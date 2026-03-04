TCL impulsa una conectividad 5G accesible para todos y para cada hogar

Nueva gama 5G de entrada con Wi-Fi 7 y soluciones para hogar y movilidad que democratizan la conectividad de alta velocidad

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la adopción del 5G se acelera, la conectividad de alta velocidad está transformando la experiencia digital. Sin embargo, millones de usuarios en todo el mundo todavía no tienen acceso a redes 5G. Con el objetivo de reducir esta brecha y acelerar la transición del 4G al 5G, TCL presenta en el MWC 2026 una nueva gama de dispositivos 5G de entrada, formada por el TCL 5G CPE B50 y el TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro. Junto al nuevo router Wi-Fi TCL WR5360, estas soluciones ofrecen una conectividad más rápida, estable e inteligente en hogares, oficinas y entornos móviles. Al integrar tecnologías 5G y Wi-Fi 7 en dispositivos accesibles, TCL refuerza su apuesta por democratizar la conectividad premium.

TCL 5G CPE B50: base 5G de alto rendimiento a un precio accesible

Diseñado para cubrir necesidades esenciales de conectividad como la velocidad, la estabilidad y la capacidad multidispositivo, el B50 acerca las tecnologías 5G y Wi-Fi 7 a una solución de red al alcance de más usuarios.

Admite velocidades 5G de hasta 5,47 Gbps e integra antenas 5G NR de alta ganancia con soporte completo 44 MIMO, mejorando la intensidad de señal, la cobertura y la resistencia a interferencias. Ofrece Wi-Fi 7 de doble banda con velocidades de hasta 3,6 Gbps, admite hasta 128 dispositivos conectados simultáneamente y es compatible con EasyMesh R6 para itinerancia fluida y cobertura integral en hogares y oficinas. El control inteligente mediante la app de TCL, junto con filtrado de URL y controles parentales, facilita una gestión de red más sencilla y segura.

TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro: conectividad potente en movilidad

Pensado para viajes de negocios, trabajo en exteriores y desplazamientos diarios, el B50 Pro lleva el rendimiento 5G de alta velocidad a un dispositivo Wi-Fi portátil accesible.

Ofrece velocidades 5G de hasta 3,27 Gbps y aprovecha la tecnología 44 MIMO con NR 2CC para mejorar la eficiencia y reducir la latencia. Con Wi-Fi 6 de doble banda (AX1200), permite compartir conexión con hasta 32 dispositivos. Incorpora una pantalla táctil de 1,83 pulgadas para consultar información clave de la red al instante, y una batería extraíble de 5.000 mAh que proporciona hasta 17 horas de uso, con carga rápida de 18 W para mantener la conectividad en movimiento.

TCL WR5360: router Wi-Fi 7 en malla para todo el hogar

Impulsado por tecnología Wi-Fi 7 BE3600, el WR5360 alcanza velocidades de hasta 3,6 Gbps e incorpora un puerto WAN Ethernet de 2,5 Gigabit.

Compatible con EasyMesh R6, permite ampliar la cobertura Wi-Fi en todo el hogar de forma flexible. Su configuración 5 GHz 3T3R con 2SS mejora la potencia de señal y el alcance. Además, incluye controles parentales y una función de seguridad VPN integrada para proteger la red familiar, mientras que la app móvil y la interfaz web facilitan la supervisión y gestión de dispositivos conectados y del estado de la red.

Con esta nueva gama de conectividad de entrada, TCL continúa acercando tecnologías de red avanzadas a soluciones más accesibles, impulsando el 5G para todos y en cada hogar. Sigue en directo las novedades de TCL en el MWC 2026 aquí.

