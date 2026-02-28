TCL Electronics incluido en el Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index y otros índices de prestigio

(Información remitida por la empresa firmante)

-TCL Electronics (01070.HK) incluido en el Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index y otros índices de prestigio

El valor y el potencial de crecimiento de la Compañía se reafirman a medida que la posición en el mercado alcanza nuevas alturas

HONG KONG, 28 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- TCL Electronics Holdings Limited ("TCL Electronics" o la "Compañía", 01070.HK) se complace en anunciar que, tras los últimos resultados de la revisión publicados por Hang Seng Indexes Company, la Compañía ha sido promovida del índice Hang Seng Composite SmallCap al índice Hang Seng Composite LargeCap & MidCap, al índice Hang Seng Large-Mid Cap (Investable) y al índice Hang Seng Composite MidCap, entre otros índices autorizados (consulte la tabla a continuación para obtener más detalles), a partir del lunes 9 de marzo de 2026.

La inclusión en los índices Hang Seng Composite LargeCap & MidCap, Hang Seng Large-MidCap (Investable) y Hang Seng Composite MidCap representa otro hito significativo en el desarrollo de TCL Electronics. Esto significa que el mercado de capitales reconoce la liquidez, la escala comercial y el liderazgo de la compañía en el sector. Además, constituye un sólido respaldo a la continua mejora de la competitividad integral, el rendimiento y las prometedoras perspectivas de crecimiento a largo plazo de la compañía.

Se espera que la inclusión atraiga una mayor atención de los inversores institucionales nacionales e internacionales, atrayendo mayores entradas de capital y proporcionando un impulso definitivo a la financiación incremental. Este avance está destinado a ejercer una influencia positiva en la valoración de mercado y la liquidez de la compañía, a la vez que mejora su visibilidad e influencia en los mercados de capital globales. Simultáneamente, este hito fortalecerá aún más la imagen de marca global y la competitividad fundamental de la compañía, impulsando con fuerza la expansión continua de sus operaciones globales.

De cara al futuro, la Compañía se mantiene firme en su compromiso con su filosofía empresarial de "Orientación estratégica, impulso a la innovación, avance en la fabricación y operaciones globales". Continuará consolidando su presencia en los segmentos de negocio clave, explorando activamente iniciativas innovadoras y mejorando la calidad operativa. Aprovechando su inclusión en el Índice Hang Seng Composite LargeCap & MidCap, la Compañía busca optimizar su base de inversores, mejorar la liquidez de sus acciones y consolidar su propuesta de valor en los mercados de capitales.

Acerca de TCL Electronics

TCL Electronics Holdings Limited (01070.HK, constituida en las Islas Caimán con responsabilidad limitada) cotizó en la Bolsa de Valores de Hong Kong en noviembre de 1999. Se dedica al sector de las pantallas, la innovación e internet. TCL Electronics se transforma e innova activamente bajo la filosofía empresarial de "Orientación estratégica, impulso a la innovación, fabricación avanzada y operaciones globales". Centrada en los mercados de gama media y alta de todo el mundo, la empresa se esfuerza por consolidar la estrategia del "Ecosistema de IoT inteligente" y se compromete a ofrecer a los usuarios una vida inteligente y saludable en todos los escenarios, a la vez que se convierte en una empresa líder mundial en tecnología inteligente. TCL Electronics forma parte del programa Shenzhen-Hong Kong Stock Connect y está incluida en el índice Hang Seng Stock Connect Hong Kong, el índice Hang Seng Composite LargeCap & MidCap y el índice Hang Seng Composite MidCap (a partir del 9 de marzo de 2026). Además, ha recibido la calificación ESG A del índice Hang Seng durante años consecutivos desde 2018.

Para obtener más información, visite la página web de relaciones con inversores de TCL Electronics en http://electronics.tcl.com o siga la cuenta oficial de relaciones con inversores de TCL Electronics escaneando el código QR a continuación.

