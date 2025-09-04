La tecnología de LiftForward apoya Officeworks Upgrade+ en Australia

(Información remitida por la empresa firmante)

El programa ofrece a los clientes australianos una nueva forma de comprar productos y servicios de Apple en la red nacional de tiendas de Officeworks y en línea

NUEVA YORK, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- LiftForward anunció hoy que su plataforma financiera integrada respalda Officeworks Upgrade+, un programa que ofrece a los clientes de toda Australia una nueva forma de comprar los últimos productos y servicios de Apple.

Officeworks Upgrade+ se desarrolló en colaboración con Latitude Financial Services, la empresa líder en Australia en tecnología, papelería, muebles, materiales de arte y recursos de aprendizaje y desarrollo. Permite a los clientes elegibles* comprar productos Apple (incluidos iPhone, MacBook, iPad y Apple Watch), además de accesorios y servicios, sin coste inicial a través de las tarjetas de crédito Latitude participantes*. Los clientes también pueden optar por actualizar, intercambiar o conservar su dispositivo (sujeto a elegibilidad o evaluación del dispositivo)* al finalizar su plan Officeworks Upgrade+.

La plataforma integrada de LiftForward integra los sistemas de comercio electrónico y en tienda de Officeworks con Latitude y sus socios de intercambio, creando una experiencia unificada para el cliente que facilita los pagos mensuales, la gestión del ciclo de vida del dispositivo y la agrupación de servicios. El programa incluye acceso a servicios digitales como Apple One Family y protección opcional con AppleCare.

"Officeworks Upgrade+ representa una experiencia de compra moderna, donde los clientes pueden obtener los productos Apple que desean, como desean, con transparencia de precios y un proceso de actualización integrado", afirmó Jeffrey Rogers, consejero delegado de LiftForward. "Nos enorgullece que nuestra plataforma impulse esta oferta en todos los canales".

Officeworks Upgrade+ refleja el impulso generalizado de la industria hacia las finanzas integradas y el acceso a productos por suscripción. El lanzamiento en tiendas físicas se produce tras un exitoso lanzamiento en línea.

*Officeworks Upgrade+ está disponible con las tarjetas de crédito Latitude participantes. Se aplicarán los términos y condiciones de Latitude y la cuota mensual de la tarjeta de crédito. Pueden aplicarse otras comisiones y cargos de la tarjeta de crédito. Consulte el sitio web de Officeworks para conocer el programa.

Acerca de LiftForwardLiftForward es líder en soluciones integradas de pago y comercio electrónico. Su completa plataforma financiera integrada conecta a fabricantes de equipos originales (OEM), comerciantes, instituciones financieras, socios de intercambio y proveedores de servicios. Al ofrecer opciones de financiación flexibles, gestión de suscripciones y experiencias de cliente optimizadas, LiftForward permite a sus socios generar valor significativo mediante programas financieros innovadores.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1278840/5487777/LiftForward_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-tecnologia-de-liftforward-apoya-officeworks-upgrade-en-australia-302546843.html