(Información remitida por la empresa firmante)

- TCL potencia la experiencia de Tides of Annihilation en Gamescom 2026 con tecnología de visualización avanzada

COLONIA, Alemania, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, una marca líder en electrónica de consumo, anunció su papel como socio europeo de monitores y televisores para 2026 de Tides of Annihilation, el próximo juego de acción y aventura fantástica de Eclipse Glow Games.

En gamescom 2026, TCL proporciona la tecnología para la zona de demostración pública del juego en el pabellón 6, stand B-050, donde los jugadores pueden experimentar su iluminación dinámica, entornos cinematográficos y combates trepidantes en monitores TCL 32X3A OLED+ y televisores LED TCL C8L SQD-Mini de 75 pulgadas.

Desarrollado por Eclipse Glow Games, Tides of Annihilation es una aventura para un solo jugador inspirada en la leyenda Arthurian. Ambientado en un Londres moderno invadido por otro reino, el juego sigue a la superviviente Gwendolyn a través de paisajes fantásticos.

Stefan Streit, director de marketing de TCL Europe, declaró: "Los jugadores actuales esperan cero latencia, una fluidez impecable y una fidelidad visual vívida que los sumerja por completo en nuevos mundos. La tecnología de pantallas tiene que estar a la altura. Gracias a nuestra colaboración con Tides of Annihilation, demostramos cómo la avanzada gama de televisores y monitores de TCL satisface las exigencias más extremas y mejora la experiencia de juego para el público de toda Europa".

Dando vida a un mundo visualmente ambicioso

Los entornos de alto contraste y la iluminación dinámica requieren pantallas capaces de preservar el detalle tanto en las zonas claras como en las oscuras. Los combates rápidos y los movimientos veloces de la cámara también se benefician de altas frecuencias de actualización, tiempos de respuesta rápidos y compatibilidad con VRR.

Mediante las tecnologías OLED+, SQD-Mini LED y de alta frecuencia de actualización, TCL demostrará cómo el rendimiento de la pantalla puede ofrecer tanto una presentación cinematográfica como una jugabilidad fluida.

El maestro todoterreno: Monitor TCL 32X3A OLED+

En el centro del área de demostración se encuentra el TCL 32X3A, el primer monitor OLED+ insignia de TCL y ganador del premio iF Design Award 2026 y del premio Red Dot Design Award.

Diseñado para ofrecer una experiencia de juego más fluida, nítida y con mayor capacidad de respuesta, el TCL 32X3A permite a los jugadores alternar entre imágenes ultra detalladas y un rendimiento de alta velocidad, según sus preferencias. Su frecuencia de actualización ultra alta de 480 Hz en modo dual (UHD 240 Hz / FHD 480 Hz) con un tiempo de respuesta GtG de 0,03 ms permite una transición perfecta entre alta resolución y alto rendimiento.

La tecnología OLED+ mejora la profundidad y el contraste, logrando que las escenas oscuras se vean más intensas y los efectos brillantes destaquen sin perder detalle. Las texturas y los bordes se mantienen nítidos, incluso durante combates intensos o movimientos rápidos, y la pantalla está diseñada para mantener la claridad en condiciones de iluminación cambiantes.

Su diseño prácticamente sin bordes sumerge aún más a los jugadores en el mundo del juego, reduciendo las distracciones en los bordes de la pantalla. El audio integrado de Bang & Olufsen ofrece un sonido nítido para escuchar los momentos clave del juego sin necesidad de altavoces externos.

Inmersión en gran pantalla con el televisor TCL C8L SQD-Mini LED

Los televisores TCL C8L SQD-Mini LED dan vida a Tides of Annihilation a mayor escala, demostrando el potencial de la tecnología Mini LED de última generación para los videojuegos.

Con un brillo máximo HDR de hasta 5.500 nits y 2.584 zonas de atenuación precisas, el C8L mantiene cada escena nítida y equilibrada. Su frecuencia de actualización nativa de 144 Hz con compatibilidad VRR ofrece una experiencia de juego fluida y con gran capacidad de respuesta, incluso durante combates intensos y cambios de cámara rápidos. Además, el audio de Bang & Olufsen con Dolby Atmos proporciona un sonido envolvente que sumerge aún más a los jugadores en la acción.

Llevando la innovación en pantallas al futuro de los videojuegos

La colaboración con Tides of Annihilation subraya el compromiso de TCL con el ecosistema de los videojuegos, alineando la tecnología de vanguardia con las expectativas cambiantes de jugadores, creadores y público en toda Europa.

Desde los videojuegos hasta el entretenimiento cotidiano, TCL seguirá impulsando su tecnología de pantallas y su catálogo de productos, ofreciendo al público experiencias visuales más inmersivas.

Acerca de TCL

TCL Electronics se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, incluyendo televisores, dispositivos móviles, dispositivos de audio, productos para el hogar inteligente y electrodomésticos. Combinando un diseño cuidado y tecnología innovadora para inspirar la excelencia, nuestra gama de productos ofrece características imprescindibles y experiencias significativas. Como una de las marcas de electrónica de consumo más grandes del mundo, nuestra cadena de suministro integrada verticalmente y nuestra fábrica de paneles de visualización de última generación ayudan a TCL a proporcionar innovación para todos. Para obtener más información, visite: https://www.tcl.com

TCL es una marca registrada de TCL Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Acerca de TIDES OF ANNIHILATION

Londres yace en ruinas, devastada por una catastrófica "Invasión del Mundo Exterior". Impulsada por una feroz sed de venganza y una desesperada misión para salvar a su hermana, Gwendolyn se embarca en un arriesgado viaje a través de dos mundos: la metrópolis moderna, devastada y envuelta en niebla, y el reino mítico de Avalon. Su búsqueda a través de lugares emblemáticos, ahora transformados, busca desentrañar el misterio detrás de sus nuevos poderes y, en última instancia, determinar el destino de la realidad misma.

Acerca de ECLIPSE GLOW GAMES

Eclipse Glow Games, desarrolladora y editora de títulos para PC y consolas de última generación con alcance global, tiene su sede en Chengdu, Sichuan. Actualmente, el estudio está desarrollando Tides of Annihilation, un juego de acción y aventura para PC y consolas basado en la mitología Arthurian. El equipo de Eclipse Glow está compuesto por más de 150 desarrolladores con experiencia previa en la creación de juegos para franquicias legendarias como Yakuza, For Honor, Assassin's Creed, Persona y Prince of Persia.

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