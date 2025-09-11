TCL obtiene múltiples reconocimientos en IFA 2025 con soluciones de vanguardia para una vida inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y la marca número 1 del mundo en televisores Mini LED y Ultragrandes[1], ha ganado recientemente varios premios prestigiosos por sus últimas innovaciones en IFA 2025. Estos galardones reconocen las soluciones inteligentes de TCL para un estilo de vida más saludable y subrayan su compromiso con la innovación en tecnología avanzada que mejora la experiencia de vida cotidiana.

En IFA 2025 se presentaron los Premios a la Innovación IFA, que celebran las tecnologías que definen el futuro de la vida inteligente. TCL destacó con tres premios y dos distinciones Honoree en dispositivos inteligentes, barras de sonido y monitores para juegos. El smartphone TCL NXTPAPER 60 Ultra se alzó con el premio "Best in Tech for Good" gracias a sus pantallas avanzadas para el cuidado de la vista, y la tableta TCL NXTPAPER 11 Plus también fue galardonada. El RayNeo X3 Pro fue galardonado con el premio "Best in Emerging Tech" por su ecosistema impulsado por IA e interacción multimodal. Y el altavoz inalámbrico Free Sound Z100 de TCL se llevó el premio "Best of Audio" por su rendimiento de audio envolvente de cine en casa, mientras que el monitor LED 32R84 QD-Mini obtuvo el premio "Best in Computing & Gaming" por sus imágenes superiores y su experiencia de juego fluida.

En IFA 2025, TCL también destacó en los prestigiosos Premios a la Innovación Tecnológica de Producto Global (GPTI) con tres Premios de Oro. El televisor LED Premium QD-Mini C8K de TCL recibió el "Premio de Oro al Diseño ZeroBorder" por su revolucionario diseño Virtually ZeroBorder, que ofrece una experiencia de visualización de borde a borde. El aire acondicionado TCL FreshIN 3.0 ganó el "Premio de Oro a la Tecnología de Ahorro de Energía con IA", gracias a su tecnología T-AI mejorada, que permite una eficiencia energética hasta un 37% superior a la de los modelos Inverter convencionales. Y el conjunto de lavadora y secadora TCL SuperDrum Series obtuvo el "Premio de Oro a la Innovación en Tecnología SuperDrum" por sus seis elevadores biónicos y su tambor con diseño ondulado, que proporciona una limpieza profunda y suave, a la vez que ahorra agua.

Estos premios abarcan la amplia cartera de productos de TCL y reafirman su liderazgo global y su capacidad tecnológica en el sector de la electrónica de consumo. TCL seguirá ofreciendo soluciones para una vida inteligente con experiencias más inmersivas y conectadas a usuarios de todo el mundo.

Acerca de TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y líder en la industria televisiva global. TCL opera actualmente en más de 160 mercados a nivel mundial. La compañía se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo, desde televisores y equipos de audio hasta electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y más. Visite el sitio web de TCL en https://www.tcl.com .

