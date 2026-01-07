TCL presenta el futuro de las tecnologías visuales y la vida inteligente con productos y soluciones innovadoras en CES 2

(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, líder global en electrónica de consumo y la marca número uno del mundo en televisores Mini LED y de pantallas extragrandes, presenta hoy una nueva generación de avances en tecnologías visuales y productos con inteligencia artificial en CES 2026. Este año, TCL presenta una serie de paneles, tecnologías y productos de visualización inéditos a nivel mundial, además de un portafolio completo de dispositivos inteligentes diseñados para potenciar la vida conectada, el entretenimiento inmersivo y la productividad.

Una mirada al futuro de las pantallas

TCL continúa ampliando los límites de las tecnologías de visualización en todos los tamaños de pantalla, desde grandes formatos hasta dispositivos compactos. En su presentación en CES 2026, TCL marca el debut global de su tecnología SQD-Mini LED, que representa un salto revolucionario en el rendimiento del Mini LED. Al transformar la zona de atenuación local de los Mini LED convencionales en una Serie de Atenuación Precisa (Precise Dimming Series), la tecnología permite un control extremadamente preciso de la luz en toda la pantalla, ofreciendo un desempeño excepcional tanto en áreas iluminadas como en sombras. La solución también incorpora la tecnología Super QLED líder de la industria de TCL y un Panel de Filtro de Color Ultra, logrando una mayor vida útil, mejor rendimiento cromático y un brillo máximo más elevado. Además, ofrece una gama de color amplia y estable a nivel global, un control de luz más preciso y un acabado visual más refinado.

También se presenta el primer televisor del mundo equipado con la tecnología SQD-Mini LED: el TCL X11L. El modelo alcanza hasta el 100 % del estándar BT.2020 en gama de color amplia para todos los escenarios y cuenta con el panel Ultra WHVA 2.0 de CSOT, que proporciona un mejor rendimiento del color, mayor contraste nativo y una imagen más nítida. Con hasta 20.736 zonas de atenuación precisa y un brillo de hasta 10.000 nits, los contenidos HDR adquieren una apariencia vívida y realista. El X11L también se distingue por su diseño elegante, con un grosor casi 2 cm menor y una estética Virtually ZeroBorder. En el apartado de audio, incorpora Audio by Bang & Olufsen, que ofrece una experiencia sonora premium.

Las colaboraciones de TCL con la integración de Gemini en Google TV y con Dolby Vision 2 aportan avances relevantes a las experiencias de visualización presentadas en CES 2026. A partir del lanzamiento, el año pasado, del primer Google TV "Always On" con Gemini, los modelos de este año incorporan formas aún más intuitivas de interacción con el televisor, incluyendo una búsqueda mejorada en Google Photos y nuevas funciones creativas con Nano Banana y Veo, entre otras. TCL también demostró Dolby Vision 2, la próxima generación de Dolby Vision, diseñada para ofrecer experiencias visuales excepcionales mediante Inteligencia de Contenido, mayor detalle cinematográfico y reconocimiento del entorno de visualización. Está previsto que Dolby Vision 2 se implemente en las líneas de televisores X y C de TCL en 2026 a través de actualizaciones OTA.

En el ámbito del cuidado visual, el smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro, equipado con NXTPAPER 4.0, ofrece comodidad ocular durante todo el día en distintos escenarios, ayudando a reducir la fatiga visual en el acelerado entorno digital actual. Su tecla dedicada NXTPAPER Key permite alternar fácilmente entre tres modos de visualización. Como parte de la expansión de su ecosistema de cuidado visual, la tablet eNote TCL Note A1 NXTPAPER integra herramientas de productividad basadas en inteligencia artificial con una experiencia de lectura y escritura similar al papel, ideal para quienes buscan un espacio de trabajo digital más enfocado y eficiente. Además de pantallas comerciales y monitores de alto rendimiento, TCL también presenta las RayNeo Air 4 Pro las primeras gafas de realidad aumentada del mundo con HDR10 redefiniendo la visualización portátil con tecnología avanzada que ofrece claridad y comodidad excepcionales tanto para el trabajo como para el entretenimiento.

