La tecnológica americana Zadara reconocida por DCIG como una de las cinco mejores alternativas a VMware

Madrid, 4 de marzo de 2026.-

La compañía tecnológica americana ZADARA, líder en IA generativa y nube soberana, y socia en España de SORTIS Telecomunicaciones, ha sido reconocida como una de las cinco mejores alternativas a VMware por el Data Center Intelligence Group (DCIG), organización independiente que proporciona información técnica sobre infraestructura de TI, almacenamiento de datos y soluciones en la nube.

Todos informes de DCIG —sector público y educación (SLED), pequeña y mediana empresa (SME) y empresa distribuida (DE)— coinciden en la misma conclusión: Zadara zCompute destaca como una de las opciones más sólidas del mercado en base a criterios técnicos rigurosos.

Evaluación basada en criterios clave de mercado

DCIG ha valorado especialmente la propuesta de ZADARA en aspectos estratégicos como flexibilidad en el despliegue, modelos de licenciamiento adaptativos, resiliencia y protección de datos, soporte integral para entornos híbridos y simplicidad operativa.

Además, los informes subrayan la capacidad de ZADARA para ofrecer infraestructura completamente gestionada como servicio (IaaS) para computación, almacenamiento y redes; un modelo de consumo flexible “pago por uso” sin inversión inicial (CAPEX); soporte para despliegues on-premise, híbridos, edge y cloud, y rutas simplificadas de salida desde VMware sin comprometer rendimiento, seguridad ni control.

La propuesta de ZADARA, según DCIG, “permite modernizar infraestructuras tecnológicas manteniendo el control, reduciendo riesgos financieros y evitando dependencias tecnológicas rígidas.”

Sortis Telecomunicaciones, partner estratégico exclusivo en España

En el mercado español, SORTIS Telecomunicaciones (www.sortis.es) es el partner estratégico exclusivo de ZADARA (www.zadara.com), liderando la comercialización, implantación y soporte de sus soluciones en todo el territorio nacional.

Gracias a esta alianza, las organizaciones españolas pueden acceder a la tecnología de Zadara con acompañamiento local especializado, garantizando consultoría experta en procesos de migración desde VMware, diseño de arquitecturas híbridas y Edge, implementación y gestión integral del servicio, y soporte técnico de proximidad

Para más información y descarga de los informes DCIG TOP 5 VMware Alternatives 2026–27, visitear: dcig.com/2026/01/2026-27-dcig-top-5-vmware-alternatives-sme/

