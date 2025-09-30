TCL SunPower Global y LM8 Solar firman un acuerdo estratégico para distribuir paneles solares TCL en toda España

(Información remitida por la empresa firmante)

Paneles solares de alto rendimiento, ahora disponibles para hogares, empresas y proyectos a gran escala, gracias a una alianza de gran impacto

MADRID y VIGO, España, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global, empresa líder en soluciones avanzadas de energía solar, ha anunciado la firma de un acuerdo estratégico con LM8 Solar, distribuidor especializado en tecnología fotovoltaica. Esta alianza permitirá a LM8 Solar distribuir los paneles solares TCL en todo el territorio español, facilitando el acceso a soluciones solares de última generación para instaladores, empresas y consumidores.

Este acuerdo marca la entrada oficial de los módulos TCL Solar en el mercado español y representa un paso decisivo en la estrategia de expansión europea de TCL SunPower Global. Ambas compañías comparten una visión común: acelerar la transición energética en España mediante tecnología fiable, eficiente y sostenible. TCL SunPower Global continuará operando a través de su red consolidada de socios instaladores SunPower, mientras amplía su alcance a través de nuevos canales de distribución con la línea de productos TCL Solar.

Impulsando la innovación solar en España

Con sede en Vigo, LM8 Solar ha consolidado su posición en el mercado desde 2016, gracias a un enfoque centrado en el cliente y una sólida capacidad técnica. Su cobertura nacional, junto con alianzas logísticas estratégicas, le permite ofrecer una distribución ágil y eficiente de los productos TCL Solar, adaptándose a las necesidades de proyectos residenciales y comerciales.

"La alianza con LM8 Solar representa un avance estratégico en nuestra presencia en España", señaló Steven Zhang, Director General de TCL SunPower Global."Su profundo conocimiento del sector y su estrecha relación con los instaladores nos permitirá ampliar el alcance de nuestra tecnología, ofreciendo soluciones energéticas de alto rendimiento y máxima fiabilidad.

"Estamos orgullosos de colaborar con TCL SunPower Global", comentó Luis Menárguez, CEO de LM8 Solar.

La combinación de tecnología solar de vanguardia y nuestra experiencia en distribución y soporte técnico nos permite fortalecer la propuesta de valor para los instaladores, facilitando la adopción de soluciones energéticas inteligentes, eficientes y sostenibles.Juntos, estamos ayudando a acelerar la transición de España hacia una energía limpia y fiable."

Como parte del acuerdo, LM8 Solar distribuirá la gama completa de paneles TCL Solar, diseñados para ofrecer una producción energética constante y un rendimiento duradero. Gracias a su construcción robusta tipo vidrio-vidrio y a sus garantías completas, los paneles TCL Solar están preparados para rendir eficazmente en las diversas condiciones climáticas de España, asegurando una generación estable y eficiente.

Perspectiva de futuro

Esta alianza abre nuevas oportunidades para los profesionales del sector solar en España y marca el inicio de una nueva etapa en la adopción de energía solar — donde la tecnología de vanguardia, la distribución confiable y el compromiso compartido con la sostenibilidad se unen para impulsar un cambio real en el modelo energético.

Para reforzar esta estrategia, LM8 Solar presentará los paneles TCL Solar en los principales eventos del sector, incluyendo ENERH2O en Portugal (24–25 de septiembre), Efintec en Barcelona (8–9 de octubre) y Genera en Madrid (18–20 de noviembre).

Más información sobre la tecnología TCL Solar aquí: https://www.tclsolar.com/

Sobre TCL SunPower Global

TCL SunPower Global, respaldada por la solidez internacional, la estabilidad financiera y el liderazgo tecnológico del Grupo TCL, se posiciona como un actor estratégico en el sector de la energía solar. Con una visión centrada en la innovación y la sostenibilidad, desarrolla soluciones solares de alto rendimiento, fiables y accesibles, que contribuyen activamente a la transición energética global. Gracias a la integración de tecnología avanzada, procesos de fabricación verticales y un firme compromiso con el desarrollo sostenible, TCL SunPower Global impulsa el despliegue de energías limpias en diversos mercados. Su enfoque en la excelencia operativa y la mejora continua permite a personas, empresas y comunidades adoptar un modelo energético más eficiente y respetuoso con el entorno. TCL SunPower Global comercializa dos marcas de productos: TCL Solar, centrada en paneles solares de alta eficiencia, y SunPower, que ofrece soluciones energéticas integrales. Ambas marcas responden a las necesidades del mercado global, desde instalaciones residenciales y comerciales hasta proyectos de gran escala.

Más información en sunpowerglobal.com, tclsolar.com y en LinkedIn.

Sobre LM8 Solar

LM8 Solar fue fundada en 2016 bajo la visión de su CEO, Luis Menárguez, con el objetivo de facilitar el suministro de materiales fotovoltaicos a empresas del sector y fomentar la transición energética. Con sede en Vigo y un crecimiento constante desde sus inicios, LM8 Solar opera en toda Europa gracias a la ubicación estratégica de los almacenes con los que colabora. La empresa se distingue por su enfoque centrado en el cliente, ofreciendo un servicio cercano y personalizado a instaladores que valoran la confianza y el compromiso. Para ello, LM8 Solar cuenta con un equipo comercial y técnico altamente especializado que acompaña a los clientes en todas las etapas de sus proyectos — desde la selección de materiales hasta el mantenimiento preventivo de las instalaciones. Más información en www.lm8solar.com y en LinkedIn.

