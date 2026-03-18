La tecnología de baterías H55 impulsa el progreso del demostrador de vuelo híbrido-eléctrico RTX (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

El sistema de baterías validado por la EASA de la empresa suiza de propulsión eléctrica permite el avance del demostrador híbrido-eléctrico, que busca una mejora de hasta un 30 % en la eficiencia del combustible para aeronaves regionales.

SION, Suiza, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- H55 anunció hoy que continúa avanzando en el desarrollo del sistema de almacenamiento de energía (ESS) de 200 kWh para el demostrador de vuelo híbrido-eléctrico RTX, desde que el proyecto alcanzó el importante hito de su primera prueba del sistema a plena potencia, realizada en junio de 2025.

El prototipo, liderado por Pratt & Whitney Canada de RTX y Collins Aerospace, busca demostrar una mejora de hasta un 30 % en la eficiencia del combustible para aeronaves regionales mediante una arquitectura de propulsión híbrida-eléctrica que combina un motor térmico avanzado, un motor eléctrico de 1 megavatio y el sistema de baterías de H55.

Pratt & Whitney Canada se basó en la arquitectura de baterías y los mecanismos de seguridad de H55 como fundamento certificable para el sistema de propulsión del prototipo. El sistema de almacenamiento de energía de H55, validado mediante extensas operaciones de vuelo, proporcionó la base de cumplimiento y seguridad que permitió que el programa avanzara rápidamente.

En relación con la colaboración de H55 con Pratt & Whitney Canada, Rob Solomon, consejero delegado de H55, comentó: "Existe una diferencia significativa entre ser seleccionado como proveedor de componentes y ser elegido como base para la certificación. Pratt & Whitney Canada no solo adquirió nuestras baterías, sino que construyó la base de cumplimiento de su demostrador sobre una arquitectura que H55 ya ha probado durante más de 2.000 horas sin incidentes y validada mediante campañas de pruebas de la EASA. Esto es lo que hacen posible ocho años de riguroso trabajo de certificación: cuando un programa a escala de aeronave regional necesita avanzar rápidamente, recurren al sistema que ya ha demostrado su eficacia. Este hito —la primera prueba en tierra a plena potencia de un sistema de propulsión híbrido-eléctrico a esta escala— pertenece a todo el equipo".

El ESS de H55 está diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de certificación aeronáutica. El sistema es ligero por diseño, modular para permitir una integración flexible en la aeronave y una distribución de peso adecuada, y se basa en una arquitectura de celdas que ya ha completado las campañas de pruebas pertinentes de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

Esta tecnología se basa en la amplia experiencia de H55 en el desarrollo de sistemas de propulsión eléctrica para la aviación. La compañía ha llevado a cabo extensas campañas de validación de seguridad para sus módulos de batería, un paso esencial hacia la certificación de las arquitecturas de propulsión eléctrica de próxima generación.

Sobre la importancia de este desarrollo para H55, el director de tecnología y cofundador de la compañía, Sébastien Demont, declaró: "Este hito de integración representa un momento decisivo para H55 y para la aviación eléctrica en general. La arquitectura de batería certificable que desarrollamos para la aeronave CS23 ha demostrado su escalabilidad: la misma filosofía de seguridad a nivel de celda, la misma disciplina de ingeniería, ahora impulsa un sistema de batería en el corazón de un demostrador híbrido-eléctrico CS25 junto con Pratt & Whitney Canada. No estamos adaptando un concepto, sino escalando una plataforma probada y validada. Esto es lo que significa construir tecnología certificable por su diseño".

H55 surgió del proyecto pionero Solar Impulse, que demostró que la propulsión eléctrica podía sustentar vuelos de larga duración. Partiendo de este legado, H55 ha desarrollado y probado diversas plataformas de aeronaves eléctricas, acumulando experiencia operativa que sigue siendo fundamental para el desarrollo de sistemas de propulsión de última generación.

