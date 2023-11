TEAM WANG design - UNDER THE CASTLE celebra su gran inauguración de un nuevo espacio conceptual

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 2 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Cae la noche, calabazas y espíritus deambulan por los pasillos. Travesuras, misterios, castillos encantados y celebraciones se unen para presentarse este Halloween. El 8 de octubre de 2023, el espacio conceptual "UNDER THE CASTLE" de TEAM WANG design debutó con su inauguración en C.PARK Shanghai, China. Continuando con la colección SPARKLES - KNOCK KNOCK y su imaginación y creatividad, el Concept Space de UNDER THE CASTLE revisará la historia de PUMPKIE y SPOOKIE. El Concept Space permite a los MIEMBROS OFICIALES experimentar el viaje juntos y revelar la nueva colección al mismo tiempo.

TEAM WANG design - UNDER THE CASTLE Limited Time Concept Space

Como valor central de la marca, "CONÓCETE A TI MISMO, HAZ TU PROPIA HISTORIA", la colección de este año UNDER THE CASTLE extiende la historia de SPARKLES - KNOCK KNOCK del año pasado. Este Concept Space abraza las sorpresas y los terrores de Halloween, y utiliza la historia del castillo como base. El castillo especialmente diseñado es una continuación de la colección SPARKLES - KNOCK KNOCK y cuenta además la historia de PUMPKIE y SPOOKIE a través de su clásica estética y diseño oscuro. La introducción de un nuevo personaje, LULU, también se suma a la exploración del viaje.

Sobre el castillo, SPOOKIE camina solo por los misteriosos callejones y comienza su propia pequeña fiesta, pero debajo del castillo, la valiente PUMPKIE se prepara para una batalla. Bajo la hospitalidad de "Skeleton Hand", llegan a The Budweiser Tavern, especialmente nombrada por Budweiser, y levantan sus copas para celebrar. La atmósfera misteriosa y siniestra de la taberna, guiada por los aromas de las mezclas de Budweiser, entra en el reino del ambiente de Halloween. Un aire de curiosidad se apodera lentamente y todos recuerdan y comparten sus emocionantes aventuras.

CARNAVAL DE HALLOWEEN Y DESFILE NOCTURNO

Del 26 al 31 de octubre, a medida que se acerca Halloween, TEAM WANG design está iniciando un emocionante mercado de carnaval y un desfile nocturno conocido como "DESFILE NOCTURNO DE HALLOWEEN - UNDER THE CASTLE". Este desfile se inspira en la tradición fantasmal de Halloween de disfrazarse de fantasmas. Espere que los NPC se transformen en una multitud de espíritus macabros, deambulando por las calles, atrayendo a todas las personas con creatividad e imaginación.

TEAM WANG design - "UNDER THE CASTLE" Collection

Con el lanzamiento del espacio conceptual por tiempo limitado "UNDER THE CASTLE", TEAM WANG design también lanzará la colección de Halloween "UNDER THE CASTLE" el 14 de octubre de 2023. Esta colección implementa la alegría y la picardía en el diseño, evolucionando creativamente los personajes icónicos "Pumpkin Ghost" y "Ghost Spirit". Incluye, entre otros, artículos como camisetas, llaveros, enchufes para teléfonos, juguetes de peluche y presenta un nuevo personaje, LULU, y su bolsa de agua caliente específica del personaje como un nuevo artículo.

TEAM WANG design siempre se ha dedicado a explorar el potencial de la marca y ampliar sus dimensiones. Nunca se ha limitado y ha explorado continuamente un estilo de vida y una actitud particulares, y se esfuerza por presentar a OFFICIAL MUMBERS con experiencias novedosas y alegres. El lanzamiento del Espacio Conceptual "UNDER THE CASTLE" rompe una vez más las percepciones convencionales de la moda. Combina productos, festivales y actividades presenciales de una manera más diversa y directa, permitiendo a los consumidores relacionarse y entender la moda desde una perspectiva más personal. A través de experiencias únicas, esta colección y evento rinde homenaje al individualismo a través de las celebraciones de Halloween y a la nueva generación en China para crear recuerdos interactivos más ricos y extraordinarios.

