TCL impulsa sus ambiciones en el mercado de los smartphones con la serie P80 en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y tecnología de pantallas, presentó hoy la serie TCL P80 en IFA 2026. Compuesta por los modelos TCL P80 Ultra, TCL P80 Pro y TCL P80, la serie responde a las diferentes prioridades de los usuarios de smartphones con tres experiencias claramente definidas que abarcan la fotografía móvil, la comodidad de la pantalla, el rendimiento diario y un diseño delgado.

Tras la experiencia de pantalla AMOLED NXTPAPER presentada en el MWC 2026, TCL incorpora ahora esta tecnología a los TCL P80 Ultra y TCL P80 Pro. Combinando los colores vivos y el profundo contraste de AMOLED con las tecnologías NXTPAPER, diseñadas para reducir el deslumbramiento y la exposición a la luz azul, ambos dispositivos ofrecen una visualización más cómoda durante todo el día. Desarrollada gracias a la experiencia de TCL en dispositivos móviles y pantallas, esta experiencia se complementa con fotografía avanzada, un rendimiento potente y una batería de larga duración, creando una propuesta móvil prémium aún más completa.

El TCL P80 Ultra es la oferta más potente de TCL hasta la fecha y lidera la serie con una cámara telefoto periscópica dedicada de 50 MP con zoom óptico de 3 aumentos, que ofrece a los usuarios mayor libertad para encuadrar sujetos distantes, retratos y escenas urbanas. El TCL P80 Pro ofrece una combinación equilibrada de una pantalla AMOLED NXTPAPER de 1.5K, imagen versátil, una batería de 5800 mAh[1] y almacenamiento de hasta 512 GB[2]. Para completar la serie, el TCL P80 aporta un perfil delgado y una gran pantalla AMOLED de 1.5K a los usuarios que buscan un smartphone accesible con funciones esenciales para el día a día.

"El smartphone actual debería ofrecer algo más que mantener a la gente conectada. Debería ayudarles a alternar sin esfuerzo entre capturar un momento lejano, leer durante el trayecto al trabajo, gestionar sus tareas y disfrutar del entretenimiento, facilitando además la desconexión cuando lo deseen", declaró Stefan Streit, director de marketing de TCL Europa. "Con el P80 Ultra, presentamos el smartphone más avanzado de TCL hasta la fecha, que combina nuestra última tecnología de pantalla AMOLED NXTPAPER, fotografía avanzada, un rendimiento potente y una batería de larga duración en una experiencia prémium completa. En toda la serie P80, impulsamos nuestra ambición de ofrecer experiencias móviles más exclusivas y un valor práctico a más personas, sin perder de vista su bienestar digital".

TCL P80 Ultra: Acerca los momentos lejanos

El TCL P80 Ultra está diseñado para quienes buscan mayor libertad al capturar momentos lejanos. Su característica más destacada es una cámara telefoto periscópica de 50 MP con zoom óptico de 3 aumentos y estabilización óptica y electrónica de imagen (OIS + EIS), que facilita el zoom a sujetos distantes manteniendo imágenes nítidas y estables. El sistema de cámara también incluye una cámara principal de 50 MP con sensor de 1/1,56 pulgadas y OIS + EIS, una cámara ultra gran angular de 8 MP con enfoque automático para escenas más amplias y una cámara frontal de 32 MP para selfies y videollamadas nítidas.

En conjunto, la serie P80 se basa en los 27 años de experiencia de TCL en comunicaciones móviles, reforzando su posición como marca de teléfonos inteligentes profesionales y haciendo que la tecnología móvil de alta gama sea accesible a más consumidores.

Las configuraciones del producto, los colores, los accesorios, los precios y la disponibilidad pueden variar según el mercado y el canal de venta.

Acerca de TCL Mobile

TCL Mobile se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de smartphones, tablets y dispositivos conectados. Con la misión de brindar 5G para todos, TCL Mobile ayuda a sus clientes a alcanzar la excelencia en sus vidas mediante tecnología y soluciones líderes en la industria.

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[1] La capacidad de la batería indicada es un valor típico. La duración y el rendimiento reales de la batería pueden variar según la configuración del dispositivo, las condiciones de la red, los patrones de uso y otros factores.

[2] Las configuraciones de memoria, las opciones de almacenamiento, los colores, las características y la disponibilidad del producto pueden variar según el país, el mercado y el canal de ventas.

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