Tata Communications y NiCE se asocian para transformar los centros de contacto globales (2)

Tata Communications y NiCE se asocian para transformar los centros de contacto globales con la interacción con el cliente impulsada por IA

Esta alianza estratégica combina las plataformas Tata Communications Kaleyra y NiCE CXone Mpower para ofrecer una experiencia del cliente fluida e impulsada por IA a gran escala

MUMBAI, India, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tata Communications anunció hoy una alianza estratégica con NiCE para revolucionar las operaciones de los centros de contacto empresariales. Esta colaboración integra la suite de interacción con el cliente impulsada por IA de Tata Communications Kaleyra con la plataforma CXone Mpower CX AI líder en la industria de NiCE para ofrecer experiencias de cliente inteligentes, automatizadas e hiperpersonalizadas.

Impulsada por los sólidos canales digitales de Tata Communications, su infraestructura de voz y red con cumplimiento normativo global, su amplia experiencia en migración a la nube, sus capacidades de IA con agentes y sus servicios gestionados integrales, la solución ofrece experiencias de cliente seguras, escalables y personalizadas en más de 190 países y territorios.

NiCE fortalece esta alianza con todas las capacidades de su plataforma CXone Mpower, una solución integral de IA para la experiencia del cliente que integra la optimización de la fuerza laboral mediante IA, la automatización inteligente y la orquestación fluida del flujo de trabajo en una solución unificada. Con CXone Mpower como núcleo, las empresas pueden modernizar rápidamente sus centros de contacto, garantizar la excelencia constante en todos los canales y convertir la interacción con el cliente en un motor medible de crecimiento, eficiencia operativa y fidelización a largo plazo.

Juntos, Tata Communications y NiCE acelerarán la transformación digital de las operaciones de servicio al cliente, garantizando agilidad, cumplimiento normativo e innovación a gran escala, a la vez que las transforman de unidades de soporte reactivas en motores de crecimiento dinámicos impulsados por IA que anticipan las necesidades del cliente, empoderan a los agentes e impulsan un servicio proactivo.

Para optimizar aún más esta experiencia, Tata Communications Kaleyra TX Hub es una capa de orquestación modular que conecta la infraestructura de experiencia del cliente (CX) y las herramientas empresariales existentes de los clientes para ofrecer una experiencia de agente unificada, inteligente y completa. Kaleyra TX Hub ofrece una implementación intuitiva mediante arrastrar y soltar, vistas personalizadas para agentes, análisis de sentimiento integrado y una interfaz unificada para agentes y supervisores de centros de contacto. Simplifica la migración para las empresas, facilitando la transición a plataformas modernas de IA para la CX, como NiCE CXone Mpower, a la vez que preserva la continuidad y minimiza las interrupciones.

Gaurav Anand, vicepresidente y director global de Customer Interaction Suite de Tata Communications, afirmó: "En una era donde cada interacción con el cliente influye en la fidelización, nuestra alianza con NiCE permite a las empresas ofrecer experiencias de centro de contacto inteligentes, fluidas y centradas en el agente. Esto establece un nuevo estándar para la transformación del servicio, donde la IA se une a la automatización, la migración es sencilla y cada conversación es más inteligente y conectada".

Darren Rushworth, presidente, NiCE International, comentó, "Esta alianza reúne a dos líderes del sector con una visión compartida: ayudar a las empresas a ofrecer experiencias de cliente más inteligentes y personalizadas que generen un impacto tangible. Respaldados por el alcance global y la reconocida experiencia de Tata Communications, estamos transformando cada interacción en una oportunidad para crear valor, fidelización y ventaja competitiva."

Acerca de NiCE

NiCE (NASDAQ: NICE) está transformando el mundo con IA centrada en las personas. Nuestras plataformas de IA, diseñadas específicamente para este fin, automatizan las interacciones, convirtiéndolas en acciones proactivas, seguras e inteligentes. Esto permite a individuos y organizaciones innovar y actuar, desde la interacción hasta la resolución. Organizaciones de más de 150 países confían en las plataformas de NiCE, ampliamente adoptadas en diversos sectores. Estas plataformas conectan personas, sistemas y flujos de trabajo para optimizar el trabajo a gran escala, mejorando el rendimiento en toda la organización y ofreciendo resultados medibles y comprobados.

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador global del ecosistema digital que impulsa la economía digital de rápido crecimiento actual en más de 190 países y territorios. Liderando con confianza, facilita la transformación digital de empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conectividad, conectividad central y de última generación, soluciones de alojamiento y seguridad en la nube, y servicios de medios. 300 de las empresas de la lista Fortune 500 son sus clientes y la compañía conecta a las empresas con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube. Para más información, visite www.tatacommunications.com

