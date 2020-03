COMUNICADO: El tatuaje, el arte que supera las normas. Ahora, los cursos EOMTP facilitan la formación como tatuador

Tal vez hay más de una manera de comprender lo normal, lo que es políticamente correcto o se debe hacer respecto a como vivir en sociedad de forma ética. Han sido muchos los estereotipos que han mantenido al ciudadano dentro de unas pautas establecidas como aceptables y respetadas. Ahora bien, el tatuaje está rompiendo las barreras sociales y sigue creciendo exponencialmente para sumar arte al conjunto de lo "normal"

Este siglo ha traído grandes cambios, tecnológicos, sociales, alimentarios, culturales, industriales, o espaciales. Unos agradan, otros producen controversia, y los habrán que creen rechazo, si, pero es resultado de la liberación que esta facilitando la evolución hacia una convivencia en armonía y respeto.

Hoy, aquí, resaltar uno de los grandes terremotos. La erupción de nuevas formas artísticas, como el graffiti, el cine, animación, bailes y música, esculturas digitales, cuadros minimalistas, audio libros, impresoras 3d, streetart o danza aérea.

La nueva era, presume de personalidad, de expresión y creatividad. Es sin duda, el apogeo de libertad, acompañada de grandes recursos importantes en cuanto a medios artísticos y tecnológicos se refiere, para llevar a cabo todo tipo de introspecciones que mostrar y que por fin se plasman sin apenas filtros y condiciones.

La revolución para decorar la piel, es una de las que ahora se acogen con fuerza, el tatuaje ha venido para quedarse. A pesar de que todavía tiene detractores, como cualquier práctica, evoluciona sin contención alguna. Como una avalancha artística, cada minuto son más los que decoran su piel con historias que les marcaron, con signos y obras de arte que les son relevantes.

Europa sigue siendo el continente con mayor número en porcentaje de personas tatuadas. Por orden, los países con más tatuajes son: Italia, Suecia, Estados Unidos, Australia, Argentina, España, Dinamarca, Reino Unido, Brasil y Francia. Actualmente España ocupa el sexto lugar en el ranking mundial, donde se estipula que un 25% de los jóvenes entre 18 y 30 años llevan al menos un tatuaje. Se calcula que en 1996 había tan solo 100 estudios de tatuaje en toda España, actualmente la cifra supera los 2.000 estudios y este número aumenta exponencialmente cada año. En todo el mundo, el negocio del tatuaje mueve en torno a 20.000 millones de dólares.

Jóvenes, muy jóvenes y no tan jóvenes, incluso personas de la tercera edad, que nunca hubiesen imaginado la facilidad con la que ahora se decorar la piel y hacer lienzo del propio cuerpo, ahora lo hacen. Hay discretos, en el tobillo, en la nuca tras el pelo, una palabra en el codo, lineas finas geométricas, o gigantes dragones que llenan espaldas, hay pecas y constelaciones, los hay que imitan pelo, hay terapéuticos como las aureolas de pezones para mujeres que han perdido el pecho, hay un mundo infinito de maneras de hacerlo, pero todas bajo el mismo nombre, tatuaje.

Rara vez un fenómeno artístico impacta a un abanico de semejante envergadura para reunir a un público tan diverso. Incluso hay cada vez más gente que se anima a convertirlo en su trabajo. Artistas clásicos del lienzo, grafiteros, ilustradores de cómics, diseñadores, escultores, arquitectos, fontaneros, jardineros o hasta economistas. Todos ellos con un talento y pasión en común, dibujar y expresar ideas interiores que muestran quién y cómo son, con el fin de plasmar los deseos de otros en un sólo dibujo que los represente.

No hay un perfil cerrado de tatuador, no es sólo ese chico hispter que crees. Ahora hay mucho más. Adentrarte en el mundo del tatuaje a través de un curso de formación es más accesible que nunca. Es una realidad. Su estandarización mediante un protocolo educativo capaz de extraer todos esos sentimientos y materializarlos en un empleo dignificado con prospero futuro, que cada vez brinda más oportunidades. Y no sólo eso, además de vivir haciendo lo que aman, es un gremio muy bien remunerado. Es fácil encontrar una escuela de tatuaje para iniciarte como tatuador y obtener una licencia de higiénico sanitario para ejercer legalmente, pero complicado es saber cuál elegir.

La EOMTP, Escuela Oficial de Maestros Tatuadores y Piercers, fue la primera en impartir el curso de tatuaje en todo el territorio español. Actualmente, cuentan con mas de 10 sedes en España y Francia.



Cada día hay más gente dispuesta a cambiar de profesión y reinventarse como artista, porque eso es lo que son, artistas del siglo XXI, que aman y respetan cada detalle que tatuan en la piel, al igual que muchos otros hicieron en el pasado. Deseosos de encontrar una manera de vivir que corresponda y satisfaga sus sentimientos de expresión interior.

Y así, resucitar y abrazar otra disciplina artística con mas de tres mil años de antigüedad, aprender y disfrutar de ver como el tatuaje es capaz de aunar bajo un mismo techo a individuos completamente diversos en la sociedad, y como el arte supera a las normas, y se pone otra medalla para impresionar a las protocolarias reglas sociales.

