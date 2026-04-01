Tata Communications presenta una red autorreparable (1)

Tata Communications presenta una red autorreparable, marcando un nuevo hito en la conectividad global de centros de datos

(Información remitida por la empresa firmante)

BOMBAY, La India, 1 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Tata Communications redefinió hoy la resiliencia para la economía digital global con el lanzamiento de IZO™ Data Centre* Dynamic Connectivity, una plataforma definida por software diseñada para transformar la forma en que las empresas conectan sus centros de datos en un mundo cada vez más distribuido e impulsado por la IA.

En la economía digital actual, toda empresa depende de la capacidad de estar siempre conectada con un flujo de datos ininterrumpido. Desde transacciones financieras, TI y servicios de TI, fabricación, etc., hasta plataformas de streaming y comercio electrónico, las conexiones entre centros de datos mantienen en funcionamiento el mundo moderno. Cuando estas conexiones se interrumpen, las empresas no solo se ralentizan, sino que se paralizan por completo.

Sin embargo, las redes que conectan muchos centros de datos empresariales se construyeron para una era diferente. Los enlaces tradicionales entre centros de datos se diseñaron para cargas de trabajo predecibles y patrones de tráfico estables. La realidad actual es mucho más dinámica. Las empresas operan en ubicaciones globales y entornos de nube, moviendo enormes volúmenes de datos en tiempo real para dar soporte a las cargas de trabajo de IA y las necesidades del negocio.

En un entorno marcado por crecientes restricciones geopolíticas, interrupciones en el cableado, fallos en las rutas o picos repentinos de demanda, estos problemas pueden desencadenar rápidamente interrupciones del servicio y riesgos operativos, lo que conlleva costosos tiempos de inactividad. En tales escenarios, la respuesta suele ser reactiva y manual, consumiendo un tiempo valioso cuando las empresas necesitan certeza y rapidez.

IZO™ DC Dynamic Connectivity de Tata Communications aborda este desafío mediante una red inteligente y autorreparable que abarca los principales centros de datos globales en los cinco continentes. A diferencia de las arquitecturas convencionales, esta plataforma utiliza enrutamiento multipath determinista para ofrecer una latencia y un rendimiento predecibles. Esto significa que la plataforma es lo suficientemente inteligente como para redirigir automáticamente el tráfico en cuestión de segundos, sin intervención manual durante las interrupciones. Esto permite a las empresas alcanzar una disponibilidad del servicio superior al 99,99% en la infraestructura crítica que da soporte a las aplicaciones de negocio esenciales, convirtiendo la resiliencia de una contingencia en un estado predeterminado.

La plataforma también brinda a las empresas acceso a su conectividad. A través de una interfaz digital unificada y API, las empresas pueden monitorear el rendimiento, recibir alertas proactivas y escalar dinámicamente el ancho de banda a medida que evolucionan las cargas de trabajo. Los líderes empresariales ya no tienen que adivinar sus necesidades futuras ni pagar de más por ancho de banda "por si acaso". El sistema proporciona información predictiva basada en IA que permite a las empresas pronosticar sus requisitos de capacidad con anticipación. Si una carga de trabajo repentina requiere más capacidad o una mayor variedad de rutas, los usuarios pueden escalar instantáneamente su ancho de banda o agregar rutas a través de la función de autoservicio.

El impacto en el negocio se traduce en un cambio de la gestión de crisis al crecimiento estratégico. Al adoptar un modelo de precios flexible basado en el consumo, las empresas pueden reducir la necesidad de capacidad de respaldo inactiva y ahorrar hasta un 30% en costes operativos. Pueden activar la resiliencia y el ancho de banda solo cuando sea necesario, lo que ayuda a optimizar los costes y a mantener un rendimiento predecible en todas las regiones.

Esta es la ventaja de Tata Communications: combinar la agilidad empresarial con la inteligencia predictiva para mantener en movimiento los datos más importantes del mundo y garantizar que las empresas estén siempre operativas y conectadas.

En relación con el lanzamiento, Genius Wong, vicepresidente ejecutivo de Servicios de Conectividad Central y de Próxima Generación y director de Tecnología de Tata Communications, declaró: "Los centros de datos son el motor principal de la economía digital actual, y las conexiones entre ellos deben ser tan resilientes como las redes que los conectan. Deben ser tan dinámicas como las aplicaciones que soportan. Con IZO™ DC Dynamic Connectivity, estamos transformando la resiliencia, pasando de un proceso reactivo a una capacidad autónoma. Al combinar alcance global, enrutamiento determinista y automatización inteligente, permitimos a las empresas construir una base digital escalable y fiable que funcione sin interrupciones".

Acerca de Tata Communications

Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483), parte del Grupo Tata, es un facilitador global de ecosistemas digitales que impulsa la economía digital actual, de rápido crecimiento, en más de 190 países y territorios. Con la confianza como pilar fundamental, permite la transformación digital de empresas a nivel mundial con soluciones de colaboración y conectividad, conectividad central y de última generación, alojamiento en la nube, soluciones de seguridad y servicios multimedia. Cuenta con 300 empresas de la lista Fortune 500 como clientes y conecta a las empresas con el 80% de los gigantes de la nube a nivel mundial. Para obtener más información, visite www.tatacommunications.com

Declaraciones prospectivas y de advertencia

Ciertas palabras y declaraciones en este comunicado sobre Tata Communications y sus perspectivas, y otras declaraciones, incluidas las relacionadas con la posición financiera esperada de Tata Communications, la estrategia comercial, el desarrollo futuro de las operaciones de Tata Communications y la economía general en India, son declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los financieros, regulatorios y ambientales, así como los relacionados con el crecimiento de la industria y las proyecciones de tendencias, que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de Tata Communications, o los resultados de la industria, difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, la imposibilidad de aumentar el volumen de tráfico en la red de Tata Communications; la imposibilidad de desarrollar nuevos productos y servicios que satisfagan las demandas de los clientes y generen márgenes aceptables; la imposibilidad de completar con éxito las pruebas comerciales de nuevas tecnologías y sistemas de información para respaldar nuevos productos y servicios, incluidos los servicios de transmisión de voz; la imposibilidad de estabilizar o reducir la tasa de compresión de precios en ciertos servicios de comunicaciones de la compañía; la falta de integración de adquisiciones estratégicas y los cambios en las políticas o regulaciones gubernamentales de la India, y en particular, los cambios relacionados con la administración del sector de Tata Communications; y, en general, las condiciones económicas, comerciales y crediticias en la India. Otros factores que podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran sustancialmente de dichas declaraciones prospectivas, muchos de los cuales no están bajo el control de Tata Communications, incluyen, entre otros, los factores de riesgo analizados en los Informes Anuales de Tata Communications Limited.

Los informes anuales de Tata Communications Limited están disponibles en www.tatacommunications.com. Tata Communications no tiene obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, y renuncia expresamente a cualquier obligación al respecto.

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*DC significa Centro de Datos

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