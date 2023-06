TDK Ventures lanza un Fondo EX1 para invertir en empresas de tecnología energética y climática

(Información remitida por la empresa firmante)

- TDK Ventures lanza un Fondo EX1 de 150 millones de dólares para invertir en nuevas empresas de tecnología energética y climática

· EX en el nombre del nuevo fondo significa transformación de energía, lo que indica el enfoque del Fondo EX1 en invertir en nuevas empresas de energía, tecnología limpia y tecnología climática en etapa inicial en los Estados Unidos y Europa

· Fund EX1 es el primer fondo multi-LP de TDK Ventures y marca su primera incursión en Europa

SAN JOSE, California, 19 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- TDK Corporation (TSE: 6762) anunció hoy que la subsidiaria TDK Ventures Inc. lanzará su tercer fondo, por un total de 150 millones de dólares en capital nuevo. El nuevo fondo apuntará a inversiones en etapas iniciales en transición energética, electrificación y descarbonización dentro de Estados Unidos y Europa. Los activos totales bajo gestión de TDK Ventures ascienden ahora a 350 millones de dólares.

"A medida que el mundo se esfuerza por construir un futuro sostenible para todos, debemos reconocer el papel fundamental que las necesidades de transformación energética desempeñan en nuestros esfuerzos colectivos", afirmó Noboru Saito, presidente y consejero delegado de TDK Corporation. "Con esta nueva financiación, estamos redoblando nuestros esfuerzos para contribuir a las innovaciones en electrificación y descarbonización, ya que estas dos áreas están ayudando a resolver los problemas más difíciles de la sociedad. Al fomentar el espíritu innovador de las nuevas empresas en todo el mundo y al proporcionar TDK Goodness a el ecosistema, esperamos contribuir a un mundo donde la transformación energética impulse a la humanidad hacia un mañana más brillante y sostenible en armonía con nuestro medio ambiente".

"Fund EX1 refuerza nuestra convicción de apoyar a los empresarios que están creando tecnologías pioneras en los sectores de transformación de energía y descarbonización", comentó Nicolas Sauvage, presidente de TDK Ventures. "Las mejoras fundamentales en la ciencia de los materiales, la fabricación avanzada y la ampliación son la clave para traducir las innovaciones desarrolladas en los laboratorios académicos hacia la realidad comercial. Nuestro compromiso con las nuevas empresas innovadoras en etapa temprana en tecnología climática está preparado para ayudar a acelerar nuestro mundo hacia la neutralidad de carbono".

Con un historial de sostenibilidad y asociación con empresarios innovadores en el espacio energético, Amperex Technology Limited (ATL), el especialista en baterías recargables de iones de litio de TDK con sede en Hong Kong, será un socio limitado de Fund EX1.

"Nos esforzamos por ser una de las principales empresas tecnológicas innovadoras a nivel mundial, haciendo contribuciones excepcionales a la resolución de la energía verde para la humanidad", indicó Joe Kit Chu Lam, vicepresidente ejecutivo de Amperex Technology Limited. "ATL se complace en unirse a Fund EX1 en su misión de apoyar una transformación energética más ecológica y contribuir con nuestra parte a la descarbonización mediante el apoyo a ecosistemas innovadores y nuevas empresas en torno a la generación y el almacenamiento de energía".

TDK Ventures se ha forjado una reputación por invertir en el sector de la tecnología climática. Desde sus inicios, la empresa ha realizado diez inversiones en el sector, apostando por empresas como Wheels, adquirida por Helbiz, Inc.; la empresa de vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) Autoflight; la empresa de reciclaje de baterías Ascend Elements; la empresa de paneles eléctricos inteligentes Span.io; la compañía de soluciones de energía de respaldo fuera de la red GenCell, que hizo una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Tel Aviv; la empresa de análisis de detección de agua Divirod; la empresa de hidrógeno verde Verdagy; la empresa de electrodos secos de iones de litio AM Batteries; diseñador e implementador de metodologías para la extracción y refinación sostenible de la empresa de metales estratégicos pH7 Technologies Inc.; y desarrollador de un sistema optimizado de energía de fusión stellarator, Type One Energy.

"La experiencia de nuestros LP anclas en tecnologías electroquímicas, fabricación avanzada y ampliación nos permitirá proporcionar a estas nuevas empresas una sólida experiencia técnica y acceso a los mercados globales donde opera TDK", añadió Sauvage.

Con miembros del equipo en San José, CA; Boston, MA; Tokio, Japón; y Bengaluru, India, TDK Ventures pronto agregará un equipo en Europa. Para obtener más información sobre TDK Ventures, las nuevas empresas interesadas o los socios inversores deben visitar www.tdk-ventures.com o comunicarse con contact@tdk-ventures.com .

Acerca de TDK CorporationTDK Corporation es líder mundial en soluciones electrónicas para la sociedad inteligente con sede en Tokio, Japón. Construido sobre una base de dominio de las ciencias de los materiales, TDK da la bienvenida a la transformación social permaneciendo resueltamente a la vanguardia de la evolución tecnológica y deliberadamente "atrayendo el mañana". Fue establecida en 1935 para comercializar ferrita, un material clave en productos electrónicos y magnéticos. La cartera completa e impulsada por la innovación de TDK incluye componentes pasivos como condensadores de película y electrolíticos de aluminio y cerámica, así como dispositivos magnéticos, de alta frecuencia, piezoeléctricos y de protección. La gama de productos también incluye sensores y sistemas de sensores, como sensores de temperatura y presión, magnéticos y MEMS. Además, TDK proporciona fuentes de alimentación y dispositivos de energía, cabezas magnéticas y más. Estos productos se comercializan bajo las marcas de productos TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics y TDK-Lambda. TDK se enfoca en mercados exigentes en electrónica automotriz, industrial y de consumo, y tecnología de la información y la comunicación. La empresa tiene una red de ubicaciones de diseño y fabricación y oficinas de ventas en Asia, Europa y América del Norte y del Sur. En el año fiscal 2023, TDK registró unas ventas totales de 16.100 millones de USD y empleó a unas 103.000 personas en todo el mundo.

Acerca de TDK VenturesTDK Ventures Inc. invierte en nuevas empresas para impulsar la innovación en la ciencia de los materiales, la energía y las áreas relacionadas que normalmente no están representadas en las carteras de capital de riesgo. Establecida en 2019 como una subsidiaria de propiedad total de TDK Corporation, la visión de la empresa de riesgo corporativo es impulsar las transformaciones digitales y energéticas de segmentos como la salud y el bienestar, el transporte de última generación, la robótica y la realidad mixta industrial y la IoT/ mercados IIoT. TDK Ventures coinvertirá y apoyará a las empresas de cartera prometedoras proporcionando experiencia técnica y acceso a los mercados globales donde opera TDK. Las empresas emergentes o los socios inversores interesados pueden comunicarse con TDK Ventures: www.tdk-ventures.com o contact@tdk-ventures.com .

