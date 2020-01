COMUNICADO: La tecnología de cadena de bloques puede lograr un desarrollo sostenible e inclusivo, afirma un ejecutivo de OKEx

Publicado 23/01/2020 11:24:15 CET

- - La tecnología de cadena de bloques puede lograr un desarrollo sostenible e inclusivo, afirma un ejecutivo de OKEx en Davos

La no utilización de cuentas bancarias supone un desafío mundial, pero OKEx cree que la tecnología de cadena de bloques puede conseguir un cambio radical.

Davos, Suiza, 23 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Paralelamente a la 50.ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial (FEM), OKEx [https://www.okex.com/], la mayor bolsa de criptomonedas y de derivados del mundo por volumen de operaciones, también se encuentra en Davos, explorando el mejor modo de dar forma a un nuevo sistema financiero impulsado por la tecnología de cadena de bloques. Lennix Lai, director de Mercados Financieros de OKEx, asistió a dos importantes eventos en Davos: Russia House 2020 y EmTech Investment Meeting 2020, para compartir sus puntos de vista al respecto.

A pesar del alto nivel de desarrollo de muchos países, todavía hay más de 2000 millones de personas en el mundo que están excluidas de los servicios financieros tradicionales debido a los altos costes operativos que implica el establecimiento de sucursales en las áreas subdesarrolladas. La "no utilización de cuentas bancarias", por un lado, es uno de los mayores obstáculos para el bienestar humano. Por otro lado, representa una gran oportunidad para que las tecnologías financieras y de cadena de bloques marquen la diferencia.

"La no utilización de cuentas bancarias ha representado un desafío a nivel mundial. Las personas desfavorecidas que tienen pocos medios o no representan una ganancia económica suficiente para los bancos se quedan atrás y no pueden acceder a un nivel de vida decente", afirmó Lennix Lai en la Russia House 2020. "Las tecnologías de cadena de bloques y criptomonedas parecen ser una solución al problema al proporcionar un sistema financiero digital y descentralizado que puede trabajar de forma mutuamente beneficiosa con los mercados tradicionales para reducir sustancialmente los costes operativos y atender a las áreas donde no llega la banca tradicional".

"Como una de las principales bolsas de criptomonedas con una visión de inclusión financiera, nos comprometemos a ofrecer un entorno robusto y fiable para prestar servicios a los usuarios de criptomonedas", afirmó Lennix Lai en la EmTech Investment Meeting 2020. "Los reguladores a nivel mundial nos están dando su aprobación. Es por ello que hacemos todo lo posible para consolidar nuestra relación con ellos y aplicar las mejores prácticas de cumplimiento del sector. También vemos que la volatilidad del bitcoin se reduce, lo que lo convierte en un activo alternativo beneficioso para las finanzas convencionales. Y el reciente auge de DeFi refleja que la gente está empezando a apoyar un sistema financiero libre, abierto y sin permisos. Gracias a las opciones que lanzamos recientemente, junto con nuestros mercados de futuros y de contado, los usuarios de criptomonedas ya pueden gestionar la fluctuación de precios de las criptomonedas. En 2020, continuaremos trabajando en desarrollar stablecoin y la cartera de OKEx, así como los productos derivados. En OKEx, creemos que la cadena de bloques puede dar lugar a un desarrollo sostenible inclusivo, así como a la inclusión financiera para todos, tanto las personas que pueden acceder a servicios bancarios como las que no".

Dedicada a promover las finanzas descentralizadas y la tecnología de cadena de bloques, OKEx ofrece un conjunto integral de productos de negociación cifrados para ofrecer una gran flexibilidad a los operadores para que empleen sus propias estrategias. Las opciones BTCUSD [https://okexpressroom.prowly.com/82977-okex-btcusd-options-n...] son la última oferta de su producto derivado.

