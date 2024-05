LA TECNOLOGÍA ANTIENVEJECIMIENTO REÚNE A RACHEL YANKEY OBE CON SU YO DE NUEVE AÑOS PARA GENERAR UN DEBATE SOBRE LA CONFI

(Información remitida por la empresa firmante)

UNA INVESTIGACIÓN DE GATORADE REVELA QUE EL 40% DE LAS ADOLESCENTES CARECEN DE CONFIANZA EN EL DEPORTE*

LONDRES, 21 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Hoy, mientras el mundo anticipa la final de la Champions League Femenina de la UEFA en Bilbao, España, una investigación de Gatorade* revela que el 40% de las adolescentes carecen de confianza en el deporte, un factor determinante para que las atletas del mañana abandonen el deporte. Como parte de su compromiso de ayudar a 2,5 millones de adolescentes en todo el mundo a acceder al poder transformador del deporte para 2030, Gatorade aborda el problema de la confianza al presentar una película emotiva en donde la exfutbolista inglesa Rachel Yankey OBE habla de la confianza con una versión de ella misma más joven, utilizando tecnología antienvejecimiento.

La película aborda cuestiones que afectan la confianza, como la desigualdad de género en el fútbol adolescente, el escrutinio de las niñas en las redes sociales y la falta de entrenadoras. La película muestra a Yankey conociendo a su yo de 9 años, a quien llama Ray. Cuando era niña, Yankey se cortó el cabello y se hizo pasar por un niño para poder jugar al fútbol. Yankey reconoce que "Ray" la hizo sentir "libre", sin dejarse intimidar por desafíos como la exclusión de los equipos masculinos.

Yankey habla con su yo más joven y recuerda su determinación de jugar al fútbol a pesar de las objeciones de los jugadores masculinos. La historia luego se desarrolla con entrevistas entre Yankey y tres jóvenes jugadoras actuales, cada una de las cuales revela que las tratan de manera diferente porque juegan al fútbol y hablan sobre el impacto que eso tiene en su confianza para quedarse y jugar al fútbol. A pesar de que hoy en día hay más niñas que nunca jugando al fútbol, todavía enfrentan los mismos problemas de Yankey cuando tenía ocho años, en la década de 1980.

Al hablar de la película Rachel Meets Ray, creada por Gatorade, la ex jugadora Lioness de Inglaterra y del Arsenal, Rachel Yankey OBE dice: "Quiero que esta película envíe el mensaje de que todavía queda un largo camino por recorrer antes de que tengamos total equidad en el fútbol para mujeres y hombres. Hablar con mi yo de 9 años me dejó sin palabras y me hizo sentir el orgullo que tengo por mi yo más joven. Ray me hizo sentir libre. No se dejó intimidar por lo que los demás pensaran de ella, y creo que fue esta resiliencia dentro de mí la que espero poder transmitirles a los jóvenes futbolistas de hoy".

Para lograr un cambio positivo, Gatorade traerá a las leyendas mundiales Rachel Yankey OBE, Laia Aleixandri (actual Manchester City y Selección de España) y Fernando Llorente (ex Athletic de Bilbao y Selección de España) para hablar sobre cómo mantener la autoestima y la confianza con los equipos femeninos de la final del torneo Gatorade 5v5 en la final de la Champions League Femenina de la UEFA este fin de semana en Bilbao.

Gatorade 5v5 es un torneo mundial anual de fútbol para jóvenes de 14 a 16 años, que promueve la igualdad de oportunidades para los jóvenes talentos. Ahora en su séptimo año, continúa inspirando e impulsando a la próxima generación de atletas, fortaleciendo su confianza y ofreciendo oportunidades deportivas únicas. El torneo, de estructura única, incluye una competencia exclusivamente femenina en la final de la Champions League Femenina de la UEFA en Bilbao, España.

Desde sus inicios, el torneo Gatorade 5v5 ha ofrecido experiencias deportivas positivas a más de 126.000 atletas jóvenes en todo el mundo. Este año, 13 países de América Latina, Asia, Medio Oriente y Europa participarán en todos los torneos, y se estima que participarán 26.000 adolescentes, 11.000 más que en 2023.

Hablando sobre la película Rachel Meets Ray, el vicepresidente de marketing de Gatorade, Bart LaCount, dijo: "La película Rachel Meets Ray aborda las barreras de género que todavía existen en el fútbol y que afectan la confianza de las niñas para jugar y no abandonar el fútbol. Ninguna niña debería perder su confianza. Por eso, para inspirar y motivar a las adolescentes, llevaremos a leyendas mundiales del juego a la final del torneo 5v5 en Bilbao, cuya función será promover la confianza de las atletas del mañana".

Visite el Confidence Coaches Hub de Gatorade en fueltomorrow.com/ConfidenceCoaches para aprender cómo mantener la confianza y mire la película Rachel Meets Ray.

* En el T1 de 2024, Gatorade realizó una investigación cruzada de mercados en donde se encuestó a más de 2500 padres de adolescentes de entre 13 y 17 años de México, Colombia, China, Australia y Filipinas. Investigación realizada por Revolt London.

