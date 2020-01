COMUNICADO: TBD Media lanza su nuevo centro de video para Davos 2020

Publicado 29/01/2020 16:22:23 CET

LONDRES, 29 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- TBD Media Group se complace al llevar a cabo el lanzamiento de su nuevo centro de video, www.davosinterviews.com [http://www.davosinterviews.com/]. El centro mostrará una serie de entrevistas de video emitidas por led con los líderes de negocios de todo el mundo.

El equipo de producción de nivel mundial de TBD Media viajó hasta Davos, Suiza, para reunirse con destacados líderes de negocios, llevando a cabo entrevistas acerca de las ideas e innovaciones en las agendas mundiales durante el foro de este año.

Tras el éxito de la campaña de escala más pequeña de 2019, TBD Media ha ampliado la edición de este año para mostrar a docenas más de las figuras públicas y empresariales más destacadas del mundo.

Cada año, los líderes de los sectores públicos y privados de Davos debaten acerca de los retos a los que se enfrenta en la actualidad la sociedad y los negocios, y comienza a dibujar un mapa de ruta para superar estos retos. Este año, TBD Media ha comenzado una campaña de video exclusiva para proporcionar visión de Davos al mundo, y el centro de nuevo lanzamiento es la plataforma para llevar a cabo ese debate.

El centro de entrevistas Davos 2020 es el último dentro de la puesta de las campañas de video más destacadas producidas por TBD Media Group, que recorre el mundo para contar historias que modelan el mundo del mañana. Entre los temas que aparecen en el centro de este año están: ecología, finanzas, economía, tecnología, sociedad, geopolítica e industria.

El mundo se enfrenta a un cambio y reto sin precedentes. La capacidad de adaptación, agilidad, innovación y fluidez ya no son expresiones en boga opcionales para agregarlas a una página de tipo 'About Us' - deben convertirse en aspectos vitales de cualquier estructura de negocios. El debate abierto impulsa estas características al compartir ideas y conectar con los accionistas de todo el mundo.

Esta es la lista completa de organizaciones participantes en la iniciativa Davos 2020:

Planetway Prometheum Cayman Islands Jumptuit Arrival Brown Advisory BetterUp Inc Jacobs Levy Equity Management Argentum Asset Management LEKOIL SMS Group GmBH The Esteé Lauder Companies Nobel Environmental Technologies Bayer AG L.E.K. Consulting Luminator Technology Group Resilient/City Terra Firma Environmental Consultants (ECI) Brummer & Partners Ecolog International Henkel Risk Management Solutions Japan Airlines Dartmouth College Katjesgreenfood GEA Group AG

Impulsada por la visión de inspirar un debate pragmático y la capacidad de compartir ideas, TBD Media Group cuenta con oficinas en Londres, Berlín, Nueva York, Frankfurt, San Diego y Chipre, y su contenido se distribuye por medio de los títulos de noticias internacionales de primer nivel.

Para seguir las actualizaciones del centro de campaña de Davos 2020, visite la página web: https://davosinterviews.com/ [https://davosinterviews.com/]

Contacto: Alexander Williams, Teléfono: + 44(0)20-3553-3664