Con el demostrador de vuelo híbrido-eléctrico RTX avanzando hacia la integración en aeronaves y las pruebas de vuelo en un De Havilland Canada Dash 8-100 modificado, la tecnología de baterías de H55 permitirá validar la propulsión híbrida-eléctrica a escala de aeronave regional.

Este programa también representa un paso importante para extender la tecnología de H55 desde plataformas de aeronaves eléctricas más pequeñas a la categoría de aeronaves de transporte regional Part-25 / CS-25. Al sustentar un sistema de propulsión híbrida-eléctrica que opera a escala de aeronave regional, el demostrador permite a H55 validar aún más la arquitectura de su sistema de almacenamiento de energía en un entorno representativo de futuras aplicaciones comerciales.

La entrada en la categoría de aeronaves regionales representa una expansión significativa del mercado potencial para la tecnología de propulsión de H55, ya que las arquitecturas híbridas-eléctricas se consideran cada vez más para las plataformas de aeronaves regionales de próxima generación.

A medida que los fabricantes de aeronaves evalúan la propulsión híbrida-eléctrica para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones, se espera que los sistemas de baterías escalables, capaces de cumplir con los requisitos de certificación aeronáutica, desempeñen un papel fundamental en la arquitectura de las futuras aeronaves regionales.

Rob Solomon añadió: "Programas como este nos permiten demostrar que la misma arquitectura de baterías certificable desarrollada para aeronaves más pequeñas puede adaptarse al mercado de la aviación regional. Esta transición representa un paso importante para liberar el potencial comercial de la propulsión eléctrica".

Este importante hito destaca la creciente madurez de las tecnologías de propulsión eléctrica y su papel en el desarrollo de una aviación más eficiente y con menores emisiones. A medida que las aeronaves híbridas-eléctricas entren en servicio, los sistemas de almacenamiento de energía también se convertirán en un componente crítico del ciclo de vida de las operaciones aeronáuticas, lo que generará oportunidades a largo plazo para los proveedores de tecnología de propulsión certificada.

Acerca de H55

H55 es una empresa suiza especializada en sistemas de propulsión eléctrica certificados y sistemas de almacenamiento de energía con certificación para la aviación. La empresa impulsa la aviación eléctrica a gran escala transformando celdas de litio comerciales en sistemas de almacenamiento de energía seguros para la aviación, aprobados por los reguladores, respaldados por las aseguradoras y que los fabricantes de equipos originales (OEM) pueden implementar repetidamente como plataforma de propulsión certificada en diversos programas aeronáuticos. Esto se logra mediante la caracterización independiente de las celdas, un riguroso control de calidad, arquitecturas de seguridad redundantes y pruebas alineadas con los requisitos regulatorios, diseñadas para simular los peores escenarios de fallos.

Fundada como legado tecnológico del programa Solar Impulse, H55 se basa en más de dos décadas de experiencia práctica en aviación eléctrica. La compañía ha diseñado, construido y operado múltiples aeronaves eléctricas y ha acumulado más de 2.000 horas de vuelo totalmente eléctrico sin incidentes relacionados con las baterías, lo que le proporciona la experiencia operativa necesaria para ejecutar programas de certificación, y no solo para cumplirlos.

H55 se beneficia de un equipo directivo sólido y experimentado que combina una amplia experiencia en el escalamiento de empresas tecnológicas con una sólida ejecución operativa. En conjunto, estas capacidades respaldan una transición confiable desde el diseño certificado hasta la fabricación en serie repetible. El enfoque basado en plataformas de H55, en el que la evidencia de certificación se acumula en todos los programas, reduce el riesgo de adopción y facilita el despliegue eficiente en términos de capital de aeronaves eléctricas e híbridas.

Contacto para medios

Axelle Krummenacher+41 79 464 22 60 press@h55.ch www.h55.ch

H55 SA Route de l'Aéroport 10 1950 Sion Suiza

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