Impulsando la próxima era de la vida inteligente

Más allá de las tecnologías de visualización, TCL presenta una amplia gama de soluciones para hogares inteligentes con inteligencia artificial, desarrolladas para aportar mayor eficiencia al día a día. Entre ellas se incluyen el aire acondicionado TCL FreshIN 3.0, el refrigerador GeniusFresh, la línea de lavadoras y secadoras AmeraClassic y el combo lavadora-secadora TCL AI SuperDrum. Asimismo, las cerraduras inteligentes de TCL ofrecen seguridad biométrica avanzada, acceso basado en IA y control integrado del hogar inteligente, mientras que las Soluciones de Energía para el Hogar Inteligente de TCL proporcionan un ecosistema energético integrado y guiado por IA para residencias modernas, con control total de la conversión de energía, baterías y gestión energética, reduciendo costos, aumentando la eficiencia y promoviendo un estilo de vida de bajo carbono.

En entretenimiento, TCL utiliza inteligencia artificial para elevar la calidad de imagen y sonido, permitir interacciones más inteligentes y mejorar la generación de contenido. El proyector PlayCube lleva una experiencia cinematográfica a cualquier entorno, mientras que TCL AiMe el primer robot acompañante modular con IA del mundo introduce una interacción adaptativa y realista, aportando un toque humano a la vida conectada.

En movilidad y productividad, TCL amplía la inteligencia en smartphones, tablets eNote y otros dispositivos. La solución TCL Human Vehicle Home Cross-Scenario permite una integración fluida entre los ecosistemas del vehículo y del hogar. El TCL 5G Mobile WiFi P50, que incorpora el primer Wi-Fi móvil 5G mmWave de la industria con carga rápida e inalámbrica, ofrece una experiencia de conectividad sumamente conveniente para usuarios en movimiento.

Alianzas pioneras que están dando forma al hogar del futuro

En CES 2026, TCL también redefine el futuro del diseño del hogar con TCL NXTHOME™, que integra soluciones para hogares inteligentes, electrodomésticos orientados al estilo de vida y colaboraciones premium con marcas como Bang & Olufsen, BMW Group Designworks Shanghai Studio y Alcantara. En el entorno doméstico, TCL ECORA™, desarrollado en colaboración con Chris Lefteri Design, es un nuevo material sostenible fabricado a partir de cerámica de porcelana reciclada, que combina tecnología de alto rendimiento con un enfoque de diseño eco-consciente.

El compromiso de TCL con la innovación en tecnologías de visualización, inteligencia artificial y sostenibilidad está dando forma a un futuro más inteligente y eficiente. A medida que la empresa continúa abriendo nuevos caminos, sus tecnologías no solo transforman los hogares, sino que también mejoran la forma en que las personas viven, trabajan y se conectan, allanando el camino hacia un mañana más inteligente.

Para conocer los productos e innovaciones más recientes de TCL, visite a la compañía en CES 2026.

Stand de TCL en CES 2026

Fecha: 6 al 9 de enero de 2026

6 al 9 de enero de 2026 Lugar: Las Vegas Convention Center, Central Hall, stand n.º 18604

Acerca de TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y un referente global en la industria de televisores. Actualmente, la empresa opera en más de 160 mercados en todo el mundo. Especializada en investigación, desarrollo y fabricación, TCL ofrece una amplia gama de productos que incluyen televisores, audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y más.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856139/TCL_Displays_the_Future_of_Visual_Technologies_and_Intelligent_Living_with_Groundbreaking_Products_a.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-presenta-el-futuro-de-las-tecnologias-visuales-y-la-vida-inteligente-con-productos-y-soluciones-innovadoras-en-ces-2026-302654636.html