Tecnología y equipos de Niutech impulsan la recuperación global de recursos minerales estratégicos

(Información remitida por la empresa firmante)

-Avance tecnológico: La tecnología y los equipos de Niutech para la reducción y el enriquecimiento de residuos de titanio-hierro impulsan la recuperación global de recursos minerales estratégicos

LINYI, China, 25 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Niutech, líder mundial en tecnología de pirólisis continua industrial, ha dado a conocer recientemente su tecnología de reducción y enriquecimiento de residuos de titanio-hierro de nueva generación, desarrollada de forma independiente, junto con el equipo completo, diseñado específicamente para la recuperación de residuos complejos de titanio-hierro de bajo grado, ha sido evaluada por una institución profesional de nivel nacional, alcanzando el nivel de excelencia tecnológica internacional. El proyecto de demostración, que cuenta con una capacidad de 300.000 toneladas anuales para la producción de materiales ricos en titanio de alto grado a partir de residuos, que utiliza esta tecnología y equipo, está actualmente en fase de construcción en Linyi, provincia de Shandong, China. Una vez finalizado, pasará a convertirse en el proyecto de demostración líder en Asia para la recuperación sostenible de recursos minerales estratégicos. Como parte de la estrategia clave de Niutech en el campo de la utilización integral de recursos minerales, el nuevo equipo está diseñado en torno a la filosofía de "seguridad, protección ambiental, bajas emisiones de carbono y alta eficiencia", equipado con la última tecnología sinérgica de "pirólisis a baja temperatura y reducción in situ" de la compañía, y ofrece mejoras revolucionarias en la industria en cuanto al control de la temperatura de reducción, la autocirculación de la energía térmica residual, la gestión inteligente del sistema y más.

Gracias al uso de residuos plásticos y otros residuos orgánicos como agentes reductores, esta tecnología genera gas reductor mediante pirólisis a baja temperatura para lograr la reducción in situ de residuos dentro de un único sistema integrado. Este enfoque integra el tratamiento de residuos sólidos, el enriquecimiento de residuos y la circulación de energía, desafiando la suposición tradicional de que se requieren altas temperaturas para una reducción eficiente. La línea de producción presenta tres ventajas principales: (1) Reducción continua a baja temperatura por debajo de 700°C (rango industrial de 550 a 600°C), con una tasa de reducción superior al 50%, significativamente menor que la fundición tradicional; (2) Utilización energética altamente eficiente con recuperación de calor residual superior al 93%, reducción del consumo energético superior al 36% y emisiones de CO₂ aproximadamente un 40% menores; (3) Operación segura e inteligente mediante regulación coordinada de la temperatura del material, sellado dinámico y control inteligente, lo que permite una operación continua y estable de gran capacidad.

Aprovechando décadas de experiencia en I+D e ingeniería, Niutech se asocia con clientes globales de minerales y residuos sólidos para ofrecer equipos ambientales y soluciones ecológicas competitivas en costes y con entrega garantizada para la recuperación estratégica de minerales y la transformación baja en carbono de la industria.

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