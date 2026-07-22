Team Pronc se prepara para participar en el Campeonato Mundial UIM E1 2027 presentado por PIF (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Team Pronc se prepara para participar en el Campeonato Mundial UIM E1 2027 presentado por PIF, aportando la cultura, la hospitalidad y la influencia africana de Nigeria a la emocionante serie mundial de carreras acuáticas totalmente eléctricas

Un equipo fundado en Nigeria reúne a destacados emprendedores e inversores para seguir impulsando la excelencia africana en la élite del deporte mundial

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MÓNACO, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El recién creado Team PRONC se ha inscrito oficialmente en el Campeonato Mundial UIM E1 2027 presentado por PIF, la primera competición mundial de lanchas de carreras totalmente eléctricas.

La firma realizada durante la celebración de la regata E1 Monaco 2026, en el mundialmente famoso Yacht Club de Monaco que tuvo lugar el pasado fin de semana, presentará al Team PRONC como una nueva entidad deportiva diseñada para mostrar la energía, la ambición y la influencia cultural de Nigeria a una audiencia internacional.

Fundado a través de un colectivo de emprendedores e inversores nigerianos, entre los que se incluyen los fundadores de Rich Hospitality, Cecil Hammond y Richie Shittu, junto con Preye Berezi, Osahon Okunbo y Ndy Oruche, Team PRONC busca llevar la reconocida cultura, hospitalidad y espíritu emprendedor del país a uno de los campeonatos de mayor crecimiento en el deporte mundial, creando una plataforma que celebre la siempre creciente influencia de la cultura africana en el deporte, el entretenimiento y la innovación.

Tras más de dos décadas creando experiencias culturales, de entretenimiento en directo, clubes privados y de hospitalidad, y mientras la música, el deporte, la moda y el entretenimiento africanos siguen dando forma a la cultura global, los fundadores aspiran a aportar esa misma ambición, energía y excelencia al mundo del motor a través de PRONC.

Uniéndose a un campeonato que ya cuenta con el respaldo de algunos de los atletas, animadores y emprendedores más reconocidos a nivel mundial, abarcando desde LeBron James y Tom Brady hasta Rafa Nadal y Will Smith, PRONC llega a E1 con una visión que va más allá de la competición, trabajando en el deporte, el entretenimiento y las iniciativas comunitarias para crear oportunidades, impulsar el talento emergente e inspirar a la próxima generación de innovadores y atletas a verse representados en el escenario deportivo mundial.

El Campeonato Mundial UIM E1 presentado por PIF reúne el deporte global, tecnología de vanguardia y conservación marina. Las carreras del campeonato se celebran en algunos de los destinos costeros más emblemáticos del mundo, incluyendo el Lago Como, Mónaco, Lagos y Miami, combinando una competición con la misión de acelerar la innovación y proteger las aguas que nos conectan a todos.

E1 promueve la igualdad de oportunidades al exigir que tanto pilotos masculinos como femeninos compitan como parte de cada equipo, lo que ayuda a impulsar una mayor representación en el nivel más alto de las carreras internacionales.

Al unirse a este distinguido grupo de propietarios, Team PRONC representa una nueva generación de propietarios deportivos, que se sitúa en la intersección de las carreras, el entretenimiento y la hostelería. Más que un equipo, refleja la ambición de sus fundadores de construir una marca deportiva y de estilo de vida reconocida mundialmente, con una influencia cultural que trasciende con creces la pista de carreras.

Los cofundadores del Team PRONC comentaron:

Cecil Hammond: "El Team PRONC es una representación de lo que puede suceder cuando personas ambiciosas se unen en torno a una visión compartida. Esto va más allá del automovilismo. Es una oportunidad para mostrar la innovación, la creatividad y la excelencia africanas en una de las plataformas deportivas más importantes del mundo, creando algo de lo que las futuras generaciones puedan sentirse orgullosas".

