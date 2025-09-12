TCL, reconocida por su aire acondicionado FreshIN 3.0

(Información remitida por la empresa firmante)

- TCL recibe reconocimiento en IFA 2025 por su aire acondicionado FreshIN 3.0 con innovación de ahorro de energía con IA

BERLÍN, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la reciente feria IFA 2025 de Berlín, TCL, líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, recibió reconocimiento por sus innovaciones en soluciones para el hogar inteligente. Con el reconocimiento y la confianza de consumidores de todo el mundo, el aire acondicionado TCL Fresh Air se ha posicionado como el número 1 a nivel mundial en ventas[1], ofreciendo experiencias de vida más inteligentes y saludables a los consumidores.

El Premio Global a la Innovación Técnica de Producto (Premios GPTI), otorgado por International Data Group (IDG) y la Cámara de Comercio e Industria Alemana (DIHK), reconoció los avances de TCL en aire acondicionado este año. TCL FreshIN 3.0, una nueva serie de aires acondicionados, recibió el Premio de Oro a la Tecnología de Ahorro de Energía con IA por su excepcional rendimiento en ahorro de energía.

Gracias al algoritmo mejorado de ahorro de energía T-AI, la serie FreshIN 3.0 logra un ahorro energético adicional de hasta un 37%, ofreciendo a los consumidores un estilo de vida más ecológico. Esta tecnología de ahorro de energía impulsada por IA se aplicará continuamente en toda la gama de aires acondicionados de TCL, ofreciendo a los usuarios una experiencia de vida inteligente, saludable y ecológica.

Además de su principal punto fuerte en eficiencia energética, TCL FreshIN 3.0 demostró capacidades excepcionales en purificación de aire y flujo de aire ultrasilencioso. Con una entrada de aire fresco elevable patentada "FreshIN" y el sistema líder en la industria de detección de calidad del aire en tiempo real de TVOC, la Serie FreshIN 3.0 ofrece una purificación de aire interior altamente eficiente. Respaldada por el Sistema de Reducción de Ruido Cuádruple, garantiza un ambiente tranquilo para dormir con un aire fresco silencioso de 16 dB. Además de estas innovaciones, FreshIN 3.0 también presenta un modo de brisa suave que difunde el flujo de aire en una dispersión similar a la de una ducha, brindando una experiencia natural y cómoda, a la vez que elimina las fuertes ráfagas de aire frío. Estos innovadores diseños de producto reflejan la dedicación de TCL a ofrecer estilos de vida inteligentes y saludables, y soluciones profesionales de gestión del aire adaptadas a las necesidades modernas. Asimismo, TCL ofrece soluciones integrales de aire interior que abarcan desde entornos residenciales hasta comerciales, impulsando una vida más saludable con tecnología de vanguardia.

Acerca de TCL

TCL Electronics se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, incluyendo televisores, teléfonos móviles, dispositivos de audio, productos para el hogar inteligente y electrodomésticos. Combinando un diseño inteligente con tecnología innovadora para inspirar excelencia, nuestra línea de productos ofrece características imprescindibles y experiencias significativas. Como una de las marcas de productos electrónicos de consumo más grandes del mundo, nuestra cadena de suministro integrada verticalmente y nuestra fábrica de pantallas de vanguardia ayudan a TCL a ofrecer innovación para todos. Para más información, visite: https://www.tcl.com

[1] Ventas de aire acondicionado TCL Fresh en 2024, SHANGPU GROUP

