(Información remitida por la empresa firmante)

-TECNO gana tres premios a la Innovación en Tecnología de Producto Global en IFA 2025 por TECNO Slim, MEGABOOK S14 y la serie AI Glasses

BERLÍN, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- TECNO, marca global de tecnología innovadora impulsada por IA, celebró hoy un logro notable en IFA 2025, una de las ferias de electrónica de consumo más grandes e influyentes del mundo. TECNO obtuvo tres prestigiosos Premios IFA a la Innovación en Tecnología de Producto Global por sus productos de vanguardia: TECNO Slim, TECNO MEGABOOK S14 y la serie TECNO AI Glasses, lo que refuerza su liderazgo en innovación impulsada por IA y tecnología de consumo de última generación.

Los Premios IFA a la Innovación en Tecnología de Producto Global, organizados conjuntamente por IDG, IFA y la Cámara de Industria y Comercio Alemana (DIHK), se encuentran entre los galardones más prestigiosos de la industria global de la electrónica de consumo. Considerados a menudo un referente en innovación tecnológica, estos premios reconocen productos pioneros que establecen nuevos estándares en la industria, a la vez que destacan los continuos avances en experiencias inteligentes impulsadas por IA y diseño centrado en el usuario.

Este reconocimiento subraya la visión de TECNO de hacer accesible la tecnología avanzada a usuarios de todo el mundo. Cada producto premiado representa un avance en diseño, inteligencia artificial y experiencia de usuario, lo que refleja la dedicación de la marca a combinar la IA de vanguardia con un diseño elegante. Mediante la innovación continua, TECNO se esfuerza por empoderar a los consumidores en los mercados emergentes y más allá, garantizando que la tecnología inspire creatividad y conectividad.

TECNO Slim: El smartphone con curva 3D más delgado del mundo

El TECNO Slim redefine la ingeniería de los smartphones al convertirse en el teléfono con curva 3D más delgado del mundo, con un estilo, rendimiento y resistencia excepcionales. Está disponible en dos versiones: el SPARK Slim, el smartphone con pantalla curva más delgado del mundo, con tan solo 5,93 mm, y el POVA Slim 5G, el teléfono 5G con pantalla curva más delgado, con tan solo 5,95 mm. A pesar de su diseño elegante, el TECNO Slim integra una batería de alta densidad de 5.160 mAh de larga duración con carga rápida de 45 W, una vibrante pantalla AMOLED 1.5K de 144 Hz protegida por Corning Gorilla Glass 7i y una resistencia a impactos de grado militar, lo que demuestra que una delgadez impresionante puede coexistir con un rendimiento excepcional y una gran durabilidad.

Más allá del hardware, la Serie TECNO Slim ofrece experiencias más inteligentes gracias a sus funciones basadas en IA de TECNO, como búsqueda circular, escritura con IA, traducción en tiempo real e inteligencia de imagen avanzada. Su diseño interactivo Mood Light en el módulo de la cámara añade un toque expresivo, respondiendo sutilmente a las interacciones del usuario. Al combinar una estética ultradelgada con potencia, resistencia y funciones inteligentes, la Serie TECNO Slim establece un nuevo estándar para los smartphones modernos, ofreciendo estilo sin concesiones.

TECNO MEGABOOK S14: Laptop OLED de 14 pulgadas con IA más ligero de la industria

Con tan solo 899 g, la MEGABOOK S14 es la laptop OLED de 14 pulgadas más ligera del mundo. Disponible en dos configuraciones de alto rendimiento (Snapdragon X Elite Compute Platform e Intel Core™ Ultra 9), la S14 presenta el primer modelo de lenguaje grande integrado en el dispositivo, desarrollado internamente, para Windows, lo que permite funciones avanzadas de IA sin conexión, como el Asistente de Reuniones con IA, Personal GPT y la generación de PPT con IA. Su pantalla OLED de 2.8K con frecuencia de actualización de 120 Hz y audio DTS: X Ultra ofrece una experiencia inmersiva para creadores, profesionales y jugadores en movimiento.

TECNO AI Glasses: Gafas futuristas con IA

Las gafas con IA de TECNO establecen un nuevo estándar para los dispositivos inteligentes con el primer sistema de imagen ultranítida de 50 MP de la industria integrado en gafas. Impulsadas por el asistente de IA Ella, las gafas ofrecen traducción en tiempo real en más de 100 idiomas, reconocimiento de escenas con IA y navegación con RA. El modelo Pro cuenta con una pantalla de RA WaveGuide que ofrece imágenes MicroLED vívidas y aplicaciones futuristas como navegación en vivo y RA interactiva. Diseñada para la comodidad, la serie combina ligereza y durabilidad con monturas elegantes para el uso diario.

Con estos tres premios, TECNO se une a la lista de innovadores globales que han forjado el futuro de la tecnología a través de la excelencia y la creatividad. Fiel a su filosofía de marca de "No te detengas ante nada", TECNO continúa rompiendo barreras al ofrecer soluciones inteligentes, potentes y elegantes, impulsadas por IA, que conectan con los consumidores en los mercados emergentes globales y redefinen la experiencia de los smartphones como un verdadero líder global en innovación.

Para cualquier consulta relacionada con los medios, contacte con pr.tecno@tecno-mobile.com

Acerca de TECNO

TECNO es una marca tecnológica innovadora basada en IA con presencia en más de 70 mercados en los cinco continentes. Comprometida con la transformación de la experiencia digital en los mercados emergentes globales, TECNO busca incansablemente la integración perfecta del diseño estético contemporáneo con las últimas tecnologías e inteligencia artificial. Hoy, TECNO ofrece un ecosistema integral de productos con IA, que incluye smartphones, dispositivos portátiles inteligentes, portátiles, tabletas, dispositivos de juegos inteligentes, el sistema operativo HiOS y productos para el hogar inteligente. Guiada por la esencia de su marca, "No te detengas ante nada", TECNO continúa siendo pionera en la adopción de tecnologías de vanguardia y experiencias basadas en IA para personas con visión de futuro, inspirándolas a buscar su mejor versión y un futuro más brillante. Para más información, visite el sitio web oficial de TECNO: www.tecno-mobile.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764937/TECNO.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tecno-gana-tres-premios-a-la-innovacion-en-tecnologia-de-producto-global-en-ifa-2025-302549412.html