos al borde de una nueva era, impulsados por las capacidades de comunicación de categoría mundial de la plataforma Kaleyra.io y la determinación de impulsar el futuro de las comunicaciones a través de nuestro conjunto inteligente de soluciones de interacción con el cliente. Nuestras aspiraciones conjuntas son enormes, no sólo en términos de crecimiento, sino también en la ampliación de nuestra cartera que impulsa el valor para nuestros clientes."

El Dr. Avi Katz, socio fundador de GigCapital Global dijo: "Como presidente del Consejo de Administración de Kaleyra desde su creación en noviembre de 2019 mediante la combinación con GigCapital1, Inc, estoy encantado de ver este resultado para el equipo de Kaleyra y sus grupos de interés. Esta adquisición refleja un reconocimiento global del liderazgo de Kaleyra en la industria CPaaS, fruto del duro trabajo de todo el equipo de Kalyera durante los últimos cuatro años y la excelente relación con Tata Communications."

Acerca de Kaleyra

Kaleyra, Inc. (NYSE: KLR) (NYSE American: KLR WS) es un grupo mundial que presta servicios de comunicación móvil a entidades financieras, actores del comercio electrónico, OTT, empresas de software, habilitadores logísticos, proveedores sanitarios, minoristas y otras grandes organizaciones de todo el mundo. A través de su plataforma patentada y sus sólidas API, Kaleyra gestiona servicios de comunicación integrados multicanal, que consisten en mensajería, mensajería enriquecida y mensajería instantánea, vídeo, notificaciones push, correo electrónico, servicios de voz y chatbots.

La tecnología de Kaleyra permite gestionar de forma segura miles de millones de mensajes al mes con más de 1.600 conexiones de operadores en más de 190 países, incluidos todos los operadores de primer nivel de Estados Unidos.

Acerca de Tata Communications

Como parte del Grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) es un habilitador global del ecosistema digital que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube y soluciones de seguridad y servicios multimedia. 300 de las empresas de Fortune 500 son clientes suyos y la empresa conecta a las empresas con el 80% de los gigantes mundiales de la nube. Para más información, visite la página web www.tatacommunications.com

Información estatutaria de Kaleyra

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales de valores de Estados Unidos. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, sus desarrollos omnicanal y de otros productos y clientes globales, sus expectativas, creencias, intenciones, planes, perspectivas o estrategias en relación con los planes de negocio del equipo directivo de Kaleyra, Inc. ("Kaleyra"). Cualquier afirmación contenida en el presente documento que no sea un hecho histórico puede considerarse una afirmación prospectiva. Además, cualquier declaración que se refiera a proyecciones, previsiones u otras caracterizaciones de hechos o circunstancias futuros, incluyendo cualquier suposición subyacente, son declaraciones prospectivas. Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretende", "puede", "podrá", "planear", "posible", "potencial", "predecir", "proyectar", "debería", "haría" y expresiones similares pueden identificar las declaraciones prospectivas, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea prospectiva. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en ciertas suposiciones y análisis realizados por Kaleyra a la luz de su experiencia y percepción de las tendencias históricas, las condiciones actuales y la evolución futura prevista y sus posibles efectos sobre Kaleyra, así como otros factores que consideran apropiados dadas las circunstancias. No puede garantizarse que los acontecimientos futuros que afecten a Kaleyra sean los previstos. Estas declaraciones prospectivas implican una serie de riesgos, incertidumbres (algunas de las cuales escapan al control de las partes) u otras suposiciones que pueden hacer que los resultados o el rendimiento reales sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas, incluida la combinación de servicios utilizados por los clientes de Kaleyra y las necesidades de dichos clientes en relación con estos servicios, incluyendo cualquier variabilidad por geografía, la aceptación del mercado de nuevas ofertas de servicios, la capacidad de Kaleyra para ampliar lo que hace para los clientes existentes, así como para añadir nuevos clientes, que Kaleyra tendrá suficiente capital para operar según lo previsto, y el impacto que los factores geopolíticos y macroeconómicos, como la guerra en Ucrania, pueden tener en las operaciones de Kaleyra, la demanda de productos de Kaleyra, las cadenas de suministro mundiales y la actividad económica en general. Otros factores de riesgo que pueden causar tal diferencia incluyen, entre otros: (i) la capacidad de Kaleyra y Tata Communications para lograr oportuna y satisfactoriamente los beneficios previstos de la transacción propuesta; (ii) costes de transacción significativos asociados a la transacción propuesta; (iii) posibles litigios relacionados con la transacción propuesta; (iv) el riesgo de que las perturbaciones derivadas de la transacción propuesta perjudiquen al negocio de Kaleyra, incluidos sus planes y operaciones actuales; (v) la capacidad de Kaleyra para retener y contratar a personal clave; (vi) posibles reacciones adversas o cambios en las relaciones comerciales derivados del anuncio o la realización de la transacción propuesta; (vii) la evolución legislativa, reglamentaria y económica que afecte a la actividad de Kaleyra; (viii) la evolución y las condiciones generales de la economía y los mercados; (ix) la evolución de los regímenes jurídicos, reglamentarios y fiscales en los que opera Kaleyra; y (x) la posible incertidumbre empresarial, incluidos los cambios en las relaciones comerciales existentes, durante el período de suspensión de la fusión, que podría afectar a los resultados financieros de Kaleyra. Por lo tanto, no se debe depositar una confianza indebida en ninguna de estas declaraciones y se debe actuar con cautela al confiar en las declaraciones prospectivas. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializaran o si alguna de las suposiciones realizadas resultara incorrecta, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proyectados en estas declaraciones prospectivas. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar las previsiones de futuro, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la legislación aplicable en materia de valores.

Información estatutaria de Tata Communications

Declaraciones prospectivas y cautelares

Ciertas palabras y afirmaciones contenidas en este comunicado relativas a Tata Communications y sus perspectivas, así como otras afirmaciones, incluidas las relativas a la situación financiera prevista de Tata Communications, su estrategia empresarial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general de la India, constituyen afirmaciones de carácter prospectivo. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los financieros, normativos y medioambientales, así como los relacionados con el crecimiento del sector y las proyecciones de tendencias, que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Tata Communications, o los resultados del sector, difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difirieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, el fracaso a la hora de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la incapacidad para desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la incapacidad para completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información que respalden los nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la incapacidad para estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; la incapacidad para integrar las adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o normativas gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relativos a la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, empresariales y crediticias de la India. Entre los factores adicionales que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, se incluyen, entre otros, los factores de riesgo analizados en los informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, y rechaza expresamente cualquier obligación en este sentido.

© 2023 Tata Communications Ltd. Todos los derechos reservados.

TATA COMMUNICATIONS y TATA son marcas comerciales o marcas registradas de Tata Sons Private Limited en la India y en determinados países.

