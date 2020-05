COMUNICADO: Tecnomari analiza las marcas de móviles libres con mejor batería

Esta empresa de móviles libres baratos analiza cuales son las marcas que poseen smartphones con mejor batería. Y es que, para muchos de los compradores de móviles libres que un dispositivo posea las últimas tecnologías, un diseño atractivo y una batería duradera es fundamental

Aspectos a tener en cuenta de una batería

Uno de los puntos clave a la hora comprar móviles baratos o móviles de gama alta, es tener en cuenta su batería. En los últimos años, todas las marcas de móviles libres han trabajado para mejor la duración de las mismas, ya que una de las quejas más comunes de los consumidores era su escasa duración, en comparación a los móviles de años atrás.



Así pues, el aspecto principal que se debe mirar antes de comprar móviles baratos es la cantidad de mAh, que se refiere a los miliamperios por hora de capacidad de su batería.



Pero no se debe caer en el error de tan solo mirar la capacidad de la batería, sino también se deben tener en cuenta aspectos que hacen que esta se agote, como son las optimizaciones tanto del software del dispositivo como de las aplicaciones o el tiempo de uso del smartphone medio que cada usuario, serán los puntos clave para determinar qué capacidad de batería necesita cada consumidor.



Marcas de móviles libres con mejores baterías

Si bien es cierto que para muchos existen marcas de móviles baratos que poseen unas baterías de lo más duraderas, hay otras marcas no posicionadas en la mente de los consumidores que posiblemente sorprendan por la calidad de sus baterías.



Móviles Xiaomi. Dentro de la cartera de productos de esta marca china, se pueden encontrar dispositivos de un amplio abanico de precios y duraciones de baterías. Y es que, algunos de los móviles Xiaomi tienen baterías que duran hasta dos días y más de ocho horas de pantalla activa.



Móviles Samsung. En esta marca se pueden encontrar móviles Samsung baratos con unos diseños finos y unas duraciones de batería sorprendentes. Así pues, dentro de la gama alta de esta longeva marca coreana se encuentran móviles Samsung con baterías de carga rápida de 15W y hasta 6.000 mAh de capacidad.



Móviles Huawei. A pesar de las polémicas surgidas a raíz de su conflicto con Google, la marca de móviles Huawei ha sabido mantenerse y continuar haciendo dispositivos de calidad con baterías resistentes. Con lo que, en su cartera de productos se encuentran móviles con baterías de hasta 4.500 mAh, es decir, 27 horas de duración.



Móviles iPhone. En esta lista de móviles libres con mejor batería no podían faltar los móviles iPhone. Y es que, aunque se quiera comprar un iPhone barato, se adquirirá un dispositivo con una calidad de batería excepcional. Así pues, si se busca comprar móviles iPhone, se escoja el que se escoja será un acierto seguro.



Estas son algunas de las marcas de móviles baratos libres que la empresa Tecnomari sugiere, si se está pensando en comprar móviles con baterías duraderas.







