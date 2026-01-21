T.D. Williamson lanza el sistema de aislamiento y purga doble independiente SHiiELD™

(Información remitida por la empresa firmante)

TULSA, Okla., 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- T.D. Williamson (TDW), líder mundial en soluciones para tuberías, anunció el lanzamiento de TDW SHiiELD™, una herramienta de aislamiento de tuberías de última generación que crea un nuevo estándar de aislamiento y purga independientes (DiiB).

Solución de aislamiento de tuberías pionera en la industria

La tecnología SHiiELD ofrece un rendimiento a prueba de fugas, una seguridad absoluta y un área de rendimiento cuatro veces mayor que las soluciones tradicionales de doble bloqueo y purga, a la vez que protege el medio ambiente de emisiones fugitivas y reduce el tiempo de inactividad operativa.

Diseñado con dos módulos anclados de forma independiente y sellos energizados, SHiiELD proporciona un sistema de aislamiento redundante que supera los estándares de seguridad y medioambientales en constante evolución. Al lograr un sello certificado a prueba de fugas y permitir la activación y monitorización remotas, SHiiELD minimiza el riesgo operativo, mejora la eficiencia de las tuberías y garantiza proyectos de aislamiento con cero emisiones.

Vea el video de SHiiELD™ en tdw.red/SHiiELD para familiarizarse con las prestaciones del sistema.

Impulsando la eficiencia, la seguridad y la responsabilidad ambiental

"SHiiELD está revolucionando la forma en que los operadores aíslan las tuberías, a la vez que cumplen con sus objetivos de emisiones y seguridad", afirmó Bob McGrew, consejero delegado de TDW. "Al combinar una redundancia real con un rendimiento excepcional y activación remota, SHiiELD garantiza el aislamiento más seguro posible para el personal y el medio ambiente. Esta innovadora tecnología subraya el compromiso de TDW con la mejora de la seguridad y la eficiencia operativa de las tuberías".

Con SHiiELD, TDW continúa impulsando la industria de las tuberías con tecnologías avanzadas que satisfacen la demanda del mercado de mayor seguridad, fiabilidad, responsabilidad ambiental y rendimiento. Lea nuestro blog para descubrir cómo funciona la tecnología DiiB.

Shiield es una marca registrada de T.D. Williamson, Inc. Para obtener más información sobre el sistema SHiiELD de TDW, visítenos en línea.

Acerca de T.D. Williamson

T.D. Williamson (TDW) ofrece tecnologías avanzadas de integridad, intervención, limpieza con raspadores y reparación de tuberías que mantienen los sistemas energéticos críticos funcionando de forma segura y eficiente. Durante más de un siglo, TDW ha liderado la innovación en soluciones de limpieza con raspadores y aislamiento que reducen las emisiones, prolongan la vida útil de los activos y promueven un futuro energético más sostenible.

TDW apoya en la actualidad el impulso de la industria energética hacia operaciones con bajas emisiones de carbono y un futuro sostenible para las tuberías. Con sede en Tulsa, Oklahoma, TDW opera en más de 35 ubicaciones en todo el mundo, con socios de canal en Europa, Asia y Oriente Medio.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2859738/TD_WILLIAMSON__SHiiELD_Technical_Video.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2859737/TD_WILLIAMSON__Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/td-williamson-lanza-el-sistema-de-aislamiento-y-purga-doble-independiente-shiield-302659961.html