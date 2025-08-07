TCL SunPower Global y Comet S.p.A. se asocian para la distribución de paneles TCL Solar en toda Italia

(Información remitida por la empresa firmante)

Un nuevo acuerdo de distribución amplía el acceso a la tecnología solar de alto rendimiento para hogares y empresas

MILÁ y BOLONIA, Italia, 7 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global, proveedor líder de soluciones innovadoras de energía solar, ha anunciado una alianza estratégica con Comet S.p.A., uno de los distribuidores más consolidados de productos y soluciones eléctricas en Italia . Gracias a este acuerdo, Comet distribuirá paneles TCL Solar en las regiones donde opera el Grupo, facilitando el acceso a la tecnología tanto a instaladores como a clientes. Esta colaboración representa un hito clave en la expansión europea de TCL SunPower Global y refleja el compromiso compartido de acelerar la transición energética en Italia.

TCL SunPower Global continuará ofreciendo productos SunPower a través de su consolidada red de socios, activa desde 2008, que ha proporcionado de forma constante soluciones solares de alta calidad a clientes residenciales y comerciales en toda Italia. Sobre esta sólida base, la compañía amplía ahora su alcance a través de nuevos canales de distribución bajo la marca TCL Solar, con una oferta de productos de alto rendimiento y valor añadido, diseñados para responder a la creciente demanda de soluciones energéticas limpias y accesibles.

Un nuevo capítulo para la energía solar en Italia

Con sede en Bolonia, Comet cuenta con décadas de experiencia en electrónica de consumo, sistemas eléctricos y soluciones energéticas. Gracias a su amplia red de tiendas y sólida capacidad logística, Comet está en una posición privilegiada para distribuir los productos TCL Solar de manera rápida y eficiente a instaladores en todas las regiones atendidas por el Grupo y sus filiales.

"La asociación con Comet es un paso natural hacia adelante para nosotros", afirmó Steven Zhang, director general de TCL SunPower Global. "Esta alianza va más allá de una simple expansión de mercado; se trata de colaborar con un distribuidor que entiende las necesidades cambiantes de los consumidores italianos. Comet cuenta con una larga trayectoria llevando con éxito televisores y productos electrónicos TCL a los hogares italianos, y gracias a su alcance y reputación, confiamos en que los paneles TCL Solar se convertirán en la opción preferida de los instaladores que buscan rendimiento, estilo y fiabilidad".

Como parte del nuevo acuerdo, Comet distribuirá la gama completa de paneles TCL Solar, ofreciendo a los instaladores italianos soluciones versátiles adaptadas a cada tipo de proyecto y presupuesto. Los paneles TCL Solar, diseñados para una producción energética, constante y un rendimiento fiable cuentan con una robusta construcción de vidrio-vidrio y garantías integrales, logrando un equilibrio óptimo entre eficiencia, durabilidad y valor. Su diseño está pensado para rendir en condiciones reales, garantizando una producción estable en los diversos climas y tipos de tejados presentes en Italia.

¿Qué implica este acuerdo para instaladores y clientes?

Mayor variedad : los instaladores dispondrán de una amplia gama de soluciones TCL Solar para satisfacer las distintas necesidades de sus clientes.

: la red logística de Comet garantiza entregas puntuales y un servicio de alta calidad. : los instaladores dispondrán de una amplia gama de soluciones TCL Solar para satisfacer las distintas necesidades de sus clientes. Fiabilidad garantizada: productos respaldados por una garantía de 25 años, avalados por una de las marcas líderes mundiales en electrónica de consumo y desarrollados por expertos en tecnología solar.

Mirando hacia el futuro

"Con TCL Solar, apostamos por un socio con visión de futuro en el ámbito de las energías renovables. Las soluciones de TCL combinan eficiencia, durabilidad y diseño inteligente, en perfecta sintonía con la filosofía de Comet Group de mejorar la vida cotidiana a través de la innovación y la sostenibilidad", afirmó Ivano Benedet, gerente de energías renovables de Comet Group. "Esta colaboración permitirá a hogares y empresas reducir sus costes energéticos y avanzar hacia una mayor independencia energética".

Este acuerdo marca el inicio de una nueva era para la energía solar en Italia, donde la tecnología avanzada, la distribución fiable y una visión compartida de la sostenibilidad se unen para impulsar el progreso. Para celebrar este momento, Comet organizará una gira tras el verano por las regiones que cubre, invitando a los clientes instaladores a descubrir el amplio catálogo de soluciones de TCL y dar el siguiente paso hacia una energía más inteligente y limpia.

Acerca de TCL SunPower Global

TCL SunPower Global, orgulloso miembro del Grupo TCL, se encuentra a la vanguardia de las soluciones pioneras de energía solar. Como marca en la que confían millones de propietarios de viviendas, empresas y productores de energía de todo el mundo, nos comprometemos a impulsar un futuro conectado y sostenible y a transformar la forma en que nuestro mundo se abastece de energía. Gracias a nuestros 40 años de experiencia en energía solar, estamos acelerando la transición hacia energías limpias y renovables, garantizando un futuro más prometedor para todos. Más información en https://sunpowerglobal.com y en LinkedIn.

Acerca de Comet S.p.A.

Comet Group es un actor destacado en la distribución de material eléctrico en Italia, con una sólida trayectoria desde su fundación en 1967. Con presencia desde el centro hasta el norte de Italia, el distribuidor continúa su expansión y actualmente aún está creciendo y cuenta con más de 130 puntos de ventas y más de 2.800 empleados. Su actividad se dirige a instaladores, así como a los sectores industrial y terciario.En los últimos años, Comet ha desarrollado una estructura especializada en el mercado de las energías renovables, incorporando profesionales de ventas y técnicos altamente cualificados. Gracias a una cuidada selección de proveedores y una amplia disponibilidad de productos en stock, respaldada por varios almacenes centralizados, Comet Group se posiciona como el socio ideal para sus clientes, ofreciendo una extensa gama de soluciones. Suenfoque centrado en el cliente es la clave para su consolidación: un equipo de expertos en ventas que acompaña, asesora y guía a los instaladores en los distintos mercados. La visión de Comet Group es aportar eficiencia, competitividad y soporte a su red, consciente de que estos objetivos forman parte de un proceso continuo de evolución.

Para consultas de medios, contactar: TCL SunPower Global Anna Porta: anna.porta@sunpowerglobal.comComet Spa Vittorio Perini: vittorio.perini@gruppocomet.it

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2735830/TCL_SunPower_Global_Comet.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2680312/TCL_SunPower_Logo.jpg

