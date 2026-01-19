(Información remitida por la empresa firmante)

-Tech Mahindra reconocido en la segunda cohorte de MINDS por el Foro Económico Mundial por impulsar la equidad lingüística y digital a través de la IA

DAVOS, Suiza, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Tech Mahindra (NSE: TECHM), un proveedor global líder de consultoría tecnológica y soluciones digitales para empresas de todos los sectores, anunció su reconocimiento en la segunda cohorte de MINDS (Meaningful, Intelligent, Novel, Deployable Solutions), una iniciativa emblemática del Centro para la Excelencia en IA del Foro Económico Mundial, desarrollada en colaboración con Accenture. Este reconocimiento fortalece la adopción de la IA centrada en el ser humano por parte de Tech Mahindra al preservar las voces locales, ampliar el acceso al conocimiento y facilitar la participación digital inclusiva.

El programa MINDS fue lanzado por el Foro Económico Mundial para impulsar el debate global sobre IA, pasando de la promesa al éxito. Destaca aplicaciones de IA de alto impacto que pueden escalarse responsablemente en diferentes industrias, gobiernos y sociedades. Con este reconocimiento, Tech Mahindra se une a un grupo global de organizaciones que impulsan soluciones de IA centradas en el ser humano, responsables y fáciles de implementar, con un impacto medible en el mundo real. Como parte de la segunda cohorte de MINDS, Tech Mahindra promueve la equidad lingüística y digital mediante su enfoque soberano de IA, centrado en preservar las voces locales, ampliar el acceso al conocimiento y empoderar a las comunidades para prosperar en la era digital.

Mohit Joshi, consejero delegado y director general, Tech Mahindra, dijo, "En Tech Mahindra, estamos transformando el acceso a servicios críticos al redefinir la IA multilingüe. Nuestros modelos soberanos y con fundamento cultural eliminan la barrera del idioma, conectando con las personas donde se encuentran, en hindi, bahasa y dialectos regionales que los sistemas globales suelen pasar por alto. Con una precisión conversacional del 92 % y millones de interacciones mensuales, respetamos la residencia de datos y las prioridades nacionales, a la vez que facilitamos el acceso a oportunidades para todos".

La participación de Tech Mahindra también refleja su compromiso continuo con la IA inclusiva y responsable, garantizando que las tecnologías digitales avanzadas sean accesibles, culturalmente relevantes y se basen en las necesidades del mundo real. Al centrarse en el idioma, el contexto y la participación comunitaria, Tech Mahindra contribuye a reducir las brechas digitales y, al mismo tiempo, promueve una mayor inclusión social y económica.

Maria Basso, directora de Aplicaciones e Impacto de la IA del Centro para la Excelencia en IA del Foro Económico Mundial afirmó: "El Programa MINDS del Foro Económico Mundial destaca soluciones de IA que no solo son innovadoras, sino que también se basan en las necesidades de la sociedad. A través de MINDS, las organizaciones demuestran cómo la IA puede generar valor tangible cuando se diseña con las personas como prioridad. Nos enorgullece el trabajo que realizan estas organizaciones, liderando con el ejemplo".

La iniciativa MINDS opera en el marco del flujo de trabajo de Transformación de las Industrias con IA del Foro Económico Mundial y está integrada en el Centro para la Excelencia en IA del Foro. El centro busca acelerar la aplicación segura, equitativa y colaborativa de la IA para lograr un impacto positivo en las personas y el planeta.

