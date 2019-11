COMUNICADO: La tecnología hace que pagar impuestos empresariales sea más sencillo a nivel mundial

Publicado 26/11/2019 1:02:32 CET

- La tecnología hace que pagar impuestos empresariales sea más sencillo a nivel mundial, según muestra un informe conjunto de PwC-World Bank

LONDRES, 26 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Las economías de todo el mundo han hecho que sea sustancialmente más sencillo para sus negocios pagar impuestos gracias a la tecnología, según Paying Taxes 2020, un estudio anual de la administración de impuestos en todo el mundo producido por PwC y World Bank Group.

El informe, que se encuentra en su 14 edición, destaca las ventajas importantes que las administraciones de impuestos proporcionan a sus pagadores de impuestos si integran los avances tecnológicos. En Brasil y Vietnam, el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones fue un 23% inferior en 2018 que en 2017, mientras que en Costa de Marfil, la República de Kyrgyz e Israel se produjeron grandes reducciones en la cifra de pago de impuestos, tal y como ha medido el estudio.

En general, la media mundial de la carga de compatibilidad para los impuestos de negocios siguió siendo relativamente estable en las cuatro claves utilizadas para evaluar la sencillez de pago de impuestos para los negocios: el tiempo de cumplimentación (234 horas); la cifra de pagos (23.1); la tasa total de impuestos y contribuciones (40,5%) y el índice de post-rellenado (60,9 de cada 100).

Mientras que la media global de los impuestos totales y tasa de contribuciones siguió siendo casi plana, ha habido avances políticos destacados entre las economías individuales. Se ha introducido un impuesto de valor añadido (VAT) en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes Unidos ya que ambas economías buscan ampliar sus bases de impuestos y reducir el hecho de estar basadas en los ingresos por recursos naturales. Ghana ha avanzado parcialmente desde un IVA hasta unos impuestos por ventas en cascada. Existen reducciones importantes en los beneficios de los impuestos en Gambia, Estados Unidos, China y Marruecos.

Además, el acceso aumentado a las devoluciones de IVA ha desempeñado un papel importante en lo que respecta al suministro de procedimientos de tipo post-cumplimentación en Armenia y Egipto.

Desde el año 2012, el tiempo medio para cumplimentar con las obligaciones de impuestos es de 27 horas menos, con una media de un 4,4 menos de pagos necesarios. Los avances tecnológicos impulsaron el hecho de lograr conseguir ambas mejoras. La tasa total de impuestos y contribuciones ha pasado a ser de un 40,5% frente a un 41,9% en el mismo periodo de tiempo.

El índice de post-cumplimentación, presentado en el año 2014, ha subido hasta un 60,9 en 2018, pasando de un 58,9 hace cinco años. El modesto aumento general no muestra las destacadas mejoras en varias de las economías. Más notablemente, las devoluciones de IVA que están disponibles para compañías similares a las del estudio de caso en Egipto y Armenia, mientras que Turquía dispone de compras de capital exentas de IVA. Los procesos de devolución de IVA se han hecho mucho más eficaces en Israel y Costa de Marfil. Ha mejorado mucho y de forma sustancial la corrección de las devoluciones de impuestos empresariales en El Salvador, Hungría, Tailandia y Túnez.

Las nuevas tecnologías ofrecen a las administraciones de impuestos múltiples oportunidades para hacer que los procesos de pago de impuestos sean más eficientes, y estas evolucionan de forma constante. Es importante para los administradores de impuestos estar actualizados con los desarrollos de la tecnología y explotarlos para el beneficio de ellos mismos y de los pagadores de impuestos. Por su parte, los negocios deberán incorporar la nueva tecnología de impuestos en sus operaciones de cara a responder al aumento de la demanda para los datos de las administraciones de impuestos.

Rita Ramalho, responsable senior del Global Indicators Group de World Bank, explicó: "Para todos los gobiernos, una administración de impuestos eficaz es una prioridad. Todo lo bien que funcione una administración de impuestos podrá influir en las percepciones de un gobierno de forma amplia. Si el pago de impuestos se ve como algo sencillo, directo y justo, se reflejará bien y podrá generar apoyo para la colección de ingresos que es importante para proporcionar unos servicios tan necesarios".

Andrew Packman, líder de transparencia de impuestos y contribución de impuestos total de PwC, destacó: "Los resultados de este estudio demuestran que es vital que los gobiernos y las autoridades de impuestos sigan invirtiendo en la modernización de sus sistemas de administración de impuestos. Al mismo tiempo, pese a ello, todos los gobiernos van a necesitar comprender las implicaciones de cualquier nuevo consenso que emerja en relación con el trabajo actual de OECD y del G20 acerca de los impuestos de la economía digital".