Richie Shittu: "Hemos creado este equipo a través de la colaboración y la convicción de que África merece una mayor representación en el deporte mundial. E1 nos brinda una plataforma increíble para combinar tecnología, sostenibilidad, negocios y cultura, al tiempo que competimos al más alto nivel".

Preye Berezi: "PRONC demuestra lo que se puede lograr con la colaboración. Cada socio proporciona diferentes fortalezas y perspectivas, y juntos estamos construyendo algo que puede competir internacionalmente a la vez que abre nuevas oportunidades para las empresas y el talento africanos".

Osahon Okunbo: "Se trata de construir una organización sostenible con ambiciones globales. Queremos que el Team PRONC se convierta en una marca deportiva respetada que genere valor comercial y represente positivamente a Nigeria y África en todo el mundo".

Ndy Oruche: "El deporte tiene una increíble capacidad para unir a las personas más allá de las fronteras. El Team PRONC nos permite contar una historia africana positiva a través de la innovación, el trabajo en equipo y la excelencia, contribuyendo a uno de los campeonatos más emocionantes del deporte mundial".

Alejandro Agag, fundador y presidente de E1, añadió: "E1 se ha creado con el fin de inspirar una nueva era de regatas limpias en el agua, y el Team PRONC subraya esa ambición. La incorporación de Cecil Hammond y Richie Shittu al Campeonato el próximo año conecta nuestra visión de expansión global e innovación con una base más amplia en África, lo que ayuda a ampliar el alcance y la influencia de E1 a medida que el Campeonato sigue ganando impulso".

Tras confirmarse su participación en el Campeonato Mundial UIM E1 2027 presentado por PIF, el Team PRONC comenzará los preparativos para su temporada inaugural. En los próximos meses se van a dar a conocer más detalles sobre su patrocinador famoso, pilotos, programa técnico y la decoración del E1 RaceBird.

Para consultas de medios visite: TeamPRONC@premiercomms.com

Acerca de Team PRONCEl Team PRONC es un equipo nigeriano del Campeonato Mundial E1, creado por un consorcio de emprendedores e inversores con la visión compartida de construir una organización deportiva reconocida a nivel mundial. Operando en la intersección del deporte, la innovación, la sostenibilidad, la cultura y los negocios, el Team PRONC existe para competir al más alto nivel y mostrar la excelencia africana en el escenario internacional.

El equipo combina experiencia en emprendimiento, hostelería, finanzas, entretenimiento, tecnología y desarrollo de marcas con un compromiso a largo plazo para crear oportunidades comerciales, inspirar a las futuras generaciones y contribuir al continuo ascenso global de África.

Acerca del Campeonato Mundial UIM E1 presentado por PIFE1 es el primer y único campeonato mundial de lanchas de carreras totalmente eléctricas que cuenta con el permiso de la Unión Internacional de Motonáutica (UIM), el organismo rector internacional de las actividades de competición de embarcaciones.

El Campeonato Mundial UIM E1 presentado por PIF se creó para generar un campeonato de carreras acuáticas nuevo, emocionante y competitivo que utilizara tecnologías eléctricas para centrar los esfuerzos en innovaciones que ayuden a proteger y restaurar nuestras aguas urbanas y zonas costeras.

El campeonato dispone de equipos formados por un piloto y una piloto. Las carreras se disputan en aguas de ciudades emblemáticas de todo el mundo, como Yeda, Mónaco, el lago de Como, Lagos y Miami. Los equipos son propiedad de algunas de las figuras más importantes del planeta. Entre ellas se encuentran LeBron James, Will Smith, Marc Anthony y Steve Aoki del mundo del espectáculo, y Rafael Nadal, Tom Brady, Virat Kohli, Thibaut Courtois, Kyle Kuzma y Didier Drogba del mundo del deporte.

Los pilotos de E1 navegan por circuitos técnicos y exigentes al volante de los E1 RaceBirds eléctricos. Para estar al día de las últimas noticias y novedades, síganos en @E1Series en TikTok, Facebook, X e Instagram. #ChampionsOfTheWater

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