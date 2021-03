TeamSystem adquiere Billin, la startup de facturación online líder en el segmento de pymes y autónomos

Billin, la startup de facturación online española líder en el segmento de pymes y autónomos es adquirida por TeamSystem, el gigante italiano de las soluciones digitales que, a su vez, tiene el respaldo de Hellman & Friedman, uno de los mayores fondos de capital privado de Estados Unidos

Billin es una plataforma en la nube o SaaS (Software as a Service) que permite crear, intercambiar, gestionar, hacer el seguimiento y almacenar online las facturas de un modo sencillo y seguro. Ahorra horas de trámites innecesarios tanto a clientes como a sus gestores, gracias a sus funcionalidades y experiencia de usuario.



La misión de la compañía según Marcos de la Cueva, founder y CEO de la compañía es, en sus propias palabras “ayudar a pymes y autónomos a ser más eficientes gracias a la automatización de tareas administrativas y a ser más sostenibles facilitándoles un mayor control sobre su negocio y el acceso a financiación de forma 100% online”.



Para alcanzar el éxito de la misión, Diego Goya, el otro founder y COO de la compañía da sus claves: “Nos basamos en dos pilares fundamentales: por un lado, obsesionarnos en generar un contacto estrecho con nuestros clientes para que nos ayuden a construir un producto increíble y, por otro, dedicar recursos, esfuerzo y mucho tiempo en crear un equipo extraordinario que esté alineado con la cultura corporativa de la empresa".



Tras 6 años innovando en el sector de la facturación online, Billin ve reconocido su esfuerzo con el apoyo de TeamSystem, el gigante italiano de las soluciones tecnológicas para autónomos y profesionales que, a su vez, está participado por Hellman & Friedman, uno de los mayores fondos de capital privado de Estados Unidos.



La compañía italiana, con un volumen de facturación cercano a los 500 millones de euros, entra en el accionariado de Billin adquiriendo un 59,6% y con la posibilidad de comprar el 100% en los próximos años. Esta operación ofrece un plus de financiación a la compañía tecnológica española que irá dedicado, principalmente, a cumplir su visión: ayudar a autónomos y pymes a ser más eficientes y económicamente sostenibles.



En palabras de Federico Leproux, CEO de TeamSystem, “Estas adquisiciones son un primer paso en la proyección internacional de nuestro proyecto de negocio. Hoy añadimos una pieza importante en nuestra estrategia más amplia, cuyo objetivo es implantar una oferta de productos de alta tecnología para apoyar también en el extranjero la transformación digital de las pymes y los profesionales. Pensamos que, en un mercado como el español, que se caracteriza por un crecimiento del 3,5 % en los últimos 7 años, los conocimientos técnicos adquiridos en Italia serán valiosos y contribuirá a la creación de sinergias cruzadas que no solo podrán beneficiar a nuestros interesados, sino también al tejido empresarial de ambos países”.



“La entrada de TeamSystem en Billin refuerza nuestro liderazgo en el proceso de digitalización de la facturación de pymes y autónomos en España. Gracias al amplio “know how” de TeamSystem en el desarrollo y comercialización de soluciones SaaS de gestión empresarial y a su fuerte capacidad financiera, Billin se posiciona como la plataforma de referencia en facturación y gestión para pymes y autónomos en España” han añadido Marcos De La Cueva y Diego Goya - Founders de Billlin.







