Tata Communications mantiene su posición de liderazgo en el Cuadrante Mágico™ de Gartner®

(Información remitida por la empresa firmante)

-Tata Communications mantiene su posición de liderazgo por decimotercer año consecutivo en el Cuadrante Mágico™ de Gartner

MUMBAI, India, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Tata Communications, un actor líder mundial en tecnología de comunicaciones, anuncia con orgullo que ha sido reconocido como Líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner 2026 para Servicios WAN Globales, lo que marca su decimotercer año consecutivo de reconocimiento por la Integridad de su Visión y su Capacidad de Ejecución.

Durante el último año, Tata Communications ha seguido redefiniendo su infraestructura de red mediante IA y análisis avanzados, ofreciendo conectividad componible, de alta velocidad, bajo demanda y basada en intenciones que da soporte a empresas de todo el mundo en sectores como finanzas, fabricación, comercio minorista, medios de comunicación y servicios de TI. Algunos avances clave incluyen:

Amplió su cartera de redes bajo demanda con nuevas opciones como IZO™ DC Dynamic Connectivity (DC significa Centro de Datos), conectividad multi-nube bajo demanda, que proporciona a las empresas mayor flexibilidad para escalar las redes según sea necesario.

Inversión en fibras monomodo de alta densidad de próxima generación y servicios de longitud de onda de alta capacidad de 800G para satisfacer los requisitos emergentes de la infraestructura de nube de IA.

Extensión de la cobertura global a través de PoPs de socios estratégicos, lo que permite un despliegue rápido y una expansión de servicios flexible en mercados clave. Colaboración con socios locales líderes fuera de la red para garantizar una conectividad de última milla confiable en todas las regiones del mundo.

Fortalecimiento de las capacidades de Secure Access Service Edge (SASE) para abordar las amenazas emergentes impulsadas por la IA, incluidos riesgos como cargas de datos no autorizadas, lo que garantiza una mayor protección para los entornos empresariales.

Plan para ofrecer servicios de cifrado cuántico seguro que aprovechan los algoritmos de criptografía post-cuántica (PQC) estandarizados por NIST, que brindan una seguridad robusta contra ataques clásicos y cuánticos.

Genius Wong, vicepresidente ejecutivo de Servicios de Conectividad Central y de Próxima Generación y director de tecnología de Tata Communications, declaró: "Nos sentimos honrados de recibir este reconocimiento por decimotercer año consecutivo y agradecemos profundamente la continua confianza que nuestros clientes depositan en nosotros. En Tata Communications, seguiremos transformando nuestras soluciones para que las empresas puedan construir bases digitales resilientes, de alto rendimiento e inteligentes. Con nuestra infraestructura de red preparada para el futuro, resiliente e inteligente, las empresas pueden escalar con confianza y prosperar en un mundo futuro impulsado por la IA".

Aviso legal de Gartner

Gartner, Cuadrante Mágico para Servicios WAN Globales, Gaspar Valdivia, Karen Brown, Katja Ruud, 16 de marzo de 2026.

Gartner y el Cuadrante Mágico son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio que aparezca en sus publicaciones, ni recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de Gartner reflejan las opiniones de su equipo de análisis de negocios y tecnología, y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner se exime de toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Tata Communications

Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483), parte del Grupo Tata, es un facilitador global de ecosistemas digitales que impulsa la economía digital actual, de rápido crecimiento, en más de 190 países y territorios. Con la confianza como pilar fundamental, permite la transformación digital de empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conectividad, conectividad central y de última generación, alojamiento en la nube, soluciones de seguridad y servicios multimedia. Cuenta con 300 empresas de la lista Fortune 500 como clientes y conecta a las empresas con el 80% de los gigantes de la nube a nivel mundial. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

X | LinkedIn | YouTube | Instagram

Declaraciones prospectivas

Ciertas palabras y declaraciones en este comunicado sobre Tata Communications y sus perspectivas, y otras declaraciones, incluidas las relacionadas con la posición financiera esperada de Tata Communications, la estrategia comercial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general en India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los financieros, regulatorios y ambientales, así como los relacionados con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la imposibilidad de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la imposibilidad de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la imposibilidad de completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para respaldar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la imposibilidad de estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en ciertos servicios de comunicaciones de la compañía; la falta de integración de adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o regulaciones gubernamentales de la India, y en particular, los cambios relacionados con la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, comerciales y crediticias en la India. Otros factores que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, incluyen, entre otros, los factores de riesgo analizados en los Informes Anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, y renuncia expresamente a cualquier obligación al respecto.

2026 Tata Communications Ltd. Todos los derechos reservados.

TATA COMMUNICATIONS y TATA son marcas comerciales o marcas registradas de Tata Sons Private Limited.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2811674/5597391/Tata_Communications_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tata-communications-mantiene-su-posicion-de-liderazgo-en-el-cuadrante-magico-de-gartner-302733295.html