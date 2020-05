COMUNICADO: TCO & JPG se unen para llevar la música orquestal taiwanesa al mundo

Feria de Música Este y Oeste -- Concierto transmitido en directo TCO & JPG

TAIPEI, 13 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- A medida que COVID-19 arrasó con las economías mundiales, las actividades de las artes escénicas se han visto especialmente afectadas. Taipei Chinese Orchestra (TCO, Taiwán) estableció un precedente para las orquestas profesionales nacionales cuando transmitió en vivo dos conciertos, Longing for the Spring Breeze y Cheer for Taiwan en marzo y abril en YouTube a una audiencia de más de 6000 amantes de la música, y desde entonces ha atraído más de 100.000 visitas. La tercera actuación, donde TCO se asociará con Ju Percussion Group (JPG), se transmitirá en vivo a las 7:30 pm del sábado 16 de mayo desde la Sala Nacional de Conciertos. TCO y JPG llevarán conjuntamente la voz continua al mundo durante el brote de virus.

"La pandemia ha tenido un gran impacto en el mundo de las artes", expresó Ju Tzong-Ching, fundador y director artístico del Ju Percussion Group. Desde la perspectiva de JPG, numerosas actuaciones han tenido que ser canceladas, algunas de las cuales han incluido aquellas con TCO. A invitación de TCO, JPG se unirá a ellos esta vez y realizará numerosas piezas que fusionan obras de percusión tradicionales y modernas. Les permite encontrar más posibilidades a la hora de afrontar la siguiente etapa del desarrollo de las artes escénicas.

El director general de TCO, Cheng Li-Pin señaló que tanto TCO como JPG han recibido buena atención internacional. TCO ha recorrido más de 20 países y ha actuado en numerosas salas de conciertos de renombre mundial. TCO es también la primera orquesta de Taiwán que actúa en el Carnegie Hall de Nueva York. JPG con un récord similar también ha realizado giras en 34 países en más de 3000 lugares hasta la fecha. De particular importancia fue su impresionante interpretación del exitoso musical Mulan en el Chekhov International Theater Festival en 2017.

El concierto contará con una serie de maravillosas piezas de percusión china y occidental, incluyendo Percussion - Myna Bathing, que permite imaginar a un pájaro myna acicalando sus alas mientras juega en el agua; Drumming No. 4, una pieza creada por el compositor Chung Yiu-kwong; el trabajo del conocido compositor francés Emmanuel Séjourné, Double Concerto; y Hung Chien-hui, el compositor de JPG en residencia ha compuesto especialmente Speed Drum; y por último, la poderosa y fuertemente cargada melodía de estilo popular, Flying Dragon and Jumping Tiger. Hung Chien-hui ha sido invitado especialmente a crear una pieza que reflejaría la batalla contra esta pandemia para que las orquestas dobles toquen; Our Island, Our Song a través de su exquisita melodía y ritmo se propone retratar el espíritu indomable de la gente de esta nación insular mientras se enfrentan a esta crisis.

El concierto se transmitirá de forma gratuita desde el TCO Channel en YouTube (https://youtu.be/9JhFfvAYVuU [https://youtu.be/9JhFfvAYVuU]). Se prevé que los amantes de los musicales de todo el mundo disfrutarán de esta música selecta de Taiwán mientras se quedan en casa y mantienen un excelente distanciamiento social durante este tiempo de lucha contra el brote de virus.

CONTACTO: CONTACTO: Ya Chia-Hsin, Tel:02-2383-2170Ext252,Móvil:0920-610-240, E-mail:tcofreeman@gmail.com; Zhong Yong-Hong,Tel:02-2383-2170Ext251, Móvil:0921-259-293, E-mail:jun541023@yahoo.com.tw

Sitio Web: https://www.tco.gov.taipei//