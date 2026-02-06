TCL eleva los Juegos Olímpicos de Invierno para aficionados y atletas en Milano Cortina 2026 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-TCL eleva los Juegos Olímpicos de Invierno para aficionados y atletas en Milano Cortina 2026, empoderando al público mundial con la visión de "Es tu grandeza"

TCL Edelweiss Land se inaugura en la Estación Central de Milán, mostrando innovación en el corazón de la ciudad.

MILÁN, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, empresa tecnológica líder a nivel mundial y socio olímpico y paralímpico mundial, celebró la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con el lanzamiento de su campaña "Es tu Grandeza" y la inauguración de su escaparate creativo, TCL Edelweiss Land, en la Piazza Duca d'Aosta, frente a la Estación Central de Milán. Invitados clave asistieron a la inauguración el 5 de febrero, entre ellos Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional; Kevin Wang, consejero delegado de TCL Technology; y el Dr. Yan, director de tecnología de TCL Technology y director de tecnología de TCL CSOT.

Esta iniciativa llega en un momento en que los socios tecnológicos cobran cada vez más importancia para los eventos deportivos globales, y las marcas desempeñan un papel más integral en la infraestructura que sustenta la organización y la experiencia de los Juegos Olímpicos.

TCL cree firmemente en el poder del deporte para inspirar y unir a personas de todas las culturas y generaciones. Mientras el mundo se une para dar la bienvenida a los Juegos Olímpicos de Invierno, la campaña "Es tu Grandeza" de TCL animará a las personas a encontrar su propia excelencia, en sintonía con el lema oficial del evento: "Es tu vibra". Durante todo el evento, la tecnología de TCL transformará la forma en que los aficionados disfrutan del evento, brindará comodidad y conexión para que los atletas puedan rendir al máximo e involucrará a los espectadores y comunidades de todo el mundo para inspirar la grandeza.

TCL ayudará a millones de aficionados a disfrutar de los Juegos Olímpicos de Invierno en las instalaciones y en todo el mundo, proporcionando televisores, señalización digital y asistencia técnica a los Servicios de Radiodifusión Olímpica (OBS) para que los medios del Centro Internacional de Radiodifusión puedan llevar Milano Cortina 2026 a audiencias globales. El "universo de pantallas" de TCL y otras innovaciones, como los aires acondicionados con inteligencia artificial, también se presentarán en un espacio de TCL en la Villa Olímpica de Milán, mostrando cómo la tecnología ofrece a los aficionados más opciones que nunca para disfrutar de los Juegos Olímpicos de Invierno.

TCL también contribuye a garantizar que los atletas que participan en los Juegos Olímpicos de Invierno estén listos para la acción. Mientras se instalan, los electrodomésticos de última generación de TCL, como lavadoras y secadoras inteligentes, les ayudan a disfrutar de un nuevo nivel de comodidad en las Villas Olímpicas de Anterselva y Livigno, mientras que los televisores TCL les ayudan a relajarse y desconectar. TCL también apoya el "Momento Atleta", proporcionando la tecnología de pantalla que conectará a los atletas con sus seres queridos para momentos de celebración inmediatamente después de cada evento.

La idea detrás de "Es tu Grandeza" refleja el compromiso de TCL con la excelencia, en estrecha sintonía con los valores olímpicos. Años de práctica y meses de intenso entrenamiento por parte de cientos de atletas culminarán en eventos olímpicos durante las próximas dos semanas, donde una pasión y dedicación excepcionales inspirarán al mundo. Entre ellos se encuentran figuras como la campeona olímpica y esquiadora de estilo libre Eileen Gu, la estrella emergente del hockey sobre hielo Jack Hughes y el especialista en eslalon Alex Vinatzer, apoyados por TCL como parte del Equipo TCL de 15 atletas de 8 países que participan en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.

