Tatuajes en Sevilla con sello propio; así trabaja la vanguardia de Uffizi Studio - Uffizi Studio

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 23 de julio de 2026. - Lo que en 2017 nació como un estudio de tatuajes en el centro de Sevilla es hoy una galería de arte corporal que reúne a 14 artistas. Su apuesta: que la vanguardia del tatuaje sevillano tenga un espacio propio donde desarrollar su arte y dar forma a las ideas de la gente.

Más que un estudio: una galería de arte corporal

Más que un estudio convencional, Uffizi es una galería de arte corporal con identidad andaluza en el corazón de Sevilla. Un espacio amplio y cuidado donde los artistas de la vanguardia del tatuaje sevillano desarrollan su propio arte y dan forma a las ideas de quienes se sientan en la camilla. Aquí el tatuaje no se ejecuta, se crea.

Lo primero que sorprende al entrar no son las camillas, son las paredes: obras a la vista, estética cuidada y un ambiente luminoso e impecablemente limpio que rompe con la imagen del típico estudio oscuro.

14 artistas, sin “estilo de la casa”

Aquí está la diferencia de fondo. En lugar de imponer una estética única, Uffizi apuesta por uno de los equipos más amplios de la ciudad: 14 artistas, la mayoría con formación y estudio artístico propio. Cada uno conserva su identidad y su especialidad —realismo, color, fine line, microrealismo y estilos técnicamente complejos—, de modo que quien busca tatuajes en Sevilla encuentra al especialista exacto para su idea sin ir de estudio en estudio.

El estudio reúne a su equipo de tatuadores en Sevilla, cada uno con su propio portfolio y estilo reconocible.

Souvenir of Sevilla: la identidad andaluza hecha tatuaje

Su sello más reconocible, “Souvenir of Sevilla”, lleva la identidad andaluza a la piel: diseños de fine line inspirados en la ciudad para quienes quieren llevarse Sevilla consigo. Una propuesta que conecta tanto con el cliente local como con el turista que pasa por la ciudad.

Seguridad y calidad, antes que precio

La filosofía es directa: compiten en calidad, no en precio. Material desechable de un solo uso, protocolos de esterilización profesionales y acompañamiento desde la primera consulta hasta la cicatrización. Para Uffizi, el tatuaje es una inversión en arte permanente, y lo tratan como tal.

A esto se suma un detalle poco común: atención en español, inglés, francés, alemán e italiano, y la llegada habitual de guests internacionales que aportan técnicas de las grandes escenas mundiales del tatuaje.

En palabras de su equipo

“No queríamos un estudio más. Queríamos un lugar donde el tatuaje se respete como arte y donde cada persona encuentre al artista que entiende su idea. Eso es Uffizi Studio: 14 formas distintas de hacer arte, en el corazón de Sevilla.”

Dónde encontrarlos

Uffizi Studio está en Calle Chicarreros 2, pleno centro de Sevilla, con walk-ins bienvenidos. Toda la información, los portfolios por estilo y la reserva de cita están disponibles en Uffizi Studio, estudio de tatuajes en Sevilla.

DATOS PÚBLICOS:

(Información remitida por la empresa firmante)

IMAGEN: Uffizi Studio

PIE DE FOTO: Tatuajes en Sevilla con sello propio; así trabaja la vanguardia de Uffizi Studio

Contacto

Emisor: Uffizi Studio

Contacto: Uffizi Studio

Número de contacto: +34611564994