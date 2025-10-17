(Información remitida por la empresa firmante)

- TCL presenta a los embajadores deportivos del equipo TCL EU para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Celebrando el deporte, la innovación y el espíritu olímpico con los atletas de élite de Europa

PARÍS, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y Socio Olímpico Mundial, presenta hoy el Equipo TCL EU, que reúne a algunos de los atletas de deportes de invierno más célebres de Europa como embajadores deportivos oficiales. Esta iniciativa se basa en la colaboración a largo plazo de TCL con el Comité Olímpico Internacional, anunciada en febrero de 2025, vigente hasta 2032 y que abarca las categorías de Equipos Audiovisuales para el Hogar y Electrodomésticos. Guiada por su visión de Inspirar Grandeza, TCL combina tecnología y valores olímpicos para crear conexiones sólidas con los aficionados antes de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

El equipo TCL refleja cómo el espíritu olímpico se alinea con el impulso de TCL hacia la innovación, uniendo a algunos de los atletas de deportes de invierno más destacados de Europa: los esquiadores alpinos Alex Vinatzer y Christof Innerhofer de Italia; el medallista de oro olímpico en slalom Clément Noël de Francia; las campeonas suecas de cross-country Frida Karlsson, Ebba Andersson y Jonna Sundling; y la estrella del patinaje de velocidad holandesa Joy Beune.

Desde atletas que constantemente superan las expectativas dentro y fuera de la cancha, hasta personas que con valentía superan los límites en su vida diaria, y productos TCL que superan la imaginación gracias a la tecnología, todos forman parte del Equipo TCL. Representa lo extraordinario, compuesto por pioneros que se atreven a ir más allá de los límites y abrazan el espíritu de Inspirar Grandeza. Impulsados por un compromiso incansable con la innovación, TCL no solo permite a los atletas alcanzar nuevas metas, sino que también empodera a todos para perseguir sus pasiones y dar forma al siguiente capítulo de lo que se puede lograr.

Esta ambición refleja la creciente fortaleza global y europea de TCL. En el primer semestre de 2025, TCL mantuvo su posición como la marca líder mundial de televisores mini LED, con un aumento del 176 % en sus envíos. Más allá de los televisores, los electrodomésticos de TCL están redefiniendo la vida moderna con características de vanguardia en varias categorías. Cabe destacar que el aire acondicionado TCL Fresh Air se posicionó como el número 1 a nivel mundial en ventas*, mientras que sus aires acondicionados, refrigeradores y lavadoras insignia continúan ofreciendo estilos de vida más inteligentes y saludables a los consumidores de todo el mundo.

Alex Vinatzer (Italia)"En el eslalon, cada centésima de segundo cuenta. Esa misma precisión y determinación es la que veo en TCL. Formar parte del Equipo TCL EU significa mostrar a los aficionados italianos cómo la pasión y el rendimiento pueden impulsarnos a nuevas alturas en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026".

Christof Innerhofer (Italia)"Después de tantos años en las pistas, sé que la resiliencia y la innovación son lo que te mantiene en la cima. TCL comparte esa motivación. Juntos, queremos inspirar a la próxima generación de esquiadores italianos a soñar a lo grande y perseguir sus propias metas camino a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026".

Clément Noël (Francia)"Ganar el oro olímpico en eslalon en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 fue inolvidable, pero cada carrera es un nuevo reto. Junto con TCL, quiero compartir la emoción de este viaje con aficionados de todo el mundo, demostrando que la concentración, el rendimiento y la pasión hacen posible la grandeza".

Frida Karlsson (Suecia)"Crecí soñando con competir con los mejores, y ahora quiero inspirar a jóvenes esquiadores a hacer lo mismo. Con el Equipo TCL EU, puedo conectar con los aficionados y demostrar cómo la fe, la energía y la dedicación pueden dar forma a momentos extraordinarios".

Ebba Andersson (Suecia)"La constancia y el trabajo duro definen mi carrera. El enfoque tecnológico de TCL refleja los mismos valores: siempre avanzando, nunca estancado. Me enorgullece formar parte del Equipo TCL y compartir ese mensaje con los fans".

Jonna Sundling (Suecia)"El sprint se trata de velocidad, intensidad y darlo todo en tan solo unos minutos. Esa energía encaja a la perfección con el espíritu del Equipo TCL EU. Quiero transmitir esa misma emoción a los aficionados de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026".

Joy Beune (Países Bajos)"En el hielo, busco la velocidad y la precisión, y sé lo importante que es la tecnología para el rendimiento. Con el Equipo TCL, espero inspirar a la afición holandesa mostrando cómo el deporte y la innovación pueden crear aventuras extraordinarias camino a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026".

A medida que el equipo TCL EU emprende el camino hacia Milano Cortina 2026, sus embajadores participarán en activaciones de marca, narraciones digitales y campañas en las redes sociales, compartiendo sus experiencias de resiliencia y logros, demostrando cómo la tecnología y el deporte juntos pueden crear una inspiración duradera para los aficionados de toda Europa.

Acerca de TCL

TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, incluyendo televisores, dispositivos de audio, productos para el hogar inteligente y electrodomésticos. Combinando un diseño inteligente con tecnología innovadora para inspirar excelencia, nuestra línea de productos ofrece características imprescindibles y experiencias significativas. Como una de las marcas de productos electrónicos de consumo más grandes del mundo, nuestra cadena de suministro integrada verticalmente y nuestra fábrica de pantallas de vanguardia ayudan a TCL a ofrecer innovación para todos. Para más información, visite: https://www.tcl.com

TCL es una marca registrada de TCL Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799012/Team_TCL_Ambassadors.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-presenta-a-los-embajadores-deportivos-del-equipo-tcl-eu-para-los-juegos-olimpicos-302587942.html