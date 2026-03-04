TCL presenta Tbot, un asistente de escritorio con IA diseñado para ampliar la experiencia del reloj infantil

Un asistente con IA que acompaña rutinas, aprendizaje y descanso infantil, con control y supervisión parental

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC 2026, TCL presentó una nueva propuesta en tecnología infantil: TCL Tbot, un asistente de escritorio con IA diseñado para ampliar la experiencia del reloj infantil. Su objetivo es ofrecer un acompañamiento en casa cuando el reloj no está en la muñeca, manteniendo la continuidad entre las actividades al aire libre y el entorno doméstico. Como compañero inteligente en el crecimiento del niño, Tbot está concebido para aportar apoyo constante y tranquilizador a las familias.

Tbot se encuentra actualmente en fase conceptual y refleja el compromiso continuo de TCL con la inteligencia artificial y la conectividad, dentro de su enfoque de innovación centrado en las personas.

Tbot: asistencia inteligente para el día a día en casa

Tbot incorpora un diseño magnético pensado para garantizar una colocación estable y facilitar la carga. Está concebido como un dispositivo versátil que puede desempeñar distintos roles: asistente inteligente con IA que ayuda a los niños a crear rutinas saludables mediante recordatorios suaves y adaptados a su edad, como alarmas para despertarse, avisos para ir a dormir o temporizadores de estudio tipo Pomodoro; compañero de aprendizaje que fomenta el descubrimiento guiado y la exploración de temas de interés de forma apropiada; apoyo para el descanso, promoviendo una rutina nocturna tranquila con historias adecuadas a cada edad; y asistente para el cuidado, que permite a los padres recibir notificaciones y alertas configurables cuando esté habilitado y sea pertinente.

TCL está desarrollando Tbot conforme a la normativa y legislación aplicables. Las funciones de IA solo se activarán con el consentimiento correspondiente, garantizando la elección y el control parental.

Con Tbot, TCL busca ayudar a las familias a crear un entorno en el que los niños se sientan acompañados y estimulados, fomentando la curiosidad y hábitos saludables. Al combinar innovación y cercanía, la compañía explora nuevas formas en las que la conectividad inteligente puede apoyar de manera natural el crecimiento infantil.

Sigue en directo las novedades de TCL en el MWC 2026 aquí.

Sobre TCL

TCL es una marca líder en electrónica de consumo y uno de los principales actores de la industria mundial de televisores. Actualmente, TCL opera en más de 160 mercados en todo el mundo. La compañía está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo que abarcan desde televisores y audio hasta electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Más información en www.tcl.com

