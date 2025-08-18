TCL SunPower Global y Energia Italia anuncian una alianza estratégica de distribución

(Información remitida por la empresa firmante)

Ampliando el acceso a la tecnología solar de alto rendimiento a través de un socio de confianza en los mercados residencial y C&I

MILÁN y CAMPOBELLO DI MAZARA, Italia, 8 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global, proveedor líder de soluciones innovadoras de energía solar, se enorgullece de anunciar una nueva alianza estratégica con Energia Italia, uno de los distribuidores más prestigiosos de Italia, especializado en soluciones solares residenciales, comerciales e industriales (C&I). Gracias a esta alianza, Energia Italia distribuirá la gama completa de paneles solares TCL, ofreciendo a los instaladores italianos productos versátiles y de alto valor añadido, con sólidas garantías y diseñados para un rendimiento óptimo.

Energia Italia destaca por su profundo conocimiento del mercado, sus sólidas relaciones con los instaladores y su compromiso con la formación y el apoyo de marketing, lo que la convierte en el socio ideal para el lanzamiento de la marca TCL Solar en Italia. El equipo directivo de la empresa ha demostrado una clara alineación con la visión de TCL, empresa matriz de TCL SunPower Global, tras visitar recientemente las instalaciones de fabricación y la sede central de TCL en China. Este respaldo refleja la confianza en el potencial de TCL para convertirse en una marca de referencia en el mercado italiano, combinando cooperación estratégica e innovación en su oferta de productos.

"Nuestra colaboración con Energia Italia se centra en atender mejor que nuestros competidores cada canal de mercado, y en última instancia, a cada cliente final", afirmó Steven Zhang, director general de TCL SunPower Global. "Al trabajar con un distribuidor que comprende profundamente las necesidades de los instaladores y propietarios italianos, garantizamos que las soluciones de TCL Solar no solo sean accesibles, sino que también cuenten con asesoramiento experto y un servicio fiable. Juntos, facilitamos la adopción de energía limpia en toda Italia con total confianza".

Esta alianza se enmarca en la estrategia global de TCL para reforzar su presencia en el sector de la distribución eléctrica.. Como empresa matriz de TCL SunPower Global, TCL está ampliando activamente su cartera de soluciones energéticas, incluyendo tecnologías solares, de climatización y de bombas de calor, a través de socios de confianza y con visión de futuro. Tras la reciente adquisición de Energia Italia por parte de Gruppo Marigliano, la colaboración cobra mayor impulso, aprovechando el alcance y la experiencia combinados de ambas entidades. El acuerdo busca introducir las soluciones TCL Solar en las distintas unidades de negocio de Gruppo Marigliano en toda Italia, combinando productos innovadores con soluciones a medida para las diferentes necesidades del mercado regional.

"Consideramos a TCL SunPower Global como un socio estratégico alineado con los ambiciosos objetivos de esta nueva etapa de Energia Italia", afirmó Giuseppe Maltese, director de Ventas de Energia Italia s.p.a. "Lo que define el proyecto TCL SunPower Global es su estrategia clara y unificada en todos los canales de socios, impulsada por personas que comparten nuestra ambición y visión. Este acuerdo marca una fase emocionante de crecimiento para Energia Italia, abriendo nuevas oportunidades y aumentando nuestro alcance a una base de clientes más amplia".

Acerca de TCL SunPower Global

TCL SunPower Global, miembro orgulloso del Grupo TCL, se encuentra a la vanguardia de las soluciones pioneras de energía solar. Como marca en la que confían millones de propietarios de viviendas, empresas y productores de energía de todo el mundo, nos comprometemos a impulsar un futuro conectado y sostenible y a transformar la forma en que nuestro mundo se abastece de energía. Gracias a nuestros 40 años de experiencia en energía solar, estamos acelerando la transición a energías limpias y renovables, garantizando un futuro más prometedor para todos. Encuentre más información en https://sunpowerglobal.com y en LinkedIn.

Acerca de Energia Italia

Energia Italia es una empresa del Gruppo Marigliano, líder italiano en la distribución de equipos eléctricos y de fontanería, con 3.000 empleados, una facturación de 1.400 millones de euros, 14 empresas y 127 sucursales en todo el país. Con más de 20 años de experiencia en energías renovables e independencia energética, , Energia Italia se ha consolidado como referente para miles de instaladores italianos, apostando por tecnologías de calidad y la formación de profesionales en energía fotovoltaica. Más información en https://energiaitalia.info/ y en LinkedIn.

