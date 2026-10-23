TCL Zhonghuan impulsa la transición energética de la India con innovaciones fotovoltaicas en REI Expo 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

GREATER NOIDA, India, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La Renewable Energy India Expo (REI) se inauguró el 22 de octubre en el India Expo Centre, en Greater Noida. Al tratarse de uno de los principales eventos de la industria de las energías renovables en el sur de Asia, la edición de este año ha atraído a empresas y profesionales del sector de todo el mundo. En el estand H16-A275, TCL Zhonghuan presenta una gama completa de productos solares de alto rendimiento, que incluye obleas de silicio de alta eficiencia, módulos fotovoltaicos solares de TCL y soluciones de almacenamiento de energía BlueArk.

La industria fotovoltaica de la India ha seguido expandiéndose en los últimos años, con un crecimiento constante de la capacidad nacional de fabricación de células y módulos solares. La demanda procedente de las plantas solares a gran escala, la generación distribuida comercial e industrial y las instalaciones residenciales en tejados está generando una gran variedad de requisitos en cuanto a materiales de la fase inicial y productos finales. Por otra parte, las altas temperaturas y el polvo en algunas regiones, junto con los entornos costeros con alta concentración de sal, plantean mayores exigencias en cuanto al rendimiento eléctrico, la fiabilidad mecánica y la adaptabilidad ambiental de los productos fotovoltaicos. En respuesta a estas variadas necesidades del mercado, TCL Zhonghuan presenta sus obleas de silicio de alta eficiencia de la serie X, junto con los módulos fotovoltaicos de TCL Solar y los productos de almacenamiento de energía BlueArk, mostrando soluciones que abarcan desde los materiales fotovoltaicos de la fase inicial hasta la generación de energía y el almacenamiento de la misma.

Obleas de la serie X: apoyo a la fabricación de células de alta eficiencia

Las obleas de la serie X se encuentran entre los productos más destacados de la gama. Gracias a las optimizaciones en el crecimiento de cristales y los procesos de fabricación relacionados, la serie está diseñada para controlar los niveles de impurezas y mejorar las propiedades del material, lo que favorece la fabricación de células solares de alta eficiencia en las fases posteriores del proceso.

Las propiedades eléctricas y la fiabilidad mecánica de las obleas influyen directamente en el rendimiento de la fabricación de las células y en el rendimiento del producto final, por lo que son factores importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar los materiales. Dado que el mercado indio se centra cada vez más en la eficiencia de la generación de energía y la rentabilidad de los proyectos, las obleas de la serie X son compatibles con las principales tecnologías de células de alta eficiencia, como TOPCon, HJT y xBC, lo que ofrece a los fabricantes de células opciones adicionales para optimizar los procesos y mejorar el rendimiento.

Módulos fotovoltaicos de TCL Solar: diseñados para diversas aplicaciones

En la feria, TCL Solar presenta sus módulos fotovoltaicos de las series T5 Pro y C2. El T5 Pro cuenta con tecnología de encapsulación de alta densidad y un diseño de célula de tres secciones, lo que le permite ofrecer una generación de energía un 17 % superior a la de los módulos half-cut convencionales en condiciones de sombreado, con un coeficiente de temperatura de -0,26 %/°C. La serie C2 adopta la tecnología de contacto posterior (BC) y un diseño sin espacios, combinando una mayor superficie efectiva de generación de energía con un buen rendimiento en condiciones de poca luz, tolerancia al sombreado y baja degradación. Diseñadas para diversas condiciones de funcionamiento, ambas series ofrecen soluciones para aplicaciones a escala industrial, generación distribuida comercial e industrial (C&I) y aplicaciones residenciales. TCL Solar sigue avanzando en las tecnologías BC y TOPCon para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado indio.

BlueArk Energy Storage: soluciones para aplicaciones residenciales, de microrredes y comerciales e industriales

También se expone la serie de almacenamiento de energía BlueArk, que abarca el uso residencial y comercial a pequeña escala, los sistemas autónomos y de microrredes, así como las aplicaciones comerciales e industriales. El BlueArk X1 presenta un diseño integrado para hogares y pequeñas empresas, mientras que el X5 permite el funcionamiento coordinado con sistemas fotovoltaicos y generadores diésel para zonas remotas y parques industriales. El modelo W10 incorpora refrigeración líquida y funciones de alerta temprana basadas en inteligencia artificial para satisfacer las necesidades de gestión energética del sector comercial e industrial. En conjunto, la serie ofrece soluciones de almacenamiento flexibles para mejorar la utilización de la energía, optimizar los costes de la electricidad y garantizar un suministro eléctrico más fiable en diversas aplicaciones.

Fortalecimiento de la colaboración industrial y exploración de las oportunidades en el sector solar y de almacenamiento en la India

A medida que avanza la transición energética mundial, el sector fotovoltaico de la India está encontrando nuevas oportunidades tanto en el desarrollo de la capacidad de fabricación como en la expansión del mercado. La innovación en los materiales de la fase inicial y una mayor colaboración en la cadena de valor también desempeñarán un papel importante a la hora de respaldar el desarrollo a largo plazo del sector.

TCL Zhonghuan seguirá impulsando la tecnología de las obleas de silicio y la innovación en los productos, al tiempo que intensifica los intercambios técnicos y la colaboración empresarial con socios de toda la cadena de valor fotovoltaica, contribuyendo así a la transición energética mundial y a un futuro más sostenible y con bajas emisiones de carbono.

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