La tecnología ha convertido el diamante en una opción accesible sin perder excelencia - The Bright Club

MADRID, 2 Dic.

“La tecnología ha transformado el diamante: lo que antes era limitado, hoy es accesible sin renunciar a la excelencia”: la visión del fundador de The Bright Club, la joyería que está transformando el lujo en España.

De una trayectoria de 30 años en el mundo de los diamantes a liderar una firma española que redefine el lujo con diamantes de laboratorio.

Cuando Alfonso Martínez decidió poner en marcha The Bright Club después de más de 30 años dedicados a la pasión por los diamantes, sabía que había llegado el momento de un cambio. Hoy Diamante de Laboratorio y The Bright Club se posicionan como las pioneras en España en diamantes creados en laboratorio, con la misión de ofrecer alta joyería que combina excelencia, diseño y sostenibilidad.

“Creíamos que el lujo no tenía por qué estar reñido con la sostenibilidad”, explica Martínez. “Cuando descubrí los diamantes de laboratorio entendí que mi experiencia en el sector podía transformarse para crear algo con propósito que fuera algo relevante, innovador y con verdadero sentido para el futuro del sector.”

La filosofía de The Bright Club es tan sencilla como ambiciosa: crear piezas de alta joyería atemporales, elaboradas con diamantes de laboratorio de la más alta calidad y con una mirada sostenible.

Con sede en Madrid, la marca apuesta por diamantes cultivados en laboratorio certificados por entidades prestigiosas y reconocidas a nivel mundial como International Gemological Institute (IGI) o Gemological Institute of America (GIA) y por tallas “Excellent”, Colores “D” y “E” (los mejores posibles) y purezas VVS para garantizar brillo, calidad y transparencia.

La idea surgió en 2019, durante una conversación en Nueva York, frente al Bryant Park, donde identificaron dos retos clave: los precios elevados de los diamantes tradicionales y el impacto medioambiental del mercado extractivo. Esta visión fundacional les llevó a redefinir los anillos de compromiso clásicos, apostando por un diseño moderno, cómodo, elegante —y sobre todo— sostenible.

“Cada diamante que brilla en nuestras piezas lleva consigo esa historia, esa pasión por el diseño, la calidad y la innovación responsable”, añade Martínez.

Gracias a esta propuesta, The Bright Club ofrece envío internacional, una garantía de por vida, y un servicio pensado para acompañar al cliente paso a paso en su elección, haciendo el proceso “claro, friendly y especial”.

Sobre The Bright Club

The Bright Club es una marca española de alta joyería especializada en diamantes de laboratorio, con sede en Madrid. Tras una trayectoria profesional de su fundador en la industria de los diamantes, la empresa surge con la misión de ofrecer joyas de alta calidad, diseño, trazabilidad y sostenibilidad, accesibles sin comprometer estándares de prestigio.

Contacto

Emisor: The Bright Club

Contacto: The Bright Club

Número de contacto: 682333306