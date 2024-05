Tata Communications continúa siendo reconocido por undécimo año consecutivo en el Gartner Magic Quadrant

(Información remitida por la empresa firmante)

Reconocido como líder en servicios WAN globales

MUMBAI, India, 1 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Tata Communications, el actor global de commtech (tecnología de las comunicaciones), anuncia con orgullo que ha sido reconocido como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2024 para servicios WAN globales por undécimo año consecutivo. La evaluación de Gartner se basó en criterios específicos que analizaron la integridad general de la visión y la capacidad de ejecución de la empresa.

Durante el transcurso del año, para permitir que las empresas globales sean más resilientes y estén preparadas para el futuro, Tata Communications las capacitó para ofrecer experiencias mejoradas a los clientes, a través de un mejor rendimiento, flexibilidad y disponibilidad de la red. También introdujo soluciones nuevas e innovadoras como IZO™ Multi Cloud Connect y una opción de "ancho de banda de base cero" para enlaces WAN. Además, proporcionó a las empresas las formas más rápidas y flexibles de modernizar su red con Cloud-Connect habilitado, 'Ancho de banda bajo demanda' que ofrece velocidad, conveniencia y rentabilidad en un modelo de pago por uso. Finalmente, Tata Communications fortaleció aún más sus servicios de Internet con seguridad proactiva tanto a nivel empresarial como de sucursal.

"Apreciamos este reconocimiento de Gartner por undécimo año consecutivo y seguimos enfocados en ofrecer redes "preparadas para el futuro" para experiencias placenteras para los clientes. A medida que el ritmo de la innovación se acelera hacia la próxima generación de conectividad, continuaremos proporcionando opciones de red flexibles que satisfagan un espectro diverso de requisitos comerciales", dijo Genius Wong, vicepresidente ejecutivo de servicios de conectividad básicos y de próxima generación y director de tecnología, Tata Communications. Agregó: "Tata Communications aprovecha sus inversiones en innovación, conocimiento contextual y experiencia en tecnologías de próxima generación para desarrollar un tejido digital de soluciones que ayude a nuestros clientes a hacer realidad sus aspiraciones."

Según el informe, los proveedores en el cuadrante de Líderes se están desempeñando bien y mantienen una organización estable, con una visión clara de la dirección del mercado. Ofrecen carteras integrales de servicios de red de calidad en las geografías más amplias y abordan las necesidades de redes globales de una amplia gama de empresas en términos de tamaño, distribución geográfica e industria vertical. Los líderes dan forma a la dirección del mercado ampliando su cobertura, desarrollando nuevas capacidades y modelos comerciales líderes en su clase e implementándolos a escala. Según Gartner, los líderes ejecutan bien su visión actual y están bien posicionados para el mañana.

Como parte del Grupo Tata, Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) es un habilitador global del ecosistema digital que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube y soluciones de seguridad y servicios multimedia. 300 de las empresas de Fortune 500 son clientes suyos y la empresa conecta a las empresas con el 80% de los gigantes mundiales de la nube. Para más información, visite www.tatacommunications.com

Ciertas palabras y afirmaciones contenidas en este comunicado relativas a Tata Communications y sus perspectivas, así como otras afirmaciones, incluidas las relativas a la situación financiera prevista de Tata Communications, su estrategia empresarial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general de la India, constituyen afirmaciones de carácter prospectivo. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los financieros, normativos y medioambientales, así como los relacionados con el crecimiento del sector y las proyecciones de tendencias, que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Tata Communications, o los resultados del sector, difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difirieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, el fracaso a la hora de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la incapacidad para desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la incapacidad para completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información que respalden los nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la incapacidad para estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en algunos de los servicios de comunicaciones de la empresa; la incapacidad para integrar las adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o normativas gubernamentales de la India y, en particular, los cambios relativos a la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, empresariales y crediticias de la India. Entre los factores adicionales que podrían hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, se incluyen, entre otros, los factores de riesgo analizados en los informes anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com . Tata Communications no tiene obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, y rechaza expresamente cualquier obligación en este sentido.

