La tecnología de IA de Sumsub ayuda a Playtomic a incorporar clubes globales con mayor rapidez - Sumsub

(Información remitida por la empresa firmante)

Automatizar la verificación de empresas (KYB, por sus siglas en inglés) reduce el tiempo de alta de las instalaciones deportivas de días a minutos, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento normativo a nivel global

Madrid, 12 de noviembre de 2026.- Sumsub, la primera infraestructura de confianza basada en IA para la gestión del cumplimiento normativo a gran escala, ha anunciado hoy que la española Playtomic, la mayor comunidad del mundo de clubes y jugadores de deportes de raqueta, ha implementado la solución automatizada de verificación de empresas (KYB o Know Your Business) de Sumsub. Esta integración acelera drásticamente el proceso de alta de clubes asociados y establece un nuevo estándar de seguridad para el marketplace.

Para conectar miles de clubes con millones de jugadores en todo el mundo, Playtomic necesitaba una solución de registro (onboarding) ágil que estuviera a la altura de su rápido crecimiento internacional. El flujo de trabajo automatizado de verificación de empresas (KYB) de Sumsub valida credenciales comerciales, extractos del registro mercantil, certificados de IVA (NIF) y escrituras de constitución de los negocios en cuestión de minutos. Para Playtomic, esto transforma un proceso de revisión tradicionalmente manual en un estándar operativo sencillo, al tiempo que establece una base segura para el futuro cumplimiento normativo en materia de Titularidad Real (UBO, por sus siglas en inglés).

Este salto tecnológico permite a plataformas como Playtomic proteger su creciente marketplace frente a un entorno de amenazas corporativas cada vez más complejo. Según el Identity Fraud Report 2025-2026 de Sumsub, España se enfrenta actualmente a la "paradoja de la sofisticación": aunque la tasa general de fraude en el país se redujo un 8% en el último año (situándose en el 1,4%), los ataques complejos que utilizan deepfakes se han disparado en un alarmante 84%. Estos datos subrayan la necesidad de contar con procesos automatizados y precisos de validación que verifiquen la legitimidad de las empresas asociadas y protejan las redes sin frenar la velocidad comercial.

"A medida que los marketplaces se expanden a nivel global, la verificación de las empresas asociadas debería acelerar el crecimiento en lugar de limitarlo", comenta Daniel Basilio Correa, director de Non-Financial GTM de Sumsub Spain. "Nuestra infraestructura a medida de verificación de empresas convierte el compliance en una ventaja comercial, empoderando a nuestros clientes para activar clubes asociados más rápido, maximizar la conversión y ofrecer una confianza total en cada mercado en el que operan".

Ya operativo en mercados clave de Europa a nivel internacional, el marco de verificación automatizado de Sumsub permite a la compañía española incorporar clubes asociados de forma fluida, directamente desde HubSpot CRM. Entre los principales logros y beneficios obtenidos destacan:

1-Activación sencilla de clubes: el tiempo de revisión se reduce de días a minutos, gracias al proceso de extracción de datos automatizado y de alta precisión mediante OCR de Sumsub, lo que permite a las instalaciones asociadas estar operativas y empezar a generar ingresos por reservas casi de inmediato.

2-Integración con el CRM sin programación (Zero-Code): los equipos de operaciones inician y realizan el seguimiento de las verificaciones corporativas directamente a través de enlaces automatizados en HubSpot CRM, garantizando una capacidad de respuesta inmediata sin interrumpir los flujos de trabajo internos.

3-Flujos de verificación localizados: los flujos de trabajo dinámicos de Sumsub se adaptan automáticamente a los requisitos legales específicos de cada región, garantizando una entrada en el mercado sin complicaciones.

Tras esta fase inicial de despliegue, el marco de verificación de Sumsub respaldará la expansión de Playtomic en nuevos mercados globales, así como la transición hacia una integración API totalmente automatizada a medida que se expanda la red de instalaciones.

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