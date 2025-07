Técnica de Fluidos inaugura nueva delegación en Huelva para reforzar su cobertura en toda Andalucía

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía líder en sistemas de bombeo continúa su expansión territorial con una nueva sede operativa en San Juan del Puerto. Técnica de Fluidos forma parte del Grupo TDF, que en 2024 facturó más de 70 millones de euros a nivel global, de los cuales 30 millones se generaron en España. En España, el grupo emplea a más de 100 trabajadores y sigue creciendo gracias a su presencia internacional y a su capacidad para adaptarse a las necesidades de cada industria

Huelva, 7 de junio de 2025.- Técnica de Fluidos (www.tecnicafluidos.es), empresa líder en soluciones de bombeo industrial, anuncia la apertura de una nueva delegación en San Juan del Puerto (Huelva) con el objetivo de mejorar el servicio y la atención a los clientes de toda la Comunidad Autónoma de Andalucía. La nueva sede se ubica en el Polígono Industrial Dominicano, Calle B, Nave 7, y ya está plenamente operativa para atender a empresas del sector industrial, naval, energético, químico y del tratamiento de aguas, entre otros.



Con esta apertura, Técnica de Fluidos refuerza su presencia estratégica en el sur de España, asegurando una mayor proximidad y capacidad de respuesta a las demandas del mercado andaluz. La compañía ya cuenta con delegaciones consolidadas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Tarragona y Valencia y la incorporación de Huelva a esta red nacional responde al compromiso de ofrecer un servicio técnico más ágil, flexible y cercano.



"Huelva no es solo una localización logística estratégica. Es una región industrial y agrícola en plena evolución, y queremos estar allí para acompañar ese desarrollo", explica Alberto Maestre, CEO de Técnica de Fluidos. "Nuestra filosofía es clara: cuanto más cerca estemos de nuestros clientes, mejor será nuestra capacidad para ayudarles a crecer".



La nueva delegación de Técnica de Fluidos se encuentra en una zona de fácil acceso, con excelentes conexiones con el eje Sevilla-Huelva y el resto de la provincia. Desde esta base, se dará servicio a todo el territorio andaluz, permitiendo una respuesta técnica en menos tiempo, además de acortar los plazos de entrega, ofrecer atención presencial y una mayor capacidad de soporte in situ.



Más que bombas: soluciones completas y especializadas

Técnica de Fluidos no solo comercializa bombas industriales. La empresa es referente en el diseño, integración y mantenimiento de sistemas de bombeo y dosificación de fluidos, con aplicaciones en sectores tan diversos como la industria alimentaria, petroquímica, farmacéutica, minería, energías renovables o gestión de aguas residuales.



En los últimos años, la compañía ha intensificado su apuesta por el servicio postventa, los proyectos llave en mano y las soluciones personalizadas. La apertura de delegaciones como la de Huelva responde precisamente a esa necesidad de estar más cerca del cliente para ofrecer un acompañamiento integral, desde la ingeniería inicial hasta el mantenimiento final.



"Somos conscientes de que hoy no basta con vender un producto. Hay que aportar valor en cada fase del proceso", añade Maestre. "El cliente quiere soluciones que funcionen, asesoramiento técnico especializado y un servicio que responda con rapidez. Por eso, abrimos en Huelva: para ofrecer eso y más".



Una empresa en crecimiento sostenido

Técnica de Fluidos forma parte del Grupo TDF, que en 2024 facturó más de 70 millones de euros a nivel global, de los cuales 30 millones se generaron en España. En España, el grupo emplea a más de 100 trabajadores y sigue creciendo gracias a su presencia internacional y a su capacidad para adaptarse a las necesidades de cada industria.



El equipo de la nueva sede en San Juan del Puerto está ya operativo y en proceso de ampliación, incorporando personal técnico y comercial con profundo conocimiento del tejido industrial andaluz. Además, se prevé una serie de jornadas técnicas y encuentros sectoriales en los próximos meses, con el objetivo de conectar directamente con empresas locales y presentar las soluciones más innovadoras del catálogo TDF.



Una apuesta por el desarrollo andaluz

La llegada de Técnica de Fluidos a Huelva supone también una inyección de dinamismo industrial para la zona, aportando empleo cualificado, transferencia tecnológica y una colaboración estrecha con las empresas locales. Además, la compañía ya trabaja con asociaciones empresariales y entidades de formación para facilitar el acceso de jóvenes técnicos al sector.



La apertura coincide con un momento de transformación en el ámbito energético y medioambiental, donde las soluciones de bombeo eficiente juegan un papel clave. Técnica de Fluidos espera convertirse en un aliado estratégico para proyectos de sostenibilidad, regadíos inteligentes, plantas de tratamiento de agua y nuevas infraestructuras.



Sobre Técnica de Fluidos

Técnica de Fluidos es una empresa especializada en soluciones para la manipulación de fluidos industriales. Fundada en 1976, forma parte del Grupo TDF y distribuye, fabrica e integra bombas, sistemas de bombeo y sus accesorios para sectores como el químico, farmacéutico, alimentario, energético, minero y de aguas. Con sedes en España, Francia, Portugal, Colombia y Brasil, la compañía es referente en soluciones técnicas avanzadas, asesoramiento personalizado y servicio posventa.







Contacto

Nombre contacto: Técnica de Fluidos

Descripción contacto: Técnica de Fluidos

Teléfono de contacto: 605065567