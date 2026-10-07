Techman Robot refuerza la ciberseguridad para un despliegue fiable de IA física

(Información remitida por la empresa firmante)

Techman Robot se convierte en el primer fabricante mundial de cobots con IA de visión integrada en obtener la certificación IEC 62443-4-2 SL2

TAIPEI, 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Techman Robot ha obtenido la certificación de ciberseguridad IEC 62443-4-2 de nivel de seguridad 2 (SL2) para su serie TM AI Cobot S, tras una evaluación independiente realizada por DEKRA. Este hito refuerza los cimientos de ciberseguridad para el despliegue de robots colaborativos en entornos de fabricación conectados.

A medida que la IA física pasa a la fase de producción, los robots se conectan cada vez más con equipos, sistemas de fabricación e infraestructuras de datos. Los fabricantes necesitan tanto automatización inteligente como confianza en las capacidades de ciberseguridad de los productos que implementan.

Techman Robot integra visión, inteligencia artificial y ejecución robótica mediante su enfoque SEE • THINK • ACT. Sus capacidades de ciberseguridad, verificadas de forma independiente, sientan las bases para una implementación fiable.

La norma IEC 62443-4-2 especifica los requisitos de seguridad para los componentes de los sistemas de automatización y control industrial. La certificación proporciona a los fabricantes e integradores de sistemas una referencia verificada de forma independiente para evaluar las capacidades de ciberseguridad de los productos de la serie TM AI Cobot S.

Scott Huang, director de operaciones de Techman Robot, destacó: "A medida que la IA física entra en fase de producción, a los clientes les importa algo más que el nivel de inteligencia de un robot: necesitan saber si este puede operar de manera segura y fiable en su entorno de fabricación a largo plazo. El enfoque de robótica con IA de Techman Robot se centra en la secuencia SEE • THINK • ACT, y una implementación fiable constituye la base para poner dicha inteligencia al servicio de la planta de producción. La certificación IEC 62443-4-2 SL2 refleja nuestro compromiso continuo de integrar la inteligencia, la ciberseguridad y las necesidades prácticas de fabricación en el desarrollo de productos".

Más allá de la certificación, TM AI Cobot ha establecido mecanismos de ciberseguridad para el ciclo de vida del producto que abarcan la gestión de vulnerabilidades, la notificación de incidentes y las actualizaciones de seguridad. Techman Robot continúa reforzando estos mecanismos en consonancia con los requisitos de la Ley de Ciberresiliencia (CRA) de la Unión Europea.

Desde la visión integrada hasta la IA incorporada, Techman Robot sigue centrado en llevar la inteligencia a entornos de fabricación reales, ofreciendo una base fiable para su implementación.