TCL impulsa la vida de nueva generación con una exhibición de tecnología de vanguardia en IFA 2025

SHENZHEN, China, 12 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y la marca líder mundial de televisores Mini LED y Ultra Large[1], se complace en anunciar su participación en la próxima IFA 2025, que se celebrará del 5 al 9 de septiembre en Berlín. Como patrocinador olímpico mundial, TCL encenderá el espíritu olímpico en la IFA con un diseño de stand creativo que da vida a la adrenalina y la emoción del deporte y la tecnología de primer nivel. Este evento marca la última de una serie de iniciativas de la campaña mundial de patrocinio olímpico de TCL, de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán.

En IFA 2025, TCL presentará las últimas innovaciones revolucionarias que redefinen la vida moderna. Los visitantes experimentarán tecnologías de vanguardia, como las pantallas LED QD-Mini ultragrandes, la tecnología de pantalla NXTPAPER, gafas de realidad aumentada (RA), electrodomésticos con inteligencia artificial como aires acondicionados, lavadoras, refrigeradores y más, que demuestran el compromiso de TCL con la creación de soluciones inteligentes, personalizadas y sostenibles para el hogar.

Los visitantes también experimentarán cómo la visión de TCL para la vida de la próxima generación se extiende más allá de los productos individuales mediante una serie de entornos inmersivos impulsados por las últimas tecnologías de TCL. Estos incluyen el debut europeo de los robots con IA de TCL, junto con otras tecnologías como soluciones energéticas para hogares inteligentes, cabinas inteligentes y TCL NXTHOME, donde la innovación y el estilo de vida crean momentos significativos.

No pierda la oportunidad de descubrir cómo TCL está impulsando el futuro de la tecnología e inspirando grandeza a través de la vida inteligente en IFA 2025.

Detalles del evento TCL en IFA 2025:

Estreno mundial de TCL en IFA 2025Fecha y hora: 15:30 (CEST), 4 de septiembre de 2025 (Registro a las 15:00)Localización: Hall 21A, Messedamm Berlin, Alemania

Expositor de TCL en IFA 2025 Fecha: 5-9 de septiembre de 2025Localización: Hall 21A, Messedamm Berlin, Alemania

Acerca de TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y un referente mundial en la industria de la televisión. Con presencia en más de 160 mercados a nivel mundial, TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, incluyendo televisores, sistemas de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y más. Para más información, visite el sitio web de TCL: https://www.tcl.com.

