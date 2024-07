Tebori Brows se consagra en España como especialista en reparar desastres y micropigmentación oncológica

(Información remitida por la empresa firmante)

Hace 7 años que Valentina Troni CEO de la empresa tuvo una visión, ser especialista en Microblading de cejas. El problema radicaba en que un gran porcentaje de sus clientas llevaban las cejas micropigmentadas hacía 20 años con técnicas antiguas, desfasadas y que no ofrecían un resultado natural. Fue en aquel entonces cuando decidió invertir en un curso de despigmentacion en Miami que a penas dañaba la piel.

Un par de años más tarde fue de las primeras en invertir en un láser NDYag de 500 Milijulios y obtener magníficos resultados en pocas sesiones.

"Vi la oportunidad en una clara necesidad" explica la creadora de la marca, son miles de mujeres y últimamente hombres, los que arrastran un enorme complejo en las cejas.

En el sector oncológico se han visto auténticos desastres: "imagínate, tu oncólogo te da el terrible diagnóstico, en muchas ocasiones tienes una semana para poner tus cosas en regla, y las pacientes se meten en el primer centro en el que les dan cita. Cuando pierden el pelo de sus cejas, se encuentran con una nefasta sorpresa, y lógicamente a nadie le gusta verse sin cejas, ni con cejas púrpuras o cejas de carcelaria". - "Ahora somos un referente, muy recomendados, y hacemos todo lo posible por abrir un hueco de agenda para ellas, aunque sea un sábado o domingo fuera del horario laboral, ya que realmente nuestras agendas suelen tener varias semanas de espera. Pero entendemos la urgencia" -. Explica Valentina.

En 2022 abrieron su centro en la c/ general Díaz Porlier 57, en el Barrio de Salamanca, y su trayectoria ha sido imparable, hace aproximadamente un año apostaron muy fuerte por una nueva técnica, que según explica su fundadora ha llegado para destronar definitivamente al Microblading, se llama Hair Strokes, y ella ha querido darle su toque personal bautizándolo con el nombre: Random Brows, se le ha preguntado por qué:.

"Siempre he defendido que la naturaleza es caprichosa", explica Valentina, "inspirándome en mi deporte favorito el Kitesurf, cuando yo miro las olas veo aleatoriedad, dentro del orden del cosmos, por así decirlo, ese pequeño kaos, esa imperfección es lo que hace que sea tan hermoso, por ellos son Random Brows, he visto miles de cejas, nunca hay dos cejas iguales, cada una tiene los pelos diferentes, ¿por qué debería dibujarlas como si fueran un esquema? Lo importante es que tengan la misma forma, ¡pero no los mismos pelos!".

Así pues, han pasado casi 7 años y lo que parecía que iba a ser una moda, sigue y no para de crecer, y es que ahora no solo es un centro de Micropigmentación Avanzada. Lo que empezó como un Hobby con una camilla hoy es un centro de 200?m* en el barrio de Salamanca con estética facial, micropigmentación, láser y hasta Academia para enseñar a todas las personas que deseen emprender una nueva aventura o incorporar este servicio a sus negocios.

La demanda de servicios no para de crecer y lo más fascinante es el basto mundo de servicios que ofrece más allá de las simples cejas, puntualiza Valentina, las opciones son infinitas, especialmente en países como Arabia Saudí, en España aún más conservadores, pero aquí ya se hacen los siguientes servicios: Micropigmentación hiper realista de cejas, Micropigmentación de Labios, Micropigmentación de ojos, Micropigmentación de calvas, Micropigmentación de cicatrices, Micropigmentación y reconstrucción de areolas, así como Micropigmentación de barbas.

Se puede ver mucho más en teboribrows.com y seguirlas en @teboribrows.

