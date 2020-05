COMUNICADO: TBM y Bioworks empiezan a aceptar reservas de pedidos de las mascarillas Bio Face

- TBM y Bioworks empiezan a aceptar reservas de pedido de Bio Face, una mascarilla lavable y reutilizable hecha de hilo de biomasa

Las mascarillas Bio Face(*1) están hechas de hilo PLA (ácido poliláctico), un material basado en biomasa.

TOKIO, 27 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- TBM y Bioworks promoverán la reutilización de mascarillas faciales para ayudar a resolver la escasez de mascarillas en todo el mundo y, al mismo tiempo, luchar por mejorar la huella medioambiental utilizando recursos basados en biomasa renovables. La producción de Bio Face fuera de Japón también está prevista.

https://mma.prnewswire.com/media/1160182/TBM_Bio_Face_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1160182/TBM_Bio_Face_1.jpg]

TBM y Bioworks también buscan asociarse con compañías y organizaciones que puedan comercializar y distribuir las mascarillas Bio Face.

"La mayoría de las mascarillas desechables están hecha de plástico derivado de petróleo y, al aumentar su consumo, la eliminación adecuada de las mascarillas está convirtiéndose en algo fundamental, ya que hay mascarillas vertidas al mar y que terminan en las playas(*2). Suministrando mascarillas Bio Face basadas en biomasa y reutilizables en todo el mundo, incluyendo países y regiones donde el COVID-19 se está propagando así como países en desarrollo que se ven amenazados por la escasez de mascarillas, TBM y Bioworks luchan por proteger a las personas de todo el mundo del riesgo de contagio y proteger el medio ambiente global", dijo Nobuyoshi Yamasaki, consejero delegado de TBM, independientemente de los objetivos de desarrollo de Bio Face.

TBM y Bioworks han colaborado con SHIMA SEIKI MFG., LTD., el fabricante líder mundial de máquinas de tejer y consiguió un diseño de mascarilla que es cómodo y se adapta fácilmente a la forma de la cara, tejiendo mascarillas tridimensionales con la máquina WHOLEGARMENT(*3) (la máquina de tejer integrada de SHIMA SEIKI MFG.) etc., y utilizando los hilos PLA desarrollados mediante colaboraciones entre las tres partes.

TBM y Bioworks planean iniciar la producción de mascarillas Bio Face dentro y fuera de Japón, a partir de junio de 2020.

TBM y Bioworks han empezado a aceptar reservas de pedidos para mascarillas Bio Face. Consulte el enlace al final de este comunicado para hacer la reserva de nuestras mascarillas. Independientemente de los pedidos del extranjero, TBM y Bioworks se registrarán para certificaciones locales, como sea necesario.

*1 "Bio Face" is applied for trademark registration by Bioworks Co., Ltd. *2 Reuters (2020) "Discarded coronavirus masks clutter Hong Kong's beaches, trails" *3 "WHOLEGARMENT" is a registered trademark of SHIMA SEIKI MFG., LTD.

Detalles y reserva de pedido:https://tb-m.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/20042... [https://tb-m.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/20042...]

Contacto:Tomoya Nakamurat-nakamura@tb-m.com[mailto:t-nakamura@tb-m.com] M: +81-80-4112-7212

https://mma.prnewswire.com/media/1160183/TBM_Bio_Face_2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1160183/TBM_Bio_Face_2.jpg]

