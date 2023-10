Tecnología DXC para transformar la estrategia en la nube de la Xunta de Galicia

DXC Technology to Transform Cloud Strategy for Spanish Regional Government of Galicia (Adobe Stock).

DXC Technology to Transform Cloud Strategy for Spanish Regional Government of Galicia (Adobe Stock). - DXC TECHNOLOGY COMPANY/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

DXC gestionará la implantación y desarrollo de infraestructuras de nube pública y privada para la comunidad autónoma española

SANTIAGO DE COMPOSTELA, España, 11 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), empresa líder mundial en servicios tecnológicos Fortune 500, ha obtenido un contrato de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia para transformar sus plataformas y soluciones en la nube.

La Xunta de Galicia es el organismo de administración pública de la región autónoma de Galicia en España. DXC coordinará, gestionará y desarrollará las infraestructuras y soluciones de nube de la organización en entornos privados, públicos y de nube.

El acuerdo beneficiará los procesos de toma de decisiones de la agencia gubernamental, ya que DXC proporcionará asesoramiento sobre metodologías, mejores prácticas, optimización de costes, cumplimiento normativo, gobernanza e implementación de nuevos servicios en la nube.

Con el objetivo de convertirse en proveedor de servicios para entidades públicas de la región, la Xunta de Galicia ofrecerá infraestructura en la nube flexible y segura a entidades públicas regionales a través de un modelo de consumo de nube.

Las dos organizaciones trabajarán juntas para determinar la estrategia más eficiente y exitosa para la infraestructura de la nube en la región, incluido el potencial de un 'Cloud Dashboard' para monitorizar proyectos y plataformas para proporcionar una visión general holística del desempeño de la tecnología de la nube de la región.

"Casi tres millones de gallegos confían en los servicios públicos que ofrecemos. Las tecnologías en la nube nos proporcionan una plataforma flexible para optimizar los procesos y al mismo tiempo garantizar la estabilidad y seguridad que necesitamos para proteger nuestras operaciones las 24 horas del día. Ahora contamos con la experiencia contrastada de DXC como socio para abrirnos camino hacia la nube", explicó Miguel Montero, responsable de Infraestructura Cloud de la Xunta de Galicia.

"Nuestro contrato definirá y desplegará la estrategia cloud de la Xunta de Galicia. Nos convertiremos en un referente para las administraciones públicas españolas modernizando y mejorando los servicios a diversos organismos e instituciones gallegas, beneficiando a los ciudadanos de toda la región", afirmó Elías Castro, director territorial de DXC Technology Iberia en Galicia. "Con nuestra experiencia en arquitecturas en la nube, ayudaremos en la adopción de nuevas soluciones y servicios que impulsarán la innovación y mejorarán la eficiencia operativa de la Xunta de Galicia".

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no se relacionen directa y exclusivamente con hechos históricos constituyen "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones representan expectativas y creencias actuales, y no se puede garantizar que se lograrán los resultados descritos en dichas declaraciones. Dichas declaraciones están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en dichas declaraciones, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Para obtener una descripción escrita de estos factores, consulte la sección titulada "Factores de riesgo" en el Informe anual de DXC en el formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2023 y cualquier información actualizada en presentaciones posteriores a la SEC. No se puede garantizar que cualquier objetivo o plan establecido en cualquier declaración prospectiva pueda o vaya a lograrse, y se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en dichas declaraciones que se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar revisiones de ninguna declaración prospectiva ni de informar ningún evento o circunstancia después de la fecha de este informe ni de reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto según lo exija la ley.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica mientras modernizan la TI, optimizan las arquitecturas de datos y garantizan la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas y organizaciones del sector público más grandes del mundo confían en DXC para implementar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en sus activos de TI. Obtenga más información sobre cómo proporcionamos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

CONTACTO: Isabel Granda, DXC Iberia Communications, isabel.granda@dxc.com; John Sweeney, Relaciones de inversiones, +1-980-315-3665, john.sweeney@dxc.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2243495/DXC_Technology_Company_DXC_Technology_to_Transform_Cloud_Strateg.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tecnologia-dxc-para-transformar-la-estrategia-en-la-nube-de-la-xunta-de-galicia-301953662.html