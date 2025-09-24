(Información remitida por la empresa firmante)

- TCL SunPower Global se une a la Iniciativa de Gestión Solar para fortalecer la sostenibilidad en toda la cadena de valor solar

LYON, Francia, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global, un proveedor líder de soluciones innovadoras de energía solar, anunció hoy su adhesión a la Iniciativa de Gestión Solar (SSI), un programa global dedicado a promover la transparencia, la responsabilidad y la sostenibilidad en toda la cadena de valor de la industria solar.

La adhesión a la SSI refleja el compromiso de TCL SunPower Global de impulsar una transición energética justa e inclusiva, alineándose con los estándares internacionales ESG y buscando fortalecer la transparencia en todas sus operaciones. La iniciativa respalda la visión a largo plazo de la compañía de abastecimiento ético, fabricación responsable y mejora continua.

Como miembro recién incorporado a la Iniciativa de Gestión Solar (SSI), TCL SunPower Global se compromete a someterse a una Evaluación ESG y de Trazabilidad en los próximos 12 meses. Esto implica la evaluación independiente de al menos dos plantas de producción por parte de un Organismo de Evaluación aprobado por la SSI, de acuerdo con el Estándar ESG de la SSI. La evaluación se realiza a nivel de planta, abarcando todas las actividades de las plantas incluidas, y evalúa la transparencia, el abastecimiento ético y el desempeño ESG en toda la cadena de valor solar.

El compromiso demostrado con los estándares ESG es especialmente crucial para industrias como la solar fotovoltaica, la tecnología energética de más rápido crecimiento en el mundo. Ofrece una vía rápida hacia la descarbonización, a la vez que protege a los ciudadanos y a las empresas de la volatilidad de los precios de la energía. La participación de TCL SunPower Global en la SSI refleja su dedicación a impulsar un cambio significativo y generar confianza en el proceso de obtención y producción de productos solares.

"La sostenibilidad no es solo una responsabilidad, sino una prioridad estratégica. Nuestra participación en la Iniciativa de Gestión Solar (SSI) marca un avance significativo en nuestra misión de liderar con integridad, transparencia y propósito", afirmó Karin Alberto-Burkhardt, directora de producto de TCL SunPower Global. "Nos enorgullece sumarnos a esta iniciativa y contribuir a forjar una industria solar que respete a las personas, las comunidades y el planeta".

Steven Zhang, consejero delegado de TCL SunPower Global, añadió: "Al unirnos a la Iniciativa de Gestión Solar, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de una industria solar que no solo sea innovadora y eficiente, sino también ética y sostenible. Creemos que la colaboración en toda la cadena de valor es esencial para impulsar un cambio significativo y generar confianza en el origen y la producción de los productos solares".

TCL SunPower Global estará presente en Solar & Storage Live UK en Birmingham, del 23 al 25 de septiembre, en el stand C66. Le invitamos a visitarnos hoy o mañana para explorar nuestros últimos paneles solares y soluciones de almacenamiento de energía de TCL, y para conocer más sobre nuestro compromiso con la Iniciativa de Gestión Solar.

Para obtener más información sobre la Iniciativa de Gestión Solar y consultar la lista de más de 40 organizaciones miembro activas en la responsabilidad de la energía solar y la cadena de suministro, visite www.solarstewardshipinitiative.org .

Acerca de la Iniciativa de Gestión Solar

La Iniciativa de Gestión Solar (SSI) es un programa de garantía de la sostenibilidad de la cadena de suministro dedicado a las necesidades de la energía solar fotovoltaica. Diseñada como una iniciativa multisectorial, la SSI reúne a empresas de toda la cadena de valor solar global, así como a actores independientes de ESG, la sociedad civil y la comunidad financiera internacional. En colaboración con todas las partes interesadas relevantes, la SSI promueve la producción, el abastecimiento y la gestión responsables de los materiales solares.

Acerca de TCL SunPower Global

Con el respaldo de la solidez global, la estabilidad financiera y el liderazgo tecnológico del Grupo TCL, TCL SunPower Global es una empresa líder en el sector de la energía solar, comprometida con el suministro de soluciones solares de alto rendimiento, fiables y accesibles en todo el mundo. Integramos tecnología avanzada, fabricación vertical y un fuerte enfoque en la sostenibilidad para impulsar la transición hacia la energía limpia. A la vanguardia de la innovación, somos pioneros en tecnologías solares de última generación que empoderan a personas, organizaciones y regiones enteras para construir un futuro energético más limpio. TCL SunPower Global comercializa dos marcas de productos especializadas: TCL Solar, especializada en paneles solares de alta eficiencia, y SunPower, que ofrece soluciones energéticas integradas. Juntas, satisfacen las diversas necesidades del mercado solar global, desde tejados residenciales hasta instalaciones comerciales y proyectos de servicios públicos a gran escala. Más información en sunpowerglobal.com , tclsolar.com , y en LinkedIn .

