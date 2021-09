TCL lanza sus televisores premium 2021 Mini LED con un rendimiento 8K sin rivales

PARÍS, 8 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), one of the dominant players in the global TV industry and a leading consumer electronics company, today announced its latest X Series Mini LED TVs, X92 Series Pro OD Zero Mini LED 8K TV and the X92 Series Mini LED 8K TV, at a launch event themed "Transcend Vision".

También va a presentar el televisor LCD TCL Mini LED 4K TV 65C825, que ha sido el dispositivo ganador del premio EISA Premium LCD TV 2021-2022.

La Serie 2021 X se presentará por primera vez dentro de mercados como Europa, Australia, Arabia Saudita y más, durante los próximos días

Vea el evento de lanzamiento en cualquier momento a través de www.tcl.com/tcl-transcend-vision-2021/index.html

"El impresionante rendimiento que alcanzan los televisores de la Serie X se debe a la tecnología TCL Mini LED, y ambas series TCL X están correctamente posicionadas para liderar el mercado de televisores Mini LED de primera calidad", comentó Shaoyong Zhang, consejero delegado de TCL Electronics.

La tecnología Mini LED de la Serie X suministra a los espectadores una experiencia de visualización inigualable, ya que cuenta con una cifra superior en el número de LED, siendo además más pequeños, y produciendo más zonas de control de contraste.

El OD Zero Mini LED de la serie X92 Pro dispone de un tamaño 700 veces* más pequeño que el LED convencional, y con ello consigue alcanzar un grosor inimaginable, siendo además posible disponer de un perfil ultradelgado impresionante, además de una experiencia visual excepcional.

Además de la verdadera experiencia 8K, la Serie X dispone además de TCL QLED, que mejora el volumen de color en más del 100%, contando con más de 1.000 millones de colores.

Para disfrutar de una experiencia de audio inmersiva de primera categoría, además de contar con Onkyo y Dolby Atmos®, la serie X92 Pro dispone de un impresionante audio de 5.1.2 canales con 25 altavoces y una salida de audio de 160 vatios, a la vez que la serie X92 tiene una salida de 2.1 canales y 60 vatios, proporcionando de forma conjunta una entrega de sonido impresionante y potente.

El perfil ultradelgado de la Serie X92 Pro y su aspecto de alta gama son posibles gracias a los enfoques de diseño futurista e inmersivo de TCL, como el corte mecánico, los altavoces forrados en cuero y el diseño acústico reflectante.

La Serie X también incluye 120Hz y el paquete Game Master Pro de TCL cuenta con HDMI 2.1, Wifi 6, además de disponer de la frecuencia de actualización variable (VRR), modo de baja latencia automática (ALLM) y eARC ofrece las mejores imágenes y audio posibles para juegos, programas de TV y películas.

La imagen del producto, sus funcionalidades y disponibilidad podrían diferir según los países/regiones.* Google Assistant está disponible en idiomas selectos, países/regiones.* Google TV es el nombre de la experiencia de software del dispositivo y una marca registrada de Google LLC. Google, Google Duo y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1610685/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1610684/image_2.jpg