TCL da la bienvenida a los embajadores del equipo TCL, Joy Beune y Alex Vinatzer, a IFA 2025 Berlín

Celebrando el deporte, la innovación y el espíritu olímpico con algunos de los atletas europeos embajadores de TCL.

BERLÍN, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y patrocinador olímpico y paralímpico mundial, recibió a los embajadores del equipo TCL, Joy Beune y Alex Vinatzer, en su stand en IFA 2025 el 6 de septiembre. Ambos atletas conocieron a los aficionados, exploraron las innovaciones de TCL y participaron en actividades que celebraron el rendimiento, el diseño y los valores olímpicos.

La patinadora de velocidad holandesa Joy Beune, campeona mundial, y el esquiador alpino italiano Alex Vinatzer, conocido por su precisión y sus podios, son dos de los atletas de invierno más prometedores de Europa. Su visita marcó el inicio oficial de su colaboración con TCL, reforzando el compromiso de la marca de inspirar la grandeza a través del deporte y la tecnología. Durante su visita a la zona NXTHOME™, Joy y Alex vieron e interactuaron con algunos de los últimos productos estrella de TCL, como el televisor LED C9K Premium QD-Mini, el altavoz inmersivo Z100 FlexConnect, el aire acondicionado inteligente FreshIN 3.0, la lavadora Super Drum y el refrigerador integrado Free. Los atletas también participaron en la creación de contenido para redes sociales y entrevistas con medios, ofreciendo sus perspectivas sobre cómo superar los límites tanto dentro como fuera de la pista, y cómo la tecnología se integra en sus rutinas diarias de entrenamiento y recuperación.

Esta activación forma parte de la Alianza Olímpica y Paralímpica Mundial de TCL con el Comité Olímpico Internacional (COI) en la categoría de Equipos Audiovisuales y Electrodomésticos para el Hogar hasta 2032. Esta alianza destaca el compromiso de TCL de inspirar y unir a personas de distintas culturas y generaciones a través del poder del deporte. Gracias a ello, los productos TCL contribuirán a nuevas experiencias tanto para aficionados como para atletas, desde pantallas digitales en los Juegos Olímpicos de Invierno hasta electrodomésticos en la Villa Olímpica.

"Formar parte de IFA 2025 con TCL y ver sus últimas innovaciones fue fantástico", declaró Joy Beune. "La energía en el stand, la interacción con los aficionados y ver cómo la tecnología de TCL puede apoyar las rutinas diarias fue realmente inspirador".

Alex Vinatzer añadió: "El mensaje de grandeza inspiradora de TCL conecta con lo que significa entrenar, competir y mejorar como atleta. Estoy orgulloso de formar parte del Equipo TCL y espero con ansias ver qué más nos depara esta alianza".

Ambos atletas continuarán apareciendo en las próximas campañas de TCL de cara a la temporada de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Acerca de TCL