En su discurso en la inauguración de TCL Edelweiss Land, Kevin Wang, consejero delegado de TCL Technology, afirmó: "Las últimas innovaciones de TCL desempeñan un papel clave en los Juegos Olímpicos de Invierno. Hoy marca un hito en el primer año de TCL como Socio Olímpico Mundial, una colaboración nacida de valores compartidos de innovación y excelencia. TCL siempre ha creído en el poder del deporte para unir a personas de distintas culturas y generaciones, y esto es solo el comienzo".

TCL Edelweiss Land exhibe innovación de vanguardia

TCL Edelweiss Land extiende la celebración de la grandeza, del 5 al 22 de febrero en la Piazza Duca d'Aosta, frente a la Estación Central de Milán. Con más de 500 metros cuadrados, los visitantes podrán experimentar las últimas innovaciones de TCL, compartir momentos dignos de fotografiar e inspirarse a sí mismos, a sus amigos y a su comunidad para crear lo extraordinario. Diseñado con principios respetuosos con el medio ambiente e impulsado por la creatividad, el diseño de la exposición refleja el compromiso de TCL con la sostenibilidad y la innovación.

En su intervención en el evento, Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, declaró: "Cuando pienso en TCL como socio de primer nivel, lo que más destaca es su alcance global. Su alcance ayuda a difundir la magia de los Juegos Olímpicos de Invierno a comunidades de todo el mundo. TCL también es líder tecnológico, pero no se trata solo de tecnología. TCL comparte nuestros valores: inspirar grandeza, conectar a las personas y acercar los Juegos Olímpicos a todos. Estoy muy entusiasmada con el futuro de nuestra colaboración y TCL desempeñará un papel fundamental en la forma en que el mundo experimenta los Juegos Olímpicos".

TCL Edelweiss Land abre todos los días de 10:00 a 22:00 h, con zonas distintivas que presentan los últimos productos de TCL, incluyendo la tecnología de visualización más avanzada desarrollada por TCL CSOT. Los visitantes también pueden ver electrodomésticos inteligentes y las gafas de realidad aumentada TCL RayNeo, que muestran lo último en tecnología de realidad aumentada.

Para intensificar aún más la energía y el entusiasmo en torno a los Juegos Olímpicos de Invierno, TCL también ha colaborado con el Museo Olímpico para crear un vibrante mural en el corazón de Milán, en Corso di Porta Romana 111. El diseño fue desarrollado por Zeina Rashid, pintora y atleta olímpica que representó a Jordania en tenis de mesa en Atenas 2004 y Pekín 2008, y quien fue seleccionada para el proyecto a través del Programa de Artistas Olímpicos del Museo Olímpico. La inspiración surgió de sus recuerdos de infancia viendo los Juegos Olímpicos de Invierno por televisión, lo que despertó sus sueños sobre los Juegos Olímpicos. Su visión se hizo realidad gracias al muralista Bublegum. El resultado es un homenaje animado al patrimonio cultural de los Juegos Olímpicos, que celebra cómo innumerables niños de todo el mundo descubren por primera vez el espíritu olímpico a través de una pantalla que abre una ventana a sus ambiciones futuras.

Acerca de TCL

Fundada en 1981, TCL (abreviatura de "The Creative Life") encarna la creatividad en todos los aspectos de la vida. Como empresa líder en tecnología, TCL se dedica a ofrecer soluciones innovadoras —incluyendo televisores, productos de audio, dispositivos inteligentes para el hogar, tecnologías de visualización y energía limpia— que mejoran la experiencia del cliente a través de TCL Industries y TCL Technology.

Actualmente, con 47 centros de I+D y 39 plantas de fabricación en todo el mundo, TCL opera en más de 160 países y regiones, consolidando su posición como marca de tecnología inteligente competitiva a nivel mundial. Para inspirar aún más la grandeza, TCL se ha convertido en Socio Olímpico y Paralímpico Mundial oficial en la categoría de Equipos Audiovisuales y Electrodomésticos para el Hogar.

