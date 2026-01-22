Tatu Coffee gana los principales premios de calidad de Kenia

(Información remitida por la empresa firmante)

TATU CITY, Kenia, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Tatu Coffee Estates Limited obtuvo el 1er y 3er lugar en la categoría de Arábica lavado en los premios National Taste of Harvest Kenya 2025-2026, el concurso de calidad del café más prestigioso del país.

La categoría de Arábica lavado es ampliamente considerada como la más competitiva del país, lo que refleja la larga reputación mundial de Kenia como café de especialidad premium. Este doble reconocimiento afirma la posición de Tatu Coffee entre los principales productores de Kenia y destaca la solidez de su modelo de cultivo y procesamiento basado en fincas.

Tatu Coffee tiene más de 6.500 acres de fincas cafetaleras propiedad de Rendeavour, el desarrollador de la Zona Económica Especial de Tatu City, cuya estrategia de inversión a largo plazo respalda prácticas agrícolas de clase mundial y el desarrollo urbano sostenible. La escala de las fincas permite a Tatu Coffee mantener un control total sobre la calidad mientras produce volúmenes ideales para los mercados internacionales de especialidad.

John Sathya, consejero delegado de Tatu Coffee Estates, dijo: "Durante décadas, el café de Kenia ha sido conocido mundialmente por su calidad excepcional. Ganar el primer y tercer lugar en la categoría de Arábica lavado demuestra que el enfoque de cultivo y procesamiento de Tatu Coffee ofrece resultados consistentes e internacionalmente competitivos. Este reconocimiento valida el trabajo de nuestros equipos y nuestro compromiso de producir café de Kenia de clase mundial y al mismo tiempo crear un impacto significativo para nuestra gente y comunidades".

Los cafés premiados fueron seleccionados de la producción regular de Tatu Coffee, lo que demuestra que la calidad reconocida por los jueces es consistente y no se limita a selecciones especiales o experimentales. El jurado internacional elogió los cafés por sus complejas notas de flor de naranjo, frutos rojos, mermelada y confitura, destacando la claridad en capas, el equilibrio, la acidez brillante y la dulzura, que aumentaron con el tiempo de extracción.

Tatu Coffee se centra exclusivamente en el segmento de cafés especiales y suministra Arábica lavado de primera calidad a tostadores y compradores en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio y Asia-Pacífico. La empresa atiende a mercados exigentes que valoran la calidad basada en el origen en lugar del café de calidad comercial.

El premio subraya la contribución de Tatu Coffee a la economía rural de Kenia. Sus fincas proporcionan miles de empleos permanentes y estacionales, generando importantes empleos e ingresos en las comunidades cafeteras. Esta inversión respalda los medios de vida y contribuye a la resiliencia del sector cafetero de Kenia en un momento en que la producción nacional de café se enfrenta a una disminución a largo plazo.

Todas las fincas de Tatu Coffee cuentan con la certificación Rainforest Alliance, y la sostenibilidad está integrada en todas las operaciones a través del reciclaje de agua, la reforestación, la conservación de ecosistemas, la gestión responsable de residuos y las iniciativas de bienestar de los trabajadores. Para ventas y asociaciones de café verde, contacte con info@tatucoffee.com.